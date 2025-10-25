Tko je Englez koji je Rijeci donio 400.000 eura? Samoprozvani je burger majstor i cijeni HNL

Igrala je Rijeka egal utakmicu protiv Sparte Prag, a onda se trenutak odluke dogodio u 75. minuti. Majstorović je proigrao Oreču loptu u prostor, ovaj podigao glavu i servirao savršenu loptu za Adu-Adjeija koji je zabio pobjednički gol. Mladi napadač (20) ovog je ljeta stigao na Kvarner iz Bournemoutha gdje je igrao za U-23 momčad, a upravo je po dolasku u Rijeku usporedio Premier ligu U-23 s HNL-om.

Rijeka: Novi trener Rijeke Victor Sanchez predstavljen na Rujevici

- Hrvatska je liga brža, snažniji su igrači, kompetitivnija je nego engleska liga za mlade igrače. U Hrvatskoj navijači daju dodatnu razliku, više im znači pobjeda - započeo je u emisiji "Pod strijenama Kantride".

- Svi govore engleski jezik, baš je lijepo, a kamo god dođeš, pogled je prekrasan. Hrvatski jezik još nisam naučio, samo neke izraze poput "sam si" ili "pazi leđa" - dodaje Englez.

Slaven Belupo i Rijeka sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Golom za pobjedu protiv Sparte, Adu-Adjei je Rijeci donio 400.000 eura koliko iznosi nagradni fond za pobjede u Konferencijskoj ligi. Za sebe smatra da odlično radi burgere, a otkrio je i što najviše voli jesti.

- Dobro je probati nova jela, a ovdje ih još nisam mnogo isprobao. Volim rižoto s mesom. Istina je da odlično pripremam pileće burgere, ali ovdje još nisam nabavio fritezu na vrući zrak. Kad ju nabavim, možda organiziram roštilj za momčad - otkriva napadač.

Erevan: Noah i Rijeka susreli se u 1. kolu Konferencijske lige | Foto: Hrach Khachatryan/PIXSELL

Priznao je i da preferira Ganu u odnosu na Englesku te da bi radije nastupao za afričku reprezentaciju.

- Još ne razmišljam o tome, ali volio bih nastupati za neku reprezentaciju, možda više za Ganu. Tamo su svi presretni jer su se plasirali na Svjetsko prvenstvo.

Erevan: Noah i Rijeka susreli se u 1. kolu Konferencijske lige | Foto: Hrach Khachatryan/PIXSELL

Koliko se dobro uklopio u Rijeku pokazuje i izjava da je naučio što znači izraz "krepat, ma ne molat" koji je svojevrsni moto Rijeke.

- Sviđa mi se i to treba uklopiti u našu igru - zaključio je Adu-Adjei.

Ove je sezone za Rijeku nastupio osam puta i zabio četiri gola, uz jednu asistenciju. Prema Transfermarktu vrijedi 150.000 eura.