Tko je Jona Ježić? Srednjoškolac iz Osijeka (17) rastura u HNL-u

Jona Ježić, 17-godišnji ofenzivni veznjak Osijeka, u samo nekoliko utakmica pokazao je izniman talent i prometnuo se u ključnog igrača svoje momčadi. Rođeni Osječanin postao je junak navijača i najavio veliku karijeru. Nakon što je u prethodnoj sezoni upisao tek tri nastupa s klupe i 66 minuta, Ježić je novu sezonu otvorio na spektakularan način.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Golovi na utakmici Osijek - Slaven Belupo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Novi trener Osijeka Federico Bessone mu je od prvog kola dao povjerenje, a mladić s brojem 48 na leđima uzvratio je na najbolji mogući način. Vrhunac je stigao u nedjelju, kada je Osijek svladao Slaven Belupo 3-0. Ježić je bio apsolutni junak, zabio je svoja prva dva seniorska gola u 61 minuti na terenu.

Osijek i Slaven Belupo sastali se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Njegov utjecaj nije bio ograničen samo na tu utakmicu. U prvom kolu protiv Gorice izborio je kazneni udarac, a bio je starter i u pobjedama protiv Rudeša (6-1) i Lokomotive (1-0). U prva četiri nastupa sezone upisao je 245 minuta i postao nezamjenjiv kotačić u igri Osijeka.

Dragulj iz akademije

Ježić nije slučajni prolaznik, već istinski produkt poznate osječke škole nogometa. Prošao je sve mlađe uzrasne kategorije kluba iz rodnog grada, strpljivo čekajući svoju priliku u prvoj momčadi. Njegova priča dodatno dobiva na težini kada se zna da dolazi iz nogometne obitelji.

Osijek i Slaven Belupo sastali se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Ježić je dešnjak koji primarno igra na poziciji ofenzivnog veznog, no njegova svestranost omogućuje mu djelovanje i u drugim ulogama u sredini terena. Odlikuje ga odličan pregled igre, tehnička potkovanost i osjećaj za gol, što statistika na početku sezone i potvrđuje.

S dva postignuta gola već se svrstava među efikasnije veznjake lige. Njegov talent prepoznat je i u nacionalnim selekcijama, gdje je već upisao nastupe za hrvatske U18 i U19 reprezentacije, s jednim službenim nastupom za potonju.

Osijek i Slaven Belupo sastali se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL