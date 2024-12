Tko je Hrvat koji debitira na Svjetskom prvenstvu u pikadu? 'Treniram i po šest sati na dan'

Oprostite, ovdje u Londonu stalno puše, ne može se čovjek javiti na mobitel da se čujemo. Ma puše i kod nas u Dalmaciji, ali nigdje ovako, javio nam se dobro raspoloženi Romeo Grbavac (30, PDC 147.), hrvatski pikadist kojeg čeka meč prvog kola na Svjetskom prvenstvu kao drugi meč dana od 13.30.

Stigao je prosinac, sve smo bliže Božiću, a to znači samo jedno u sportskom svijetu - nova uzbuđenja ispred najpoznatije pikado ploče na svijetu! U britanskoj prijestolnici, u legendarnoj Alexandra's Palace, najbolji svjetski pikadisti i pikadistice krenuli su u borbu za oko 730.000 eura. Najveći turnir na svijetu, a Romeo nam je u poruci prije intervjua objasnio kako je to ipak 'samo turnir'.

- Ovaj plasman u London, ne gledam na ovo kao da sam uspio, već samo kao da sam se kvalificirao na turnir i kao početak nečeg većeg. A što se tiče veličine turnira, gledam da mi je isti kao i svaki drugi. No, tko zna, možda se popnem na binu i prepadnem svega. Zasad je turnir kao turnir, imam planove i snove koji su mnogo veći - objasnio nam je simpatični Romeo.

S druge mu strane stoji domaći pikadist Callan Rydz (26, PDC 43.) koji je prema kladionicama veliki favorit. Na pobjedu Romea je koeficijent 3,90 dok je na pobjedu Engleza 1,20. No, valja istaknuti da Rydz ove godine nije u najboljoj formi te igra toplo-hladno.

- Oni znaju zašto i kako su odredili koeficijente, a nja e priznam nikome da je favorit. Ne mogu drugačije razmišljati je li Callan Rydz ili bilo tko drugi s druge strane, kad dođu strelice za izlaz, bitno ih je pogoditi protiv bilo koga - objasnio je Grbavac pa se osvrnuo na neke psihološke igre pred samom pločom:

- Neki igrači se bave provokacijama, ja s tim ne idem pa ako treba izgubiti pošteno, izgubit ću. On igra brzo, a volim i ja igrati brzo pa će to biti dobro. Nema puno razmišljanja o protivniku. A što se tiče psihološke 'prednosti' kad si autsajder, to je isto dvosjekli mač. Nekad kad si favorit imaš prednost da netko drugi ne pogodi nešto što bi pogodio, a sad kad si autsajder što god pogodiš je dobro - jasan je Hrvat.

A sve je krenulo - slučajno.

- Počeo sam igrati u kafiću pokraj kuće u srednjoj školi. Bio sam najbolji od svojih pa sam dobio poziv iz Splita i igrao C ligu, onda sam napredovao u B pa A ligu, a danas igram za PK Dioklecijan iz Splita - objasnio nam je Romeo pa nastavio o prelasku u klasični pikado:

- Kad sam vidio da mogu steel dart, nije bilo mogućnosti za raditi te turnire. Radio sam dvije godine u Njemačkoj kod Slađe Nedića, i paralelno igrao turnire, mnogo mi je pomogao jer se sve ravnalo prema mojem igranju turnira, tako sam dobio odskočnu dasku. Sad sam se vratio u Split, a sport kao sport je skup.

A želite li u nečemu uspjeti, ispred vas je mnogo odricanja, mnogo ulaganja koje se u mnogo slučaja neće vratiti. A za povratak i zaradu treba mnogo, mnogo raditi. A onda se nakon mnogo godina, barem u tuđim očima, dogodi 'uspjeh preko noći'. Zna to dobro i Romeo.

- Prije dvije godine sam išao na kvalifikacijske turnire, ništa nisam osvajao, samo sam bio u minusu, prođem četiri kola pa izgubim. Bilo je najjednostavnije odustati, ali nisam htio odustat jer sam znao da mogu. Onda sam osvajao kvalifikacije za Euro Tour pa sam došao na binu i vidio da nemam tremu i da to mogu. Od tada nije bilo odmora za mene, jedino sam sad preko sezone uzeo mjesec dana odmora od pikada i iza ljeta sam dobio poziv za Modus, osvojio Modus, osvojio kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo i sad idem igrati.

