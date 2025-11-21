Tko je Ivan Huklek? 'Dao bih i olimpijsko zlato, samo da je seka Marta još tu...'

Ivan Huklek (24) postao je prvi hrvatski hrvač s olimpijskom medaljom! U Tokiju je 2021. godine u borbi za broncu izgubio od srpskog predstavnika Zuraba Datunašvilija, ali pravda je zadovoljena četiri godine kasnije. Međunarodna sportska arbitraža (CAS) u petak je odbila Datunašvilijevu žalbu koji je diskvalificiran zbog višestrukog kršenja antidopinških pravila, objavila je Međunarodna agencija za testiranje (ITA).

Bivši srpski reprezentativac gruzijskog porijekla je u svibnju 2021. godine, dva mjeseca prije Igara u Tokiju, manipulirao s davanjem uzorka urina na kontrolu. Prošle godine pokrenuli su istragu, a sada je u konačnici i potvrđena odluka, Hrvatska ima novu olimpijsku medalju!

Tokio: Ivan Huklek izborio polufinale hrvanja grčko-rimskim stilom do 87kg | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Naravno da bi bilo slađe da ju je dobio prije četiri godine, omotan hrvatskom zastavom na postolju, ali očito se ovako moralo sve rasplesti. S popriličnom zadrškom, ovaj veliki borac i sjajni hrvač dobio je priznanje za rad, trud, odricanje, ispunio svoj san i obećanje koje je dao uoči Tokija. Da će osvojiti medalju u čast svoje seke Marte (11) koja je preminula u travnju 2021. godine, četiri mjeseca uoči Olimpijskih igara.

- Ne bih javno previše o tome što se dogodilo, nadam se da me razumijete, bio je to veliki šok za cijelu obitelj. Roditelji su mi rekli da bi Marta bila sretna da nastupim i pokušam doći do Olimpijskih igara. Bio je to rolerkoster emocija. Potrudit ću se s OI vratiti s medaljom. Ako Bog da, tako će i biti. Za Martu... - kazao nam je Huklek u intervjuu prije četiri godine.

Foto: privatna arhiva

Sestra mu je u Tokiju bila veliki motiv.

- Sve bih dao da je Marta još tu. I normu, i zlatnu medalju s Olimpijskih igara. Nakon borbe sa Šveđaninom, samo sam plakao. Bio sam sretan zbog plasmana na OI, ali ne u potpunosti, ne do kraja... Kad sam pobijedio, prvo što mi je prošlo kroz glavu je ona. Znam da je seka to gledala s nekog boljeg mjesta i da je bila ponosna...

Naš hrvač je pokazao strašnu mentalnu snagu. Hrvanje ga je oblikovalo kao osobu, taj spartanski način treniranja, ali i života.

- Završio sam smjer Hrvanje na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu. Treniram minimalno pet puta tjedno, nekad i po sedam-osam puta. Kad su pripreme, znamo imati po deset treninga tjedno pa deset dana odmora, nešto lakših treninga. Hrvački treninzi nisu predugi, traju po sat, sat i 20 minuta, ali uvijek budu na granici izdržljivosti. Ako daš sto posto, možeš po treningu izgubiti minimalno kilu i pol. U bazičnim pripremama ima trčanja, ali radimo i neke specifike, puno šprinteva uz hrvačke elemente - pričao nam je tada novi osvajač olimpijske medalje.

Tokio: Ivan Huklek izgubio u borbi za brončanu medalju od Zurabi Datunashvilia | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Zanimalo nas je odakle je prezime Huklek, nije baš često...

- Tata mi je iz Prigorja, mi smo tu domaći, iz Sesveta. Prezime Huklek ovdje nosi samo naša obitelj te od tate bratić, koji živi u Bukevju, tamo prema Svetoj Heleni.

Hrvatski sportaši često treniraju u neadekvatnim uvjetima, ali to kod mladog zagrebačkog hrvača nije slučaj. Trenira u hrvačkom klubu Sesvete.

- Predsjednik Miše Kutleša vrhunski vodi klub, imamo daleko najopremljeniju dvoranu u Hrvatskoj za hrvanje, dvije fiksne strunjače, teretanu, saunu, sve potrebno za stvaranje ovakvih rezultata. Bit će još dobrih rezultata u hrvanju, ne samo iz našeg kluba, dobro se radi.