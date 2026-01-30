Tko je hrvatsko otkriće Eura? 'Vori me učio svim stvarima...'

U hrvatskom rukometu povremeno se pojave igrači koji snagom talenta i predanosti brzo privuku pažnju šire javnosti. Jedan od njih je Zlatko Raužan, 24-godišnji pivot iz Brckovljana, čije su igre na Europskom prvenstvu 2026. godine izazvale velik interes i potvrdile njegov status kao jednog od najperspektivnijih igrača na svojoj poziciji. Na Euru je donio prijeko potrebnu mirnoću s crte i dostojno mijenja Marina Šipića.

Rukometni počeci

Rukometni put Zlatka Raužana, rođenog 14. veljače 2002. godine, započeo je u lokalnom klubu Polet iz Brckovljana. Tamo je, u maloj dvorani, napravio prve korake i zaljubio se u rukomet zajedno s današnjim reprezentativnim golmanom i jednim od svojih najboljih prijatelja, Dominikom Kuzmanovićem. Sudbina je htjela da se njihovi putevi ponovno spoje u reprezentaciji, gdje su postali cimeri, zatvorivši tako jedan lijep životni i sportski krug.

Nakon Poleta, njihov zajednički razvoj nastavio se u Dugom Selu, klubu u kojem je Raužan igrao od svoje 14. do 19. godine. To je bilo ključno formativno razdoblje u kojem je postavio temelje svoje igre i počeo pokazivati potencijal koji ga je kasnije vinuo u vrh hrvatskog rukometa. Već tada je svojim fizičkim predispozicijama i radnom etikom odskakao, što mu je donijelo i pozive u mlađe reprezentativne selekcije, uključujući i nastup za U19 reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu.

Uspon u Sesvetama: Dokaz kvalitete u "rasadniku talenata"

Nakon pet godina u Dugom Selu, putevi dvojice prijatelja su se razišli; Kuzmanović je otišao u Našice, a Raužan je 2021. godine potpisao za MRK Sesvete. Taj se potez pokazao kao pun pogodak. Došao je u klub koji se posljednjih godina profilirao kao pravi "rasadnik talenata" i jedan od najuspješnijih sportskih projekata u Hrvatskoj. Sesvete su, vođene filozofijom strpljivog razvoja mladih igrača, od kluba iz nižih liga postale treća sila hrvatskog rukometa, osvojivši bronce u prvenstvu 2022. i 2023. godine, odmah iza nedodirljivih PPD Zagreba i Nexea.

Ključnu ulogu u njegovom razvoju imao je trener Igor Vori, jedan od najboljih pivota u povijesti rukometa. Raužan je u sesvetskoj priči bio najveća konstanta, pivot za 60 minuta obrane i napada, s crte u realizaciji gotovo svaki put savršen, a to rijetki mogu. Stasom i načinom ide na sulićevski način i nije mogao imati boljeg mentora od Vorija.

- Vi ste me prvi usporedili sa Sulićem i vidio sam da su i drugi počeli, primilo se, ha, ha. Vori me dosta savjetuje oko stvari koje kao pivot moram raditi. Od postavljanja bloka, tempiranja utrčavanja u prostor, obrane. Sigurno sam napredovao u zadnjih godinu-dvije, shvatio sam da nije sve u snazi i neke stvari radim pametnije - rekao je za 24sata.

Kažu da nisu vidjeli pivota s takvim repertoarom šuta?

- Drago mi je što tako misle. Tajna? Malo više gledam golmane što i kako rade. Kad vježbamo napad i imamo šuterske treninge, pokušam nešto novo i uđe mi u repertoar. Prošle godine često sam bacao lob, sad mi je favorit suhi list.

Napredak je bio očit, a Raužan je postao jedan od ključnih igrača momčadi koja je u svojoj dvorani, popularno zvanoj "Plava tvrđava", rušila i mnogo iskusnije suparnike.

Zagreb: Susret Sesveta i Dugog Sela u kvalifikacijama za EHF Europsku ligu | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Igrač koji "govori na terenu": Europski izlog u dresu Sesveta

S visinom od 189 centimetara i težinom koja prelazi 100 kilograma, Raužan je fizički moćan igrač, no ono što ga izdvaja je kombinacija snage s odličnom tehnikom i razumijevanjem igre. Izvan terena je poznat kao tih i povučen momak, igrač koji nije sklon velikim medijskim istupima i koji je u potpunosti fokusiran na igru.

- Takav sam, ne govorim puno, nisam od onih koji se guraju, govorim na terenu. Ako odgovorni odluče jednog dana da je došlo moje vrijeme, bit ću najsretniji na svijetu - govorio je skromno prije nego što je postao standardni reprezentativac.

A na terenu je itekako "govorio". Njegove kvalitete došle su do punog izražaja u europskim utakmicama za Sesvete, koje su mu poslužile kao savršen izlog. Odigrao je niz impresivnih utakmica, pokazavši iznimnu efikasnost. Posebno se pamte nastupi protiv Vardara, kojem je zabio devet golova, Nexea (sedam) i francuskog Toulousea (šest). U utakmici protiv Toulousea, unatoč gruboj igri protivnika i ozljedi glave, vodio je svoju momčad do velike pobjede 37-32.

Susret Sesveta i Kristianstada u EHF Europskoj ligi | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Dobro je sad sve, boljelo je dosta na utakmici. Otvorila se rana iznad uha, no naš fizioterapeut sve je pokrpao. Tada sam shvatio da nije sve u snazi i da neke stvari moram raditi pametnije - rekao je za 24sata nakon te utakmice. Njegova konstantnost u EHF Europskoj ligi, gdje je redovito održavao postotak realizacije iznad 80 posto, potvrdila je da je prerastao okvire domaće lige.

Ostvarenje sna: Debitantski nastup za reprezentaciju na Euru

Nastup za seniorsku reprezentaciju predstavlja krunu karijere svakog sportaša. Iako je prvi poziv na širi popis dobio još 2024. godine kao potvrdu dobrih igara, prava prilika ukazala se iznenada, uoči Europskog prvenstva 2026. Zbog ozljede standardnog reprezentativca Marina Šipića, izbornik Dagur Sigurdsson morao je pronaći novo rješenje, a povjerenje je dao upravo igraču iz Sesveta. Raužan je priliku zgrabio objema rukama.

Malmö: EHF Europsko rukometno prvenstvo 2026., Hrvatska - Nizozemska | Foto: Petter Arvidson/PIXSELL

- Da mi je netko prije mjesec dana rekao da će se ovo dogoditi, ne bih mu vjerovao. Za mene je već veliki uspjeh bio poziv na širi popis. Kada mi je izbornik rekao da ulazim u sastav, sreći nije bilo kraja. Nevjerojatan osjećaj - priznao je Raužan za Večernji list.

U svom debiju na velikom natjecanju, u utakmici protiv Nizozemske, pokazao je nevjerojatnu mirnoću i kvalitetu. Zabio je četiri gola iz četiri pokušaja, bez promašaja. Postojala je lagana trema, ali kako je sam rekao, nakon prvog pogotka sve je postalo lakše. Svojim nastupima tijekom turnira postao je važan kotačić u Sigurdssonovoj rotaciji i smatran je jednim od najpozitivnijih iznenađenja prvenstva, donoseći energiju i pouzdanost u oba smjera igre.

Korak naprijed: Potpis za prvaka

Vrhunske igre u dresu Sesveta i reprezentacije nisu mogle proći nezapaženo. Hrvatski rukometni prvak PPD Zagreb brzo je reagirao i osigurao njegov potpis. Od sljedeće sezone Raužan će nositi dres najtrofejnijeg hrvatskog kluba, s kojim je potpisao ugovor do 2029. godine. Time je napravio logičan iskorak u karijeri, koji će mu omogućiti da se okuša na najvišoj mogućoj razini – u EHF Ligi prvaka.

Zlatko je na sebe skrenuo pažnju još lani, a ove se sezone definitivno profilirao u odličnog pivota i to na europskoj razini. Pratili smo ga dugo i sretni smo što smo ga uspjeli dovesti - poručio je sportski direktor Zagreba Damir Bičanić, potvrdivši da je njegov potencijal odavno prepoznat.

Dolazak u redove prvaka za Zlatka Raužana predstavlja novo poglavlje i najveći izazov dosad, ali i potvrdu da se naporan rad i strpljivo građenje karijere, korak po korak, uvijek isplate. Od dvorane u Brckovljanima do svjetala Lige prvaka, njegov put tek je počeo.