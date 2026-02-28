Obavijesti

Sport

Komentari 0
KOŠARKAŠKI VOĐA HRVATSKE

Tko je izbornik Mijatović? Drugi dom mu je Istanbul, a svake godine ljetuje u Vinodolskom

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 5 min
Tko je izbornik Mijatović? Drugi dom mu je Istanbul, a svake godine ljetuje u Vinodolskom
Zagreb: Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2027, Hrvatska - Njemačka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Tomislav Mijatović, novi izbornik Hrvatske, prošao je trnovit put od Zagreba do vrha europske košarke. Preuzeo je hrvatsku reprezentaciju i od kolega se mogu čuti samo riječi hvale vezane uz njegov karakter i znanje

Admiral

Tomislav Mijatović (49) izbornik je hrvatske košarkaške reprezentacije, a njegov put počeo je u Zagrebu, gdje je rođen 29. veljače 1976. godine. Nakon što je prošao mlađe uzraste Cibone, košarka ga je odvela u SAD, gdje je završio srednju školu i dobio stipendiju na Sveučilištu West Alabama. Po povratku u Hrvatsku, 2001. godine započinje trenersku karijeru kao pomoćnik u Ciboni, gdje se istaknuo kao jedan od pionira skautinga na ovim prostorima.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Poznati na utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo između Hrvatske i Njemačke Poznati na utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo između Hrvatske i Njemačke Poznati na utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo između Hrvatske i Njemačke
51
Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Jedan od najtraumatičnijih trenutaka karijere doživio je u finalu ABA lige 2010. godine. Bio je pomoćnik Velimiru Perasoviću kada je Dušan Kecman tricom s centra igrališta donio Partizanu pobjedu u zagrebačkoj Areni.

​- To je jedna od najtraumatičnijih situacija u mom životu. Mnoge moje sijede vlasi potječu iz tog vremena - rekao je jednom prigodom uz smijeh.

Nakon tog bolnog poraza, Cibona mu je ponudila mjesto glavnog trenera, no on je odlučio slijediti Perasovića u Anadolu Efes. S turskim velikanom je kao pomoćni trener osvojio sve što se moglo osvojiti, uključujući dva uzastopna naslova prvaka Eurolige 2021. i 2022. godine.

Zagreb: Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2027, Hrvatska - Njemačka
Zagreb: Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2027, Hrvatska - Njemačka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Nakon godina strpljivog rada i učenja od najvećih europskih trenera, Tomislav Mijatović sjeo je 2025. na najzahtjevniju klupu u zemlji -onu izbornika hrvatske košarkaške reprezentacije. Čovjek koji je 14 godina bio sinonim za odanost i stručnost u Anadolu Efesu, gdje je preživio nebrojene smjene trenera i osvojio dva naslova prvaka Europe, sada ima zadatak vratiti Hrvatsku na veliku scenu. Njegova životna priča nije o meteorskom usponu, već o marljivosti, skromnosti i dubokom poštovanju koje uživa u europskim košarkaškim krugovima, a takav treba biti i povratak Hrvatske u europsku elitu. 

U svijetu vrhunskog sporta, gdje se ego često mjeri brojem osvojenih trofeja, Tomislav Mijatović je rijetka pojava. Iako je uvijek djelovao iz drugog plana, njegova važnost za klupsku stabilnost i kemiju svlačionice je nemjerljiva. Upravo zato je među bliskim suradnicima i prijateljima zaradio nadimak "Tigar", koji najbolje opisuje njegovu borbenost i strast skrivenu iza mirne vanjštine.

Zagreb: Košarkaški reprezetativci Hrvatske odradili trening
Zagreb: Košarkaški reprezetativci Hrvatske odradili trening | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Igrači poput Shanea Larkina i Elijaha Bryanta ne kriju koliko ga cijene, što je rijetkost u profesionalnom sportu. On sam, pak, zasluge uvijek pripisuje drugima. ​"Dečki su čudo", rečenica je koju ćete najčešće čuti od njega, dok sebe vješto gura u drugi plan i rijetko preuzima zasluge.

Iako već 14 godina živi u Istanbulu, gradu koji je njegova obitelj prihvatila, Mijatović nikada nije zaboravio svoje korijene. Njegova majka Darka je iz Novog Vinodolskog, mjesta koje smatra svojim drugim domom i "duhovnom hranom". Tamo sa suprugom Marijanom i sinom Tomom provodi svako ljeto, puneći baterije za naporne sezone. Roditelji su mu u mirovini i vrijeme dijele između Zagreba i Novog Vinodolskog, pružajući mu potrebnu podršku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
FOTO Imala je čudne sklonosti. Slavni nogometaš ju je ostavio
NAKON GODINU DANA BRAKA

FOTO Imala je čudne sklonosti. Slavni nogometaš ju je ostavio

Bivša supruga nizozemskog reprezentativca Matthijsa de Ligta, koja je i sama uspješna poduzetnica s vlastitim brendom, na društvenim mrežama često dijeli sadržaj koji se, kako se čini, nimalo ne uklapa u svijet nogometa
FOTO Najzgodnija nogometašica svijeta ne voli odjeću na sebi
OSKUDNO IZDANJE

FOTO Najzgodnija nogometašica svijeta ne voli odjeću na sebi

Alisha Lehmann, najzgodnija nogometašica, zapalila Instagram toples fotkama! S više od 16 milijuna pratitelja, ona je kraljica društvenih mreža i nogometnih terena. Privatni život joj je pun drame, a karijera ide u nebo s novim izazovima u Comu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026