Celta je moj život, nisam mogao dopustiti da ispadne, rekao je Aspas nakon što je u sezoni 2018/19. praktički sam spasio momčad od ispadanja. U zadnjih devet kola zabio je devet golova i dva namjestio te završio sezonu s 20 golova
Tko je Celtin najveći adut? U klubu je od malena, a Barceloni zabija najviše. 'Celta mi je dom'
Postoje li bajke u modernom nogometu? Za Romine navijače Francesco Totti ima status božanstva, za Milanove je Maldini na tom tragu, a za Liverpoolove navijače to je Gerrard. Celta Vigo također ima svoju ikonu, a njegovo ime je Iago Aspas (38).
Rođen u Moani, mjestu u Galiciji, Aspas je već od svoje osme godine života član Celte iz Viga. Prošao je devet godina omladinskih kategorija kluba, a prije nastupa u prvoj momčadi, tri je godine nastupao za Celtu B. Ipak, kada je 2008. debitirao za prvu momčad galicijskog kluba, povijest se počela pisati.
Uspoređujući Aspasa s Tottijem i Maldinijem, on nije cijelu karijeru proveo u Celti. Od 2013. do 2015. je bio igrač Liverpoola, ali Engleska mu jednostavno nije sjela. Sezonu 2014/15. proveo je na posudbi u Sevilli, a potom se vratio u Celtu, gdje ima status živuće legende.
Posebno je impresivna njegova važnost bila u sezoni 2018/19. u kojoj je praktički sam spasio momčad od ispadanja. Naime, Aspas se sredinom sezone ozlijedio, a Celta je pala u zonu ispadanja. A onda, u 29. kolu, Aspas se vratio, a Celta je dočekala Villarreal. Bilo je 0-2 nakon prvih 45 minuta, a nakon toga kreće Aspas šou.
Rođeni Galicijac zabio je za 1-2 u 50. minuti, sudjelovao u golu za 2-2 u 71. pa u 86. pogodio za veliki preokret i pobjedu 3-2! Aspas se nakon velikog preokreta i rasplakao, a kasnije je priznao da ga supruga nikad nije vidjela toliko uplakanog.
Od 30. kola do 38. zabio je još osam golova i na svojim leđima spasio Celtu od ispadanja i podigao ju na 17. mjesto.
- Celta je moj život, nisam mogao dopustiti da ispadne - rekao je nakon toga.
U toj je sezoni Aspas zabio čak 20 golova u La Ligi od 53 Celtinih, što je 38 posto. Na kraju sezone je produljio ugovor, uz riječi:
- Ovo je moj dom, želim ovdje ostati.
Upravo to je mantra koja najbolje opisuje Aspasovu vezu sa Celtom i njezinim navijačima. Osim što je prošao devet godina omladinskih kategorija i tri godine B momčadi, Aspas je odigrao čak 15 sezona za momčad "nebesko plave". Ukupno je za Celtu nastupio 536 puta i zabio 217 golova, uz 85 asistencija.
Međutim, njegova se priča u Celti ne može gledati (samo) kroz brojke. Rastao je s klubom, dio je njega i postao sinonim za momčad sa sjeverozapada Španjolske. Posebno je inspiriran kada igra protiv Barcelone kojoj je zabio čak 11 golova, kao i Athleticu iz Bilbaa.
Aspas je napadač sjajne snalažljivosti i inteligencije. Dobro koristi prazan prostor, a njegova lijeva noga jedna je od najubojitijih u europskom nogometu. Kroz karijeru je osvojio Europsku ligu sa Sevillom 2015., a kao igrač Celte je dvaput izabran u momčad sezone u La Ligi. Nastupio je i 20 puta za španjolsku reprezentaciju, što je sjajan podvig, s obzirom na vrlo jaku konkurenciju.
Dakako, najbolji je strijelac Celte Vigo u povijesti, ima najviše nastupa i kapetan je kluba. Ipak, opet ćemo ponoviti, brojke i činjenice ne mogu ispričati kompletnu njegovu priču u Celti - klubu čiji je Iago Aspas - sinonim.
