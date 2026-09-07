Tko je Josip Mišić? Dalić ga nije htio pozvati, prebolio je tešku bolest: 'Ne dolazi kao spasitelj'

Nakon što se činilo da su vrata reprezentacije za njega zauvijek zatvorena, novi izbornik "vatrenih", Slaven Bilić odlučio je kapetanu Dinama uručiti pozivnicu za nadolazeće utakmice Lige nacija. Za iskusnog 32-godišnjeg veznjaka, rođenog u Vinkovcima, ovo je povratak u nacionalni dres nakon gotovo osam dugih godina čekanja.

Mišićev poziv u reprezentaciju posljednjih je godina aktualna tema u hrvatskom nogometu, pogotovo otkako se od nje oprostio Marcelo Brozović. Dok su brojni stručnjaci i navijači smatrali da jedan od najkonstantnijih igrača HNL-a zaslužuje priliku, bivši izbornik Zlatko Dalić imao je drugačije mišljenje, smatrao je kako nije imalo smisla Mišića opet priključivati reprezentaciji u 30-im godinama.

No, dolaskom Slavena Bilića na klupu "vatrenih" situacija se iz temelja promijenila. Bilić je u startu odbacio tezu o godinama kao prepreci.

Foto: Kjetil Waber / SPP

- Zvao sam ga prije par dana, meni je to od prvog dana u glavi. Meni je on taj igrač, siguran sam u to. Igrač koji pokriva tu poziciju koju igra i Modrić. On drži balans, štiti obranu, agresivan je, igra na visokom nivou, u najboljim je godinama, pun je samopouzdanja, ima gard i sve što ja tražim. Ne dolazi on kao spasitelj, on dolazi tamo gdje smo jaki, ali ako želimo igrati sa "šesticom", on je taj profil. Ja od njega očekujem jako puno. Dolazi jer mi treba.

Tko je Josip Mišić?

Mišićev nogometni put započeo je u Bošnjacima kraj Županje, a prve ozbiljne korake napravio je u Osijeku. Njegov talent nije promaknuo najvećim hrvatskim klubovima, no umjesto Dinama, u siječnju 2015. odabrao je Rijeku. Bio je to potez karijere. U Rijeci je postao ključni igrač generacije koja je u sezoni 2016./2017. ispisala povijest osvojivši dvostruku krunu i prekinