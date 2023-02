Tko je Goran Perkovac? Kapetan iz Atlante u Švicarskoj izgradio ime, planira vratiti poznata lica

Goran Perkovac (60) napokon je dočekao priliku koju mu je pružio Hrvatski rukometni savez i postao novi izbornik reprezentacije nakon Hrvoja Horvata, na prijedlog Line Červara (koji je nakon toga smijenjen?!).

- Trebamo razmisliti tko od starijih može ili ne može uz mlade koje moramo iskoristiti. I s iskusnima, a mislim tu na Musu, Duvnjaka, Čupića pa i Štrleka koji su toliko toga dali, treba sjesti i porazgovarati, ne telefonom. I reći sve konkretno, što i kako. Izgubili smo respekt kod drugih i to moramo vratiti na idućim natjecanjima - rekao nam je Perkovac za vrijeme Svjetskog prvenstva, na kojem su "kauboji" osvojili skromno deveto mjesto.

Legendarni kapetan hrvatske reprezentacije s Olimpijskih igara u Atlanti, rodom iz Slatine, svjetski je viceprvak s Islanda 1995., osvajač europske bronce u Portugalu 1994. i dvostruki zlatni s Mediteranskih igara. Za njega kažu da je bio veliki autoritet na terenu, bio je sjajan lijevi vanjski.

Foto: Profimedia

Iz tadašnjeg je Medveščaka, danas PPD Zagreba, 1989. otišao igrati rukomet u Švicarsku i ostao do mirovine 2003. Igrao je za Borbu iz Luzerna, Suhr i Winterthur. Prije Hrvatske, kratko je igrao za reprezentaciju bivše države i osvojio broncu na Olimpijskim igrama u Seulu 1988.

U Švicarskoj je ostao raditi i kao trener, triput bio prvak Švicarske sa Schaffhausenom, proglasili su ga trenerom godine 2007. Osnovao je tamo i obitelj, a kći Korina (23) profesionalno bavi odbojkom i nastupa za švicarsku reprezentaciju. Ona je trenutačno u Luzernu.

Foto: nph / Schulz

- Imam podršku ljudi, od struke, od Slavonije do Dubrovnika. Vraćam se u Hrvatsku, kupio sam stan u Zagrebu. Volio bih i da se vrati Gobac kao šef, voljeli ga ili ne. Nije mi još uvijek jasno tko tu bira i odlučuje jer dolaze ljudi na mjesta koja nisu zaslužili. Kod nas ne postoje uvjeti po kojima se bira, četiri-pet trenera nemaju iza sebe nikakve rezultate. Kao da vozaču GoCarta daš da vozi Formulu 1 - objasio nam je Perkovac i nastavio:

- Puno je toga vezano na kult reprezentacije koji se gubi. Pa prije smo i pješke dolazili na pripreme. Mora se znati tko je gazda i u Savezu jer imam osjećaj da je Gobac to malo pustio, a mi smo navikli da znamo tko je gazda, da se ne ulazi u reprezentaciju ni po babi, stričevima, menadžerima.

U reprezentaciju planira vratiti neka zaboravljena lica.

- Ovdje su sigurno trebali biti Šego ili Pešić, koji bi svojim iskustvom pomogli Slaviću i Kuzmanoviću. Imaju potencijal, ali trebali su jednog iskusnog uz sebe. Ovdje je trebao biti i jedan Veron Načinović, on igra u vrhunskom klubu (Montpellier), a mi zovemo neke koji mu nisu ni blizu. Već je bio na prošlom Euru i trebamo ga razviti u vrhunskog pivota. Također, radije bih vidio Klaricu prije Šebetića, a šansu bih još uvijek dao Marinu Mariću. Bio nam je najbolji igrač na zadnjem turniru, zašto mu ne dati prednost? Šipić je odigrao izuzetno protiv Danske, ali on igra samo napad. Izbornik Horvat luta, koliko je samo pozvao igrača na prošlom Euru, ne znam je li ih on zvao ili netko drugi. Da nije bila korona, više ne bi bio izbornik. To su vatrogasne mjere i dugoročno ne donose rezultate.

Bio je izbornik Švicarske i Grčke, trenirao njemački Minden i Lübbecke. Posljednji klub bio mu je švicarski Kriens iz Luzerna. Bio je u kombinacijama za klupu Hrvatske još 2010., kad su mu konkurenti bili Slavko Goluža i Kasim Kamenica. Povjerenje je dobio devet godina mlađi Keta. Sad je red na drugog legendarnog kapetana.

Foto: A3537/DPA

