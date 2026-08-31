Jezić je dešnjak koji primarno igra na poziciji ofenzivnog veznog, no njegova svestranost omogućuje mu djelovanje i u drugim ulogama u sredini terena
Tko je Jona Ježić? Srednjoškolac iz Osijeka (17) rastura u HNL-u
Jona Ježić, 17-godišnji ofenzivni veznjak Osijeka, u samo nekoliko utakmica pokazao je izniman talent i prometnuo se u ključnog igrača svoje momčadi. Rođeni Osječanin postao je junak navijača i najavio veliku karijeru. Nakon što je u prethodnoj sezoni upisao tek tri nastupa s klupe i 66 minuta, Ježić je novu sezonu otvorio na spektakularan način.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.
Novi trener Osijeka Federico Bessone mu je od prvog kola dao povjerenje, a mladić s brojem 48 na leđima uzvratio je na najbolji mogući način. Vrhunac je stigao u nedjelju, kada je Osijek svladao Slaven Belupo 3-0. Ježić je bio apsolutni junak, zabio je svoja prva dva seniorska gola u 61 minuti na terenu.
Njegov utjecaj nije bio ograničen samo na tu utakmicu. U prvom kolu protiv Gorice izborio je kazneni udarac, a bio je starter i u pobjedama protiv Rudeša (6-1) i Lokomotive (1-0). U prva četiri nastupa sezone upisao je 245 minuta i postao nezamjenjiv kotačić u igri Osijeka.
Dragulj iz akademije
Ježić nije slučajni prolaznik, već istinski produkt poznate osječke škole nogometa. Prošao je sve mlađe uzrasne kategorije kluba iz rodnog grada, strpljivo čekajući svoju priliku u prvoj momčadi. Njegova priča dodatno dobiva na težini kada se zna da dolazi iz nogometne obitelji.
Ježić je dešnjak koji primarno igra na poziciji ofenzivnog veznog, no njegova svestranost omogućuje mu djelovanje i u drugim ulogama u sredini terena. Odlikuje ga odličan pregled igre, tehnička potkovanost i osjećaj za gol, što statistika na početku sezone i potvrđuje.
S dva postignuta gola već se svrstava među efikasnije veznjake lige. Njegov talent prepoznat je i u nacionalnim selekcijama, gdje je već upisao nastupe za hrvatske U18 i U19 reprezentacije, s jednim službenim nastupom za potonju.
(*uz korištenje AI-ja)
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+