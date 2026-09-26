Tko je bio Abraham Salimon Are? MMA boraca su ostavili na Hreliću kao malog, bio na FNC-u

Zagrebačka policija izvijestila je o pronalasku ljudskih ostataka na odlagalištu otpada na zagrebačkoj Peščenici. Prema neslužbenim informacijama, radi se o 26-godišnjem bivšem MMA borcu Abrahamu Salimonu Areu, a točan uzrok smrti još nije poznat. Njegov život bio je obilježen brojnim socijalnim i birokratskim preprekama.

Zagrebačka policija objavila je da je 22. rujna oko 14.30 sati na Peščenici, u krugu jednog poduzeća, pronađeno tijelo tada nepoznate osobe. Radnici su prilikom razgrtanja veće količine otpada najprije pronašli dio ljudskih ostataka, a policija je nakon dodatne pretrage pronašla još dijelova skeleta.

Ostavljen na Hreliću kao šestogodišnjak

Are je rođen u Zagrebu, a obiteljskim je podrijetlom iz Nigerije. Njegova životna priča bila je vrlo teška i prije ulaska u borilački sport. U ranijim intervjuima govorio je da ga je otac kao šestogodišnjaka ostavio na zagrebačkom Hreliću. O njemu se potom brinula Zejna Herak, dok mu je majka ranije preminula.

Zagreb: Abraham Salimon Are, nigerijski dječak ostavljen na čuvanju kod Zejne Herak | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Nije imao hrvatsko državljanstvo, a Zejna ga je zbog nedostatka papira mogla samo udomiti, ali ne i službeno posvojiti. Zbog statusa stranca i neriješenog državljanstva nije izlazio iz države 22 godine. Nije išao na školski maturalac, a kasnije nije mogao nastupati na inozemnim turnirima. Tek 2022. godine, uz pro bono pomoć zagrebačkog odvjetnika Saše Pavličića Bekića, dobio je osobnu iskaznicu i riješio svoj građanski status.

​- Ne mogu opisati kako se sada osjećam. Pao mi je ogroman teret s leđa i to sve zahvaljujući gospodinu Saši. Bez njega se ništa od ovoga ne bi dogodilo - govorio je tada Are.

Borilačka karijera

Sport mu je s vremenom postao izlaz iz teških životnih okolnosti. Trenirao je boks i nogomet, a poslije se posvetio MMA-u i priključio zagrebačkom American Top Teamu.

Regionalna publika upoznala ga je kroz FNC i projekt Armagedon. Tijekom MMA karijere nastupao je protiv niza regionalnih boraca, među kojima su bili Miloš Cvetković, Teufik Šehić i David Travniček. Jednu profesionalnu pobjedu ostvario je protiv Davuda Muhića, kojeg je svladao gušenjem u prvoj rundi.

Zagreb: Armagedon turnir MMA borbi, Miloš Cvetković - Abraham Salimon Are | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Areovo ime ponovno je privuklo veliku pozornost u rujnu 2025. godine nakon incidenta na FNC priredbi u Areni Zagreb. Nakon završetka događaja došlo je do fizičkog sukoba između Area i čelnog čovjeka FNC-a Dražena Forgača. Snimka dijela sukoba proširila se društvenim mrežama, a o događajima koji su mu prethodili tada su se pojavile različite verzije. Are je ranije trenirao u ATT-u Zagreb, koji je usko povezan s Forgačem, ali se njihov odnos u međuvremenu pogoršao.

(uz korištenje AI-ja)