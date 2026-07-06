Tko je Gianni Infantino? Boban je radi njega napustio Fifu: 'On je stalno opsjednut političarima'

Gianni Infantino, predsjednik Fife od 2016. godine, transformirao je svjetski nogomet ne samo širenjem natjecanja i povećanjem prihoda, već i izgradnjom mreže kontroverznih političkih savezništava. Njegov mandat obilježen je bliskošću s nekim od najmoćnijih i najautoritarnijih svjetskih vođa, što je dovelo do otvorenog sukoba s nekadašnjim bliskim suradnikom Zvonimirom Bobanom, koji ga je optužio da je "opsjednut političarima". Ta opsesija, koja uključuje prijateljstva s Vladimirom Putinom i Donaldom Trumpom, ali i zapažena druženja s bivšom hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović, postala je zaštitni znak njegove vladavine.

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Uspon 'čistog lica' nakon Blatterova pada

Priča o Infantinovu usponu počinje u sjeni najvećeg skandala u povijesti Fife. Nakon što je korupcijska afera 2015. srušila Seppa Blattera i njegovog predviđenog nasljednika Michela Platinija, Infantino, tadašnji glavni tajnik Uefe, istupio je kao kandidat za reformu. Mnogi su ga poznavali samo kao ćelavog tehnokrata koji je vodio ždrijebove Lige prvaka. Obećavajući transparentnost i drastično povećanje financijske pomoći nacionalnim savezima, poručio je delegatima: "Novac Fife je vaš novac." Taj potez donio mu je pobjedu.

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U njegovom timu za reformu ključnu je ulogu imao Zvonimir Boban, koji je imenovan zamjenikom glavnog tajnika. Boban je trebao biti moralni kompas nove Fife, glas nogometaša među birokratima. Isprva se činilo da suradnja funkcionira i da Fifa doista kreće u novom smjeru.

Pukotina u odnosu: 'Gianni nije svjestan što radi sebi i Fifi'

Nekada bliski suradnici, Infantino i Boban, razišli su se kada je postalo jasno da se Infantinovi prioriteti mijenjaju. Boban je napustio Fifu 2019. godine, a kasnije je postao jedan od najglasnijih kritičara čovjeka kojeg je nekoć podržavao. U intervjuu za The Guardian krajem 2025. godine, Boban je otvoreno progovorio o Infantinovoj transformaciji.

‌- Na početku nije bilo tako. Sve se vrtjelo oko nogometa i nogometaša. Kasnije je krenulo u drugom smjeru. Gianni je oduvijek bio odgovoran, ali nije svjestan što sada radi sebi i Fifi. Misli da će učiniti najbolje, a radi potpuno suprotno - rekao je Boban.

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Kap koja je prelila čašu bila je Infantinova odluka da u prosincu 2025. dodijeli novouspostavljenu Fifinu nagradu za mir tadašnjem američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Taj potez, izveden bez znanja Vijeća Fife, Boban je nazvao sramotnim.

‌- To je bilo nepošteno i neodgovorno. Nisam to mogao gledati. Bio sam iznenađen što je počeo razmišljati na taj način, previše politički, opsjednut političarima i svim tim pričama. To ne bi trebala biti politička organizacija, a sada radiš ovo, to je sramotno.

Mreža političkih prijateljstava

Bobanove optužbe potkrijepljene su dugim nizom Infantinovih bliskih odnosa sa svjetskim vođama. Njegova veza s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom bila je posebno izražena tijekom Svjetskog prvenstva 2018. godine, nakon kojeg je od Putina primio Orden prijateljstva. Kritike na račun ljudskih prava u Rusiji odbacivao je kao zapadnjačku propagandu.

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Jednako je kontroverzan njegov odnos s Donaldom Trumpom. Infantino ga je nazivao "bliskim prijateljem", a prijateljstvo je kulminiralo spomenutom nagradom za mir. Fifa je čak otvorila ured u Trump Toweru u New Yorku. Ta bliskost je pomogla u rješavanju problema, kao što je bio slučaj na ovom SP-u., kada je na Trumpov poziv ukinuta suspenzija američkom igraču Folarinu Balogunu, što je izazvalo bijes u nogometnom svijetu.

Foto: Evelyn Hockstein

Infantinova diplomacija osigurala je i da Saudijska Arabija, predvođena princom Mohammedom bin Salmanom, bez protukandidata dobije domaćinstvo Svjetskog prvenstva 2034. godine, čime je dodatno učvrstio veze s moćnim, ali i autoritarnim režimom.

Veza s Kolindom Grabar-Kitarović

Tijekom Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine, tadašnja hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović privukla je svjetsku pažnju strastvenim navijanjem. Često je viđena u VIP loži upravo uz Giannija Infantina, odjevena u dres hrvatske reprezentacije. Njihove zajedničke fotografije, posebno one s ceremonije dodjele medalja nakon finala, kada su po kiši tješili hrvatske igrače, obišle su svijet.

Foto: CARL SANDIN/BILDBYRAN

Ta se bliskost nastavila i na Svjetskom prvenstvu u Katru 2022., kada je Infantino na svom Instagramu objavio fotografiju s Grabar-Kitarović i ocem Luke Modrića, Stipom. Iako je njihova interakcija bila u kontekstu sportskih događaja, savršeno se uklapa u obrazac Infantinovog pozicioniranja uz bok političkih lidera na najvećoj svjetskoj pozornici, koristeći nogomet kao platformu za jačanje vlastitog utjecaja.

*uz korištenje AI-ja