Tko je bio Greg Biffle? Jedan je potez pilota bio koban za njega i cijelu obitelj: 'Shrvani smo...'

Svijet automobilizma i američkog sporta zavijen je u crno tragičnom pogibijom Grega Bifflea, jedne od najvećih zvijezda NASCAR-a. U stravičnoj zrakoplovnoj nesreći koja se dogodila u četvrtak u Sjevernoj Karolini, život je izgubio 55-godišnji Biffle, njegova supruga Cristina, 14-godišnja kći Emma i petogodišnji sin Ryder. Nesreća se dogodila kada se privatni zrakoplov Cessna C550, u vlasništvu samog Bifflea, srušio prilikom pokušaja slijetanja na regionalnu zračnu luku Statesville. Tragediju je potvrdio obiteljski prijatelj i poznati youtuber Garrett Mitchell, umjetničkog imena Cleetus McFarland, u potresnoj objavi na društvenim mrežama.

​"Nažalost, mogu potvrditi da su Greg Biffle, njegova supruga Cristina, kći Emma i sin Ryder bili u tom avionu… jer su bili na putu da provedu poslijepodne s nama. Shrvani smo. Jako mi je žao što ovo moram podijeliti", napisao je Mitchell.

Trenuci koji su doveli do tragedije

Prema podacima o letu, zrakoplov s repnim brojem N257BW poletio je s aerodroma u Statesvilleu u 10.06 po lokalnom vremenu (16.06 po srednjoeuropskom). Samo nekoliko minuta kasnije, pilot je iz nepoznatog razloga pokušao izvesti nagli zaokret i vratiti se na pistu. Svjedoci su izjavili kako je zrakoplov letio "previše nisko" prije nego što se oko 10.20 srušio na kraju piste i eksplodirao u vatrenu kuglu. U trenutku nesreće, na tom su području vladali loši vremenski uvjeti s gustom maglom i slabom vidljivošću, što istražitelji Nacionalnog odbora za sigurnost prometa (NTSB) navode kao jedan od mogućih uzroka pada. U nesreći je, uz obitelj Biffle, poginulo još dvoje ljudi.

Iako je bio poznat po svojoj žestokoj kompetitivnosti na trkaćoj stazi, Greg Biffle je u srcima mnogih Amerikanaca ostao upamćen kao veliki humanitarac. Njegova herojska djela posebno su došla do izražaja 2024. nakon što je uragan Helena poharao Sjevernu Karolinu. Biffle, koji je bio i licencirani pilot helikoptera, nije dvojio ni trenutka. Privatnim je helikopterom Bell 206 danima neumorno letio u teško dostupna područja.

Tijekom 13 dana, odradio je šest do osam misija dnevno, dostavljajući hranu, vodu, lijekove i ostale potrepštine odsječenim zajednicama. Iz zraka je uočavao ljude zarobljene u poplavama i koordinirao njihovo spašavanje. Zbog svojih nesebičnih napora, obožavatelji su ga prozvali "Supermanom", a NASCAR ga je nagradio prestižnom nagradom Myers Brothers za humanitarni rad.

Put do vrha: Od radionice do NASCAR zvijezde

Gregory Jack Biffle, rođen 23. prosinca 1969. u Vancouveru, Washington, put do slave krčio je na prašnjavim lokalnim stazama. Njegov talent sredinom devedesetih primijetio je legendarni komentator Benny Parsons, koji ga je preporučio vlasniku momčadi Jacku Roushu. To je bio početak jedne od najuspješnijih karijera u povijesti NASCAR-a.

Biffle, poznat pod nadimkom "The Biff", postigao je nešto što je uspjelo rijetkima. Prvo je osvojio prvenstvo u Craftsman Truck seriji 2000., a samo dvije godine kasnije, 2002., postao je prvak i u Busch seriji (danas Xfinity serija). Time je postao prvi vozač u povijesti koji je osvojio naslove u te dvije niže kategorije.

U elitnoj Cup seriji natjecao se punih 14 sezona, od 2003. do 2016., vozeći Ford s brojem 16. Iako nikada nije osvojio naslov prvaka, ostvario je 19 pobjeda u 515 utrka. Najbliže tituli bio je 2005., kada je sezonu završio kao viceprvak, s najviše pobjeda te sezone (šest). Zbog svojih postignuća, NASCAR ga je 2023. godine uvrstio na popis 75 najvećih vozača svih vremena. Procjenjuje se da je tijekom karijere zaradio preko 58 milijuna dolara, a njegova neto vrijednost u trenutku smrti iznosila je oko 30 milijuna dolara.

Privatni život u sjeni kontroverzi

Biffleov privatni život bio je jednako dinamičan kao i njegova karijera. Njegova kći Emma rođena je u braku s prvom suprugom Nicole Lunders, od koje se razveo 2016. U siječnju 2023. oženio se Cristinom Grossu, agenticom za nekretnine, s kojom je dobio sina Rydera.

Ipak, njegov razvod od prve supruge bio je popraćen skandalom. Nicole ga je tužila za narušavanje privatnosti, tvrdeći da je postavio skrivene kamere u spavaćoj sobi i kupaonici. Biffle se branio da je supruga znala za kamere te da su postavljene zbog sumnje da ih potkrada kućno osoblje. Porota je na kraju presudila u njegovu korist, dodijelivši bivšoj supruzi simboličnu odštetu od jednog dolara. Greg Biffle ostat će zapamćen kao vozač koji je ostavio neizbrisiv trag u svijetu automobilizma, ali i kao čovjek velikog srca čiji su život i život njegove obitelji prekinuti na najtragičniji mogući način.