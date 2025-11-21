Hrvatski hrvač je na Olimpijske igre u Tokio 2021. godine otišao nakon velike obiteljske tragedije. Njegova sestra Marta preminula je u dobi od 11 godina, a tada je rekao da će olimpijsku medalju posvetiti njoj. Četiri godine kasnije, obećanje je ispunio
Tko je Ivan Huklek? 'Dao bih i olimpijsko zlato, samo da je seka Marta još tu...'
Ivan Huklek (24) postao je prvi hrvatski hrvač s olimpijskom medaljom! U Tokiju je 2021. godine u borbi za broncu izgubio od srpskog predstavnika Zuraba Datunašvilija, ali pravda je zadovoljena četiri godine kasnije. Međunarodna sportska arbitraža (CAS) u petak je odbila Datunašvilijevu žalbu koji je diskvalificiran zbog višestrukog kršenja antidopinških pravila, objavila je Međunarodna agencija za testiranje (ITA).
Bivši srpski reprezentativac gruzijskog porijekla je u svibnju 2021. godine, dva mjeseca prije Igara u Tokiju, manipulirao s davanjem uzorka urina na kontrolu. Prošle godine pokrenuli su istragu, a sada je u konačnici i potvrđena odluka, Hrvatska ima novu olimpijsku medalju!
Naravno da bi bilo slađe da ju je dobio prije četiri godine, omotan hrvatskom zastavom na postolju, ali očito se ovako moralo sve rasplesti. S popriličnom zadrškom, ovaj veliki borac i sjajni hrvač dobio je priznanje za rad, trud, odricanje, ispunio svoj san i obećanje koje je dao uoči Tokija. Da će osvojiti medalju u čast svoje seke Marte (11) koja je preminula u travnju 2021. godine, četiri mjeseca uoči Olimpijskih igara.
- Ne bih javno previše o tome što se dogodilo, nadam se da me razumijete, bio je to veliki šok za cijelu obitelj. Roditelji su mi rekli da bi Marta bila sretna da nastupim i pokušam doći do Olimpijskih igara. Bio je to rolerkoster emocija. Potrudit ću se s OI vratiti s medaljom. Ako Bog da, tako će i biti. Za Martu... - kazao nam je Huklek u intervjuu prije četiri godine.
Sestra mu je u Tokiju bila veliki motiv.
- Sve bih dao da je Marta još tu. I normu, i zlatnu medalju s Olimpijskih igara. Nakon borbe sa Šveđaninom, samo sam plakao. Bio sam sretan zbog plasmana na OI, ali ne u potpunosti, ne do kraja... Kad sam pobijedio, prvo što mi je prošlo kroz glavu je ona. Znam da je seka to gledala s nekog boljeg mjesta i da je bila ponosna...
Naš hrvač je pokazao strašnu mentalnu snagu. Hrvanje ga je oblikovalo kao osobu, taj spartanski način treniranja, ali i života.
- Završio sam smjer Hrvanje na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu. Treniram minimalno pet puta tjedno, nekad i po sedam-osam puta. Kad su pripreme, znamo imati po deset treninga tjedno pa deset dana odmora, nešto lakših treninga. Hrvački treninzi nisu predugi, traju po sat, sat i 20 minuta, ali uvijek budu na granici izdržljivosti. Ako daš sto posto, možeš po treningu izgubiti minimalno kilu i pol. U bazičnim pripremama ima trčanja, ali radimo i neke specifike, puno šprinteva uz hrvačke elemente - pričao nam je tada novi osvajač olimpijske medalje.
Zanimalo nas je odakle je prezime Huklek, nije baš često...
- Tata mi je iz Prigorja, mi smo tu domaći, iz Sesveta. Prezime Huklek ovdje nosi samo naša obitelj te od tate bratić, koji živi u Bukevju, tamo prema Svetoj Heleni.
Hrvatski sportaši često treniraju u neadekvatnim uvjetima, ali to kod mladog zagrebačkog hrvača nije slučaj. Trenira u hrvačkom klubu Sesvete.
- Predsjednik Miše Kutleša vrhunski vodi klub, imamo daleko najopremljeniju dvoranu u Hrvatskoj za hrvanje, dvije fiksne strunjače, teretanu, saunu, sve potrebno za stvaranje ovakvih rezultata. Bit će još dobrih rezultata u hrvanju, ne samo iz našeg kluba, dobro se radi.