Što se tiče osvajanja Modus turnira, o tome više možete pročitati OVDJE, a riječ je o jakom turniru na kojem igraju odabrani pikadisti koji nemaju ugovor s najjačom svjetskom organizacijom PDC-jem, ali dobivaju priliku za dokazivanje na sceni protiv jakih protivnika. U dva mjeseca je Romeo napravio 'čudo', a tu ne misli stati.

- Prije dvije godine mi je teže bilo zamisliti da ću igrati Svjetsko prvenstvo u Londonu ili reprezentativno Svjetsko prvenstvo, nego zamisliti da sada mogu biti među pet najboljih na svijetu. Tad sam sve gledao na televiziji, razmišljao kako je to nemoguće, a sad sam u dvije godine 75 na 95 što znači da mi samo još malo treba da dođem na prosjek od 100 koji je potreban za sam svjetski vrh - samopouzdan je Grbavac, ali i čvrsto na zemlji bez obzira ne veliki uspjeh koji je napravio.

U britansku je prijestolnicu došao dva dana prije meča, a otišao je i pogledati kako sve izgleda u legendarnoj dvorani.

- Bio sam da vidim kakva je atmosfera, trenutačno su najbolji navijači koji mogu biti jer je to najveći turnir na svijetu. World Cup ima težinu jer igraš za reprezentaciju, ali i tu branim hrvatske boje, ne nedostaje reprezentativnog naboja. Lakše mi je bilo uz Borisa (op. a. Krčmara) prva dva nastupa jer je on već tu, zna sve, neke informacije sam ga već ovdje pitao, a u budućnosti bih volio da mlađi mene mogu pitati.

Veliki je izazov ispred hrvatskog pikadista, a nakon svega što smo čuli, postavlja se pitanje može li se danas u Hrvatskoj živjeti samo od pikada?

- Trenutačno se još ne može, ali imam podršku od obitelji, prijatelja i sponzora pa uspijevam to spojiti. Sve je to rizik. Trenutačno nemam još velikog sponzora da mogu reći da je to to, da igram opuštenije. Tko zna, možda se netko javi - rekao nam je Grbavac.

Dobio je svoju liniju strelica u izdanju Bulla, a prije velikog meča otkrio nam je i koliko trenira. Nekim ljudima teško je zamislivo da se stvari poput pikada zapravo treniraju, ali ne radi se tu samo o 'bacanju strelica na ploču'.

- Došao sam do toga da treniram pet do šest sati dnevno i to je nešto normalno. A što se tiče treninga, da naravno da se tu radi na ploči, razne kombinacije, izlasci i ostalo. Ali sad ja vas pitam, ako nogometaš ide u teretanu ili trči, trenira li on nogomet, odnosno za nogomet? A trenira li pikadist kad trči za pikado - objasnio je Romeo pa se osvrnuo na to da ipak mnogi pikadisti i nisu 'atlete':

- Pikado je zato zanimljiv sport jer ne postoje predispozicije koje ti daju neku prednost, imaš 18 ili 50 godina, jesi li visok ili nizak, mršav ili debeo, nikakve veze. Sve ovisi o glavi. Iako sam ja svjestan da moram smršaviti, a trenutačno nisam u mogućosti zbog užurbanog načina života.

Kako igra protiv Engleza, gotovo je sigurno da publika neće biti na njegovoj strani, ali barem ih malo 'kupiti' može ulaznom pjesmom.

- Za ovaj put sam stavio Rim Tim Tagi Dim jer je aktualno, pjeva se na engleski i aktualna je, a opet, predstavila je Hrvatsku u najboljem mogućem izdanju što je i moj cilj.

Istaknuo je da je okružen s 10-15 ljudi s kojima je iznimno napredovao, a najveći navijač je - mama. Meč kreće za par sati, koja su očekivanja i ciljevi?

- Nemam nikakva očekivanja, volio bih da prođem barem prvo kolo. Nakon ovoga cilj mi je osvojiti Tour Card i takmičiti se s najboljima na svijetu - jasan je Grbavac.

Meč prvog kola Svjetskog prvenstva između Romea Grbavca i Callana Rydza na rasporedu je u četvrtak, 19. prosinca, s početkom oko 14 sati i 40 minuta po hrvatskom vremenu, odnosno kao drugi meč dana u popodnevnom dijelu natjecanja.