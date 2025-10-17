Tko je Josip Glasnović? Zlato iz Rija čuva u sefu, u mladosti mu grana u lovu oštetila desno oko

Josip Glasnović (42) novi je svjetski prvak u trapu. Nakon ekipnog zlata s hrvatskom reprezentacijom osvojio je prvo mjesto i u pojedinačnoj konkurenciji, a njegov je životni put bio sve samo ne lagan.

Rođen je 7. svibnja 1983. u Zagrebu, a ljubav prema streličarstvu razvila se u mladosti kada je s ocem često išao u lov. Godine 1997. zadobio je ozljedu oka kada ga je zakačila grana dok je s bratom i ocem išao u lov. Grana se zabola u njegovo desno oko nakon čega je hitno operiran. Liječnici su procijenili da će mu oko ostati funkcionalno, ali s oko 90 posto vida. Josip je tada razmišljao da odustane od streličarstva, ali uz podršku obitelji odlučio je nastaviti.

Poznat je po tome i što je vrlo pobožan, a na svom prsluku drži posvećenu medaljicu Blažene Djevice Marije.

Vjera i molitva mi puno pomažu u prevladavanju životnih prepreka pa tako i na treninzima i natjecanjima - rekao je jednom prilikom za Laudato TV.

Zagreb: Josip Glasnovi? u krugu obitelji i prijatelja proslavio osvojenu zlatnu medalju na OI | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Glasnović je otkrio i da trenira u streljani Luže u Novom Zagrebu, a oprema koju koristi košta oko 500 do 700 eura. Puška koju koristi košta oko 8.000 eura, otkrio je. Na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru osvojio je zlatnu medalju, a čuva ju u sefu, priznao je.

- Ona je već godinama na sigurnome, čuvam je u sefu, uvijek će biti kraj mene. Oštetila se malo zbog nošenja i pokazivanja, svi su je dirali pa se malo oljuštila, ali od tada sam je spremio u futrolu i stavio u sef, više se ne oštećuje. Mogli smo dobiti novu medalju, razmišljao sam, ali na kraju ipak odbio jer to ne bi bilo to. Ona je tamo bila kraj mene, plakao sam s njom, neka nje u ovakvom stanju kakvom je - rekao je u razgovoru za 24sata.

Sandra Perković i Josip Glasnović nosili hrvatsku zastavu na otvorenju Olimpijskih igara | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Iako je vrlo uspješan, uvjeti u kojima trenira i dalje nisu idealni.

- Kada razgovaram vani s drugim strijelcima i kažem da nemam streljanu, križaju se i pitaju me kako je to moguće, kako imamo takve uspjehe, a nemamo uvjete ni za trenirati. Svi se čude - govorio je u kolovozu.

Rio de Janeiro: Josip Glasnovi? osvojio zlatnu medalju u trapu na Olimpijskim igrama | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Glasnović je više puta isticao i da je u streličarstvu najvažnija mentalna priprema te da je maksimalno fokusiran kada nastupa.

Svjetski prvak i olimpijski pobjednik nosio je hrvatsku zastavu na otvaranju Igara u Tokiju 2021.