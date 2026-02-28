Tko je izbornik Mijatović? Drugi dom mu je Istanbul, a svake godine ljetuje u Vinodolskom

Tomislav Mijatović (49) izbornik je hrvatske košarkaške reprezentacije, a njegov put počeo je u Zagrebu, gdje je rođen 29. veljače 1976. godine. Nakon što je prošao mlađe uzraste Cibone, košarka ga je odvela u SAD, gdje je završio srednju školu i dobio stipendiju na Sveučilištu West Alabama. Po povratku u Hrvatsku, 2001. godine započinje trenersku karijeru kao pomoćnik u Ciboni, gdje se istaknuo kao jedan od pionira skautinga na ovim prostorima.

Jedan od najtraumatičnijih trenutaka karijere doživio je u finalu ABA lige 2010. godine. Bio je pomoćnik Velimiru Perasoviću kada je Dušan Kecman tricom s centra igrališta donio Partizanu pobjedu u zagrebačkoj Areni.

​- To je jedna od najtraumatičnijih situacija u mom životu. Mnoge moje sijede vlasi potječu iz tog vremena - rekao je jednom prigodom uz smijeh.

Nakon tog bolnog poraza, Cibona mu je ponudila mjesto glavnog trenera, no on je odlučio slijediti Perasovića u Anadolu Efes. S turskim velikanom je kao pomoćni trener osvojio sve što se moglo osvojiti, uključujući dva uzastopna naslova prvaka Eurolige 2021. i 2022. godine.

Nakon godina strpljivog rada i učenja od najvećih europskih trenera, Tomislav Mijatović sjeo je 2025. na najzahtjevniju klupu u zemlji -onu izbornika hrvatske košarkaške reprezentacije. Čovjek koji je 14 godina bio sinonim za odanost i stručnost u Anadolu Efesu, gdje je preživio nebrojene smjene trenera i osvojio dva naslova prvaka Europe, sada ima zadatak vratiti Hrvatsku na veliku scenu. Njegova životna priča nije o meteorskom usponu, već o marljivosti, skromnosti i dubokom poštovanju koje uživa u europskim košarkaškim krugovima, a takav treba biti i povratak Hrvatske u europsku elitu.

U svijetu vrhunskog sporta, gdje se ego često mjeri brojem osvojenih trofeja, Tomislav Mijatović je rijetka pojava. Iako je uvijek djelovao iz drugog plana, njegova važnost za klupsku stabilnost i kemiju svlačionice je nemjerljiva. Upravo zato je među bliskim suradnicima i prijateljima zaradio nadimak "Tigar", koji najbolje opisuje njegovu borbenost i strast skrivenu iza mirne vanjštine.

Igrači poput Shanea Larkina i Elijaha Bryanta ne kriju koliko ga cijene, što je rijetkost u profesionalnom sportu. On sam, pak, zasluge uvijek pripisuje drugima. ​"Dečki su čudo", rečenica je koju ćete najčešće čuti od njega, dok sebe vješto gura u drugi plan i rijetko preuzima zasluge.

Iako već 14 godina živi u Istanbulu, gradu koji je njegova obitelj prihvatila, Mijatović nikada nije zaboravio svoje korijene. Njegova majka Darka je iz Novog Vinodolskog, mjesta koje smatra svojim drugim domom i "duhovnom hranom". Tamo sa suprugom Marijanom i sinom Tomom provodi svako ljeto, puneći baterije za naporne sezone. Roditelji su mu u mirovini i vrijeme dijele između Zagreba i Novog Vinodolskog, pružajući mu potrebnu podršku.