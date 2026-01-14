Tko je Bobanov čovjek iz sjene? Vodio je Iniestu i Messija, a sad stvara budućnost modrog kluba

Kad je Zvonimir Boban preuzeo upravljanje Dinamom, jedan od prvih i najvažnijih poteza bilo je imenovanje Alberta Capellasa za direktora nogometa i voditelja omladinske škole. Mnogim navijačima na prvu loptu nepoznato ime, no u nogometnim krugovima 57-godišnji Španjolac slovi za stručnjaka čija biografija ulijeva strahopoštovanje. Čovjek koji je brusio generaciju Barcelone s Messijem, Xavijem i Iniestom, sada ima zadatak implementirati slavnu filozofiju La Masije u Maksimir i stvoriti novi identitet "modrih".

Capellas nije samo šef akademije, nego Bobanov čovjek od najvećeg povjerenja, ključna figura čiji se utjecaj već sada proteže daleko izvan juniorskih terena. Njegov dolazak jasan je znak da Dinamo kreće u dubinsku transformaciju s ciljem da postane, kako je Boban najavio, "avangarda europskog nogometa".

Arhitekt nove škole po uzoru na Barcelonu

Početkom lipnja Albert Capellas stigao je u Zagreb. Poziv Zvonimira Bobana bio je presudan.

​- Zadovoljstvo mi je biti dio projekta stvaranja velike Dinamove budućnosti. Kad me nazvao Zvonimir Boban i kad sam osjetio s kakvim zanosom priča o cijeloj ideji, odmah sam shvatio da želim biti dio tog projekta - izjavio je Capellas po dolasku.

Nije gubio vrijeme. Prema informacijama 24sata, šokirale su ga niske plaće trenera u Dinamovoj školi, gdje su neki radili i kao volonteri. Smatrao je nedopustivim da ljudi zaduženi za stvaranje milijunskih talenata rade za "crkavicu". U dogovoru s Bobanom, plaće su značajno skočile, a glavni treneri u mlađim kategorijama sada imaju primanja između 2000 i 3000 eura. Uveo je i strogi kriterij: svi treneri, uključujući i one kondicijske, moraju imati igračko iskustvo.

Njegova vizija, koju Boban svesrdno podržava, temelji se na tri stupa poznata kao "tri p": pozicija, posjed i pritisak. Plan je uvesti jedinstven sustav igre, formaciju 4-3-3, u sve uzrasne kategorije, kako bi igrači od malih nogu usvajali automatizme potrebne za prvu momčad.

​- Htjeli bismo imati što kvalitetniju edukaciju igrača, da budu jasno definirane pozicije. To je naš najveći problem. Svi će više-manje morati igrati isti sustav. Ako dijete sedam godina igra u jednom sustavu, a prva momčad igra u istom, valjda će mu se biti lakše prešaltati - objasnio je Boban, dodavši kako je Capellas praktički pisao metodologiju rada u La Masiji.

Put od La Masije do Maksimira

Rođen 1967. u malom katalonskom mjestu Avinyó, Capellas je nogometnu filozofiju upijao u srcu Barcelone. U slavnoj akademiji La Masia proveo je ukupno više od desetljeća, prvo od 1999. do 2010. kao pomoćni trener B momčadi i koordinator škole, a zatim se vratio 2021. Bio je ondje tijekom "zlatne ere" i svjedočio razvoju Lionela Messija, Xavija Hernándeza, Sergija Busquetsa i mnogih drugih.

Posebno je bio vezan za Andrésa Iniestu, kojeg je godinama mentorirao. U jednom je intervjuu ispričao anegdotu koja savršeno opisuje pobjednički mentalitet koji želi usaditi i u Dinamu.

​- Andres je odigrao fantastičan debi, pobijedili smo 5-0, ali vidio sam da je tužan u svlačionici. Pitao sam ga što nije u redu, a on je odgovorio: "Nisam igrao dobro, izgubio sam dvije lopte" - prisjetio se Capellas.

Nakon Barcelone, gradio je karijeru diljem Europe i Azije kao pomoćni trener u Vitesseu, Brøndbyju, Maccabi Tel Avivu (s Jordijem Cruyffom) i Borussiji Dortmund (s Peterom Boszom). Samostalno je vodio dansku U-21 reprezentaciju, s kojom se probio do četvrtfinala Europskog prvenstva 2021., te danski Midtjylland. Posljednji angažman prije Dinama bio mu je na klupi reprezentacije Filipina.

Utjecaj koji se već osjeti: Slučaj Tabinas

Koliko je Capellasov utjecaj snažan i koliko seže izvan okvira omladinske škole, najbolje pokazuje transfer Paula Tabinasa. Dolazak filipinskog reprezentativca iz Vukovara za odštetu od 50.000 do 70.000 eura iznenadio je mnoge navijače, pogotovo jer je igraču ugovor istjecao na ljeto.

Dinamova skautska služba na čelu sa sportskim direktorom preferirala je iskusnijeg i besplatnog Karla Bartoleca. Međutim priču oko Tabinasa, kako su doznala 24sata, progurao je upravo Capellas, koji ga je vodio u reprezentaciji Filipina i u njega ima veliko povjerenje. Boban je stao iza svog čovjeka i transfer su realizirali, što je jasan signal da Capellasove ideje imaju težinu i pri kreiranju kadra seniorske momčadi.

Dolaskom Alberta Capellasa, Dinamo je dobio ideologa i arhitekta čiji je zadatak izgraditi prepoznatljiv stil i osigurati dugoročnu održivost kluba temeljenog na vlastitoj proizvodnji. Put je dug, ali s čovjekom koji je sudjelovao u stvaranju jedne od najvećih momčadi u povijesti, u Maksimiru vjeruju da je budućnost svijetla.