Tko je Jamal Musiala? Njemačka strahuje za zvijezdu Bayerna koja se opet srušila na utakmici

Jamal Musiala (23), Zvijezda Bayerna i njemačke reprezentacije dvaput se u samo tri dana srušila na terenu, što je izazvalo duboku zabrinutost u klubu i među navijačima. Prvi zabrinjavajući trenutak dogodio se tijekom predsezonske utakmice Telekoma kupa protiv RB Leipziga. Musiala, koji je tek ušao u igru u 69. minuti, obilježio je svoj povratak na teren na najbolji mogući način.

Samo dvanaest minuta kasnije, u 81. minuti, zabio je gol za konačnih 3-1, potvrdio pobjedu svoje momčadi i izazvao euforiju na tribinama. No, slavlje je kratko trajalo. Nekoliko minuta nakon gola, dok je stajao na terenu bez kontakta s ijednim igračem, 23-godišnji veznjak počeo je gubiti ravnotežu.

Foto: Angelika Warmuth/REUTERS

Njegov suigrač Ismael Saibari prvi je primijetio da nešto nije u redu, pritrčao mu i pomogao da se spusti na travnjak prije nego što je teško pao. Stadion je utihnuo. Igrači poput Joshue Kimmicha odmah su pozvali liječničku pomoć, a na teren su brzo stigli klupski liječnici i hitna služba, dok su nosila bila u pripravnosti.

Nakon nekoliko napetih minuta, liječnik hitne pomoći podigao je palac gore, što je izazvalo olakšanje na stadionu. Musiala je uspio ustati i samostalno odšetati s terena, no dok je išao prema tunelu, djelovao je vidno ošamućeno i dezorijentirano. Sportski direktor Bayerna Max Eberl pokušao je umiriti javnost.

​- Najvažnije je da je dobro. O bilo čemu drugome nema se što reći - kratko je poručio Eberl.

Foto: Angelika Warmuth/REUTERS

Kao mogući uzrok spominjale su se iznimno visoke temperature u Münchenu koje su se penjale i do 33 Celzijeva stupnja, što je moglo uzrokovati vrtoglavicu i probleme s cirkulacijom.

Stigao novi šok

Međutim, nada da se radilo o izoliranom incidentu uzrokovanom vrućinom rasplinula se samo tri dana kasnije. Tijekom prijateljske utakmice protiv Heidenheima, Musiala se ponovno srušio. Incident se dogodio samo četiri minute nakon što je ušao u igru. Ponovno je počeo teturati i pao je bez ikakvog kontakta, što je izazvalo paniku među suigračima i stručnim stožerom.

Iako se i ovoga puta pridigao uz pomoć, bio je vidno potresen te je odmah zamijenjen i odveden u svlačionicu na daljnje preglede. Dva kolapsa u tako kratkom roku upalila su sve alarme, ne samo zbog samih događaja, već i zbog osjetljivog konteksta Musialina povratka nakon duge i teške ozljede.

Foto: Angelika Warmuth/REUTERS

Ovi incidenti posebno su zabrinjavajući s obzirom na to kroz što je Musiala prošao u posljednjih godinu dana. U srpnju 2025., tijekom četvrtfinala Svjetskog klupskog prvenstva protiv PSG-u, doživio je stravičnu ozljedu. U sudaru s golmanom Gianluigijem Donnarummom slomio je lisnu kost te iščašio i slomio gležanj. Ta ozljeda udaljila ga je s terena više od šest mjeseci. Nakon oporavka koji je trajao 196 dana, vratio se na travnjak u siječnju, no kasnije je imao dodatnih problema s istim gležnjem.

Njegov povratak bio je pažljivo planiran. Žrtvovao je velik dio ljetnog odmora kako bi radio po individualnom programu rehabilitacije i vratio se u punu formu. Tek se nedavno priključio momčadskim treninzima, a utakmica protiv Leipziga trebala je biti važan korak na putu prema potpunom oporavku.

Upravo zbog te povijesti ozljeda, svaki prizor u kojem Musiala traži liječničku pomoć izaziva veliku brigu u Bayernu. Klub sada provodi detaljne pretrage kako bi utvrdio točan uzrok ovih zabrinjavajućih epizoda i osigurao da zdravlje njihovog dragulja nije dugoročno ugroženo.

Foto: Angelika Warmuth/REUTERS