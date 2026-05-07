Prižmić u Rimu srušio Mađara i izborio okršaj s Đokovićem

Hrvatski tenisač Dino Prižmić plasirao se u 2. kolo ATP "masters 1000" turnira u Rimu nakon što je u nastavku dvoboja 1. kola u četvrtak kompletirao 6-4, 6-3 pobjedu protiv Mađara Martona Fucsovicsa.

Prižmić je još u srijedu dobio prvi set sa 6-4, a zatim je kiša prekinula dvoboj koji je stoga završen u četvrtak.

Mladi je Splićanin jedini "break" u drugoj dionici dvoboja ostvario u osmom gemu kada je iskoristio četvrtu priliku za oduzimanje servisa suparniku. U toj je igri Prižmić naplatio neiskorištene prilike s početka seta, kod 1-0 je imao "break-loptu", a kod 2-1 prednost 0-30 na servis Mađara što nije donijelo ploda, ali i spašenu "break-loptu" suparnika iz sedmog gema.

Prižmić je pobjedom protiv Fucsovicsa izborio dvoboj protiv Srina Novaka Đokovića u 2. kolu. Bit će to njihov drugi susret, prvi su odigrali u siječnju 2024. u 1. kolu Australian Opena kada je Đoković dobio sa 6-2, 6-7 (5), 6-3, 6-4. Ovoga puta Prižmić može s više optimizma gledati na susret jer će se igrati na njegovoj omiljenoj podlozi, a usto i Đoković će u Rimu zaigrati po prvi put na Touru nakon gotovo dva mjeseca.