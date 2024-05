Doznajemo: José Boto nakon incidenta napušta Osijek. Tko je portugalski lovac na talente?

Zna gdje pronaći talenta. Dok je bio šef skautske službe u Benfici otkrio je igrače poput Angela Di Marije, koji je otišao u Real Madrid za 35 milijuna eura, Axela Witsela, koji je prodan u Zenit za 40 milijuna eura, Nemanje Matića, koji je otišao u Chelsea za 25 milijuna eura, Jana Oblaka, koji je otišao u Atletico Madrid za 16 milijuna eura ili pak Edersona, koji je otišao u Manchester City za

40 milijuna eura.

Tako je svojevremeno stručnjak za transfere Fabrizio Romano predstavio Joséa Bota (58), čovjeka koji je početkom godine postao sportski direktor Osijeka kao najveće zimsko pojačanje HNL-a. Njegov su auto, dok je otišao na kraći odmor u Portugal, propucali u noći s ponedjeljka na utorak sa sedam metaka na parkiralištu u Šamačkoj ulici. Zatekao ga je njegov novi suradnik, koordinator omladinske škole Alfredo Almeida. Policija obavlja očevid o propucanom vjetrobranskom staklu, a 24sata neslužbeno doznaju kako će Boto zbog ovog incidenta ekspresno napustiti klub. Pokušali smo dobiti reakciju iz kluba, ali nisu odgovorili na naše pozive.

POGLEDAJTE SAŽETAK: Varaždin - Osijek 0-2

Pokretanje videa... 01:33 Sažetak utakmice Varaždin-Osijek | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Tko je José Boto?

Došao je u Osijek više od tri mjeseca nakon što je Ivica Kulešević napustio klub. Karijeru je gradio u rodnom Portugalu kao trener niželigaša Louresa i Sacavenensea, a potom se povezao s Benficom gdje je bio pomoćni trener, skaut i šef skauta do 2018. Potom je tri godine radio u Šahtaru na istoj poziciji, a godinu i pol kao sportski direktor u PAOK-u, do prošlog ljeta.

Boto se u dogovoru s upravom prošli tjedan odlučio za smjenu trenera Zorana Zekića nakon svega sedam mjeseci, i to nakon što je izborio Europu. Svemu su, kako su doznala 24sata, kumovale nesuglasice s Botom. Portugalcu je cilj reorganizacija škole nogometa i stvaranje pologina za prodaju vrhunskih mladih igrača.

- Prije svega, ovo je Hrvatska. Ona je slavna po stvaranju slavnih igrača. Nisam došao u Tadžikistan. Došao sam u dobru zemlju, koja je dobro poznata po talentima, a to je nešto što mi se svidjelo. Predsjednik mi je objasnio što mogu donijeti Osijeku, ova kombinacija države koja stvara talentirane igrače i mene, koji volim raditi s mladim igračima, bit će dobra. U Benfici sam puno radio s akademijom igrača, nisam samo dovodio strane igrače. U Šahtaru nije bio ovakav stadion, tamo nisam imao ni ovakvu akademiju igrača. Tamo sam ih uvjerio u stvaranje vlastitih talenata - rekao je Boto po dolasku u Osijek.

Ne bih išao u zemlju u kojoj se ne bih dobro osjećao

- Predsjednik me nagovorio da dođem ovdje. Ne moramo pobijediti sutra, možemo, ali ne možemo više ovako raditi. Nećemo potrošiti puno novca, ponekad tako ne dođete do pobjeda. Moramo stvoriti novu bazu, strategiju, iskoristiti ovo tržište i resurse koji su nam raspolaganju. Želimo da Osijek postane najveća nogometna akademija u Hrvatsku. Želim stvoriti viziju koju će drugi ljudi moći nastaviti u Osijeku. To će biti Osijekova snaga.

Boto je za 24sata otkrio i kako ga je svojevremeno zvao ni manje ni više nego imenjak José Mourinho.

- Istina je da me zvao Mourinho, ali bilo je to prije tri godine dok sam bio u Šahtaru i nisam htio otići odande. Sad sam odbio Saudijsku Arabiju jer nije mi se išlo u državu u kojoj se ne bih dobro osjećao. Hrvatska mi je veći izazov. A što mi se ovdje najviše sviđa? Hrana! Podsjeća me na hranu kod kuće, u Portugalu, ta mješavina mediteranske kuhinje i mesa, a volim i začinjenu hranu. Uh, bojim se da ću se u Hrvatskoj udebljati desetak kila, haha!

Sve je, čini se, brzo palo u vodu. Sad ima drugačije brige nakon šokantnog incidenta koji je nanio i veliku štetu klubu i hrvatskom nogometu u cjelini.

Foto: NK Osijek