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POSLAO IH U OSMINU FINALA

Tko je Ismael Saibari? Heroju Maroka liječnici prognozirali da neće moći hodati, a sad briljira

Piše 24sata,
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Tko je Ismael Saibari? Heroju Maroka liječnici prognozirali da neće moći hodati, a sad briljira
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Foto: Daniel Becerril

Saibari je hladnokrvnim penalom izbacio Nizozemsku i postao marokanski heroj! Od otpisanog klinca do zvijezde PSV-a i rekordera Mundijala

Admiral

Ismael Saibari (25) ime je koje je odjeknulo nogometnim svijetom nakon što je hladnokrvno zabio odlučujući penal i izbacio Nizozemsku sa Svjetskog prvenstva. Ovaj ofenzivni veznjak PSV Eindhovena postao je heroj Maroka, a njegov put do zvijezda bio je sve samo ne tipičan, obilježen selidbama, teškim odlukama i nevjerojatnom odanošću svojim korijenima.

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Netherlands v Morocco
Foto: Eloisa Sanchez

Rođen je 28. siječnja 2001. u španjolskoj Terrassi, kao sin marokanskih roditelja iz grada Ksar El Kebira. Obitelj se nakon osamnaest godina života u Španjolskoj zbog financijske krize 2008. seli u Belgiju. Ondje je Saibari započeo svoj nogometni put, prolazeći kroz akademije Beerschota, Anderlechta i Genka. Zanimljivo, u Anderlechtu su ga kao mladića otpisali jer su smatrali da je "previše krupan". 

Ipak izabrao Maroko

S trojnim državljanstvom imao je nekoliko opcija. Bivši belgijski izbornik Roberto Martínez osobno ga je zvao i kontaktirao uoči Svjetskog prvenstva 2022. kako bi ga privolio da odjene dres "crvenih vragova". No, Saibarijev odgovor bio je odlučan. Njegovo srce kucalo je za Maroko, zemlju roditelja, a tu je odluku donio još kao dječak.

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Netherlands v Morocco
Foto: Daniel Becerril

​- Kada birate reprezentaciju, to mora doći iz srca. To ne bi trebala biti strateška odluka o tome gdje ćete imati više prilika. Predstavljate cijelu jednu zemlju, stoga morate igrati srcem - izjavio je.

Oborio rekord na SP-u

Nakon što se 2020. pridružio PSV-u, njegov talent je eksplodirao. Postao je ključan igrač momčadi s kojom je osvojio tri uzastopna naslova prvaka Nizozemske, a u sezoni 2025./26. proglašen je i igračem godine Eredivisie, zabilježivši čak 15 golova i osam asistencija. Na Svjetskom prvenstvu 2026. pokazao je svjetsku klasu. Postao je prvi afrički igrač koji je zabio u prve tri utakmice grupne faze, tresući mreže Brazila, Škotske i Haitija. Njegov gol protiv Škotske najbrži je u povijesti Maroka na Mundijalima. Vrhunac je stigao u trileru protiv Nizozemske, gdje je nakon 120 minuta borbe pogodio ključni penal i poslao Maroko u osminu finala.

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Netherlands v Morocco
Foto: Eloisa Sanchez

Savladao crne prognoze liječnika

Izvan terena, Saibari je poznat kao vrlo privatna osoba, duboko religiozan i posve usredotočen na obitelj. Manje je poznato da su mu kao djetetu liječnici prognozirali da zbog problema s nogama možda neće moći normalno hodati. Ipak karijeru mu obilježava i kontroverza iz finala Afričkog kupa nacija 2025., kada je sa suigračem Achrafom Hakimijem sudjelovao u nesportskom potezu skrivanja ručnika senegalskom golmanu.

(uz korištenje AI-ja)

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