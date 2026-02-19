Tko je Antonia Ružić? Bila je prvakinja Hrvatske u karateu, a prije meča opušta se bojanjem

Posljednjih godina, otkad se otisnula u profesionalne teniske vode, tiho je, ali ustrajno gradila put prema vrhu svjetskog tenisa. Sitnim koracima još prošle godine stigla je i do uloge prvog hrvatskog reketa ispred dugogodišnje "vladarice" Donne Vekić. A tjedan u Dubaiju katapultirao je Antoniju Ružić (23) u tenisku orbitu. Taj tjedan još nije završio, ali kako god završi, svakako je najveći u njezinoj karijeri. Jelena Ribakina prije nekoliko tjedana osvojila je Australian Open, treća je igračica svijeta, ali sve to nije uplašilo tenisačicu iz Međimurja, koja je protiv Ruskinje s kazahstanskom putovnicom proživjela najveći trenutak i pobjedu karijere.

Samo nekoliko dana prije Ružić je ispala u prvom kolu kvalifikacija propustivši šest meč-lopti protiv Slovakinje Rebecce Šramkove (WTA 103). No, nije hvatala prvi zrakoplov iz Emirata, a nije jer je prijavila i parove s Petrom Marčinko, dočekala je mnoge otkaze i dobila mjesto u glavnom turniru arapskog Mastersa kao (šesta) sretna gubitnica. I u prvom kolu izbacila je Grand Slam pobjednicu, Britanku Emmu Raducanu, i danas je u prvom Masters četvrtfinalu, prvom za hrvatski tenis nakon četvrtfinala Petra Martić u Madridu 2023. godine.

Od tatamija do najvećih teniskih arena

Tonkin put, kako je zovu prijatelji i obitelj, nije bio tipičan. Odrasla je u sportskoj obitelji u Orehovici, reket u ruke uzela je s pet godina u Teniskom klubu Franjo Punčec u Čakovcu. Ipak, njezina prva sportska ljubav imala je ozbiljnu konkurenciju. Prije tenisa, Antonia je bila vrlo uspješna na tatamiju. Dva puta, s 12 i 13 godina, bila je državna prvakinja u karateu, uz koji je trenirala i gimnastiku.

- Nisam jednostavno mogla na dva fronta. Odlučila sam se za tenis i izgleda da sam dobro odlučila. Mi Međimurci imamo taj prkos u sebi. Želimo napraviti nešto iz tog našeg malog Međimurja. Želimo da svijet čuje za nas i Međimurje - govorila nam je Tonka, čiji su uzori Novak Đoković i Rafael Nadal, a s WTA Toura bila je i Simona Halep.

Prije nekoliko godina postala je prva Hrvatica s titulom europske prvakinje do 18 godina. Tu su titulu, za koju se mladi tenisači i tenisačice bore od 1976., osvajali su Ivan Lendl, Mats Wilander, Carlos Moya, Robin Soderling, Karen Hačanov, Stefanos Tsitsipas, Martina Hingis, Conchita Martinez, Ana Kurnjikova, Barbora Krejčikova... Jedini Hrvati s titulom bili su Nikola Mektić i Antonio Veić u konkurenciji parova 2006. godine.

Bojanke za odrasle

Nakon toga, korak po korak probijala se kroz ITF turnire, osvojivši ih čak 12, prije nego što je postala standardna na WTA Touru. Debitirala je u Monastiru 2024., u Top 100 ušla je u lipnju 2025., a prvi nastup na Grand Slamu upisala na US Openu iste godine. Trener joj je Juraj Dusparić, s kojim je na koračić do ulaska u Top 50 društvo.

Ono što je posebno izdvaja jest činjenica da je, za razliku od mnogih kolegica, uspješno uskladila profesionalnu karijeru s obrazovanjem. Studentica je Menadžmenta turizma i sporta na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu, a ispite je polagala i tijekom najvećih turneja. Kad nije na putu, najviše uživa u miru doma, u druženju s pudlicom Abby i mačkama.

- Volim šetnje u prirodi, a luda sam za bojanjem, i to bojanki za odrasle. To me opušta i uvijek bojim prije svojih mečeva da odvratim negativne misli.