Tko je Fabrizio Romano? Počeo je raditi sa samo 19 godina, a navija za kultni engleski klub

Prijelazni rok je u tijeku, a to znači da svijetom nogometa kola više informacija, lažnih vijesti i špekulacija nego za vrijeme sezone. Klubovi su stalno u kontaktu, menadžeri i igrači idu na razgovore s predsjednicima i stalno se nešto događa. U tom svijetu posljednjih godina ističe se jedno ime.

- Pa ovaj čovjek je čudo. Ni moja žena nije znala za Trabzonspor. - napisao je na svojim društvenim mrežama nogometaš May Yoshida.

Ovdje misli naravno na talijanskog novinara i stručnjaka za transfere Fabrizia Romana. Romano je znao za ponudu Trabzonspora koja je bila tajna, a to nije prvi put da je Talijan nešto tako izveo.

Zna se za koga navija

Fabrizio Romano (30) rođen je 21. veljače 1993. godine u Napulju, a već sa 19 godina je počeo raditi za Sky Sports i britanski Guardian. Najviše vremena provodi u Milanu, a što se tiče privatnog života, javnosti nije poznato previše informacija o ovom sportskom novinaru. Jedino što se može pronaći o njemu jeste da je vatreni navijač Watforda.

Romano se ističe od drugih novinara koji nagađaju transfere jer je jako oprezan. Gotovo da i ne radi greške, a pomno prati svaki pomak oko dvije zainteresirane strane. Svojim pratiteljima uvijek nudi informaciju više i vrlo je bitno da se njegove objave znaju dobro percipirati.

Foto: Alberto Terenghi / ipa-agency.net

Romano ne donosi zaključke prije nego što je transfer u potpunosti završen, a količina njegovih izvora je nevjerojatna.

"Uživam dok navijače učinim sretnima"

- Nikad nisam sanjao o tome koliko ću pratitelja imati. Uostalom, dok sam počinjao, riječ pratitelj nije ni bila korištena u svom današnjem značenju. Moj je san bio da pišem za poznate novine ili da radim na televiziji. Oduvijek sam ljudima želio pružiti pozitivnu informaciju i raditi koristan posao. Najviše uživam dok navijače učinim sretnima svojom objavom, kad su sretni zbog novog igrača ili produljenja ugovora. Izvanredan je privilegij učiniti ljude da se tako osjećaju. Iskreno, nikad nisam maštao o tome da bi se moja karijera mogla ovako razviti...- rekao je u nedavnom intervjuu za Flashscore News.

Romano dnevno obavi ogromnu količinu poziva, a kada je transfer rok u pitanju, njegov život postaje potpuno druga priča, a kada napiše svoju legendranu urečicu "Here we go", transfer je sigurno zaključen.

- Ponekad je doista ludo, pa na telefonu znam provesti i 18 sati dnevno. Čim krene prijelazni rok, provedem cijeli dan na mobitelu. Te dane nema vremena za hobije ni obitelj, samo radim cijelo vrijeme. Srećom, ljudi kojima sam okružen već znaju da moj posao zahtijeva takvu posvećenost, i svi to poštuju.

Obožava Hrvate

Najpoznatijeg svjetskog nogometnog novinara i stručnjaka za transfere na Instagramu prati više od 11,7 milijuna ljudi. Za vrijeme Svjetskog prvenstva u Katru dao je intervju za 24sata i rekao što misli o hrvatskim nogometašima.

- Tko su mi najdraži hrvatski nogometaši? Moj favorit je Luka Modrić. On je apsolutna legenda, nogometni svijet će ga pamtiti sljedećih 50 godina. Dugo je bio nekako podcijenjen, a onda je eksplodirao, osvojio Zlatnu loptu, pet puta Ligu prvaka, odveo Hrvatsku do finala Svjetskog prvenstva. To su čudesne stvari, čovjek je i u ovim godinama nezaustavljiv.

Fabrizio Romano je nastavio...

- Među Hrvatima mi se strašno sviđa još nekoliko igrača. Joško Gvardiol će biti jedan od najboljih stopera svijeta sljedećih 20 godina, u to nema nikakve sumnje. Veliki sam fan i Ivana Perišića koji je prošle sezone uz Rafaela Leaa bio ponajbolji igrač talijanske Serie A, a sada briljira u engleskoj Premier ligi. Kakav profesionalac, kakav igrač, on je " The Special One". A obožavam i Dominika Livakovića.

Romano se u ovom prijelaznom roku istaknuo s informacijama o prelasku Marcela Brozovića u saudijski Al-Nassr. Čak je i demantirao kolegu Gianlucu Di Marzia koji je tvrdio da je cijeli posao upitan jer je saudijski klub promijenio ponudu.