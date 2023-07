Romano uvjerava: Ništa se nije promijenilo, Broz ide u Al-Nassr!

Ide, pa ne ide, pa ide, pa opet ne ide, ili ide?

Transfer Marcela Brozovića (30) u saudijski Al-Nassr proteklih je dana okupirao fokus nogometne javnosti. Dok neki kažu da je već sve dogovoreno, talijanski novinar Gianluca Di Marzio tvrdi da je cijeli posao upitan jer je saudijski klub promijenio ponudu. Umjesto dogovorenih 23 milijuna eura, Al-Nassr je navodno ponudio 15 milijuna eura, što je Inter odbio.

Međutim, Fabrizio Romano, koji je potvrdio transfer popularnom uzrečicom "here we go" (koja znači da je transfer siguran), piše da je dogovor i dalje na snazi te da se ništa nije promijenilo. Brozović je spreman potpisati trogodišnji ugovor s Al-Nassrom, sve je usmeno dogovoreno u četvrtak, samo treba još pasti 'paraf'.

Da transfer nije stopiran ili na čekanju potvrdio je i sportski direktor Intera Giuseppe Marotta.

- Nismo prisiljeni prodati Marcela Brozovića, ali pregovori su apsolutno u tijeku. Pokušat ćemo ponovno raspraviti o detaljima dogovora s Al-Nassrom - prenosi Romano riječi najvažnijeg čovjeka milanskog kluba kad je u pitanju igračka križaljka.

Čini se tako da Brozoviću nije propalo 100 milijuna eura, koliko bi trebao zaraditi u tri godine u Saudijskoj Arabiji, već je samo pitanje trenutka kada će stvar bit službeno potvrđena od strane klubova.