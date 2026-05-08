TKO JE DINO PRIŽMIĆ Rođen na Dan pobjede, osvojio juniorski Roland Garros, dobio i Đokovića

Hrvatska slavi novog sportskog heroja! Dino Prižmić (20) pomeo je s terena Novaka Đokovića i ostvario pobjedu u drugom kolu Mastersa u Rimu. Dok navijači na tribinama još uvijek ne vjeruju vlastitim očima, cijeli se svijet opravdano pita: Tko je mladić koji je ispisao tenisku povijest preko noći?

Rođen je u Splitu 5. kolovoza 2005. Dino je prve korake napravio u rodnom Splitu, na legendarnim Firulama koje su oblikovale i Gorana Ivaniševića. Iako je kao dječak jurio za nogometnom loptom, brzo je odabrao reket i krenuo u osvajanje teniskih terena. Zanimljivo je da je njegova poveznica s teniskim vrhom počela u vrtiću.

Dino je išao u splitski vrtić "Mimoza" gdje im je odgajateljica bila teta Snježana, majka našeg proslavljenog tenisača Mate Pavića. Očito su već tada u zraku bili šampionski geni, jer Split je još jednom dokazao da rađa samo najveće.

Svijet je Dinu upoznao 2023. godine kada je suvereno osvojio juniorski Roland Garros. Tim je uspjehom nastavio zlatnu tradiciju hrvatskih osvajača (Čilića, Ćorića i Poljička), a u finalu je svladao upravo sugrađanina i prijatelja Milija Poljička.

No, jedan od ključnih trenutaka za njegovu motivaciju došao je još 2016. godine u Umagu. Tada je kao 11-godišnjak stao na teren s legendarnim Andreom Agassijem povodom otvaranja stadiona 'Goran Ivanišević'. Taj susret s ikonom sporta trasirao je put kojim Dino danas korača.

Stručnjaci Dinu nazivaju 'hrvatskim zidom' zbog njegove čelične obrane i nevjerojatne mentalne snage. Današnja pobjeda u Rimu gurnut će ga duboko u TOP 100 i širom mu otvoriti vrata najvećih turnira. U posljednje vrijeme igra sjajno na Mastersima, a kulminacija je stigla protiv velikog Novaka Đokovića.

Dino Prižmić više nije samo velika nada već i sadašnjost hrvatskog tenisa.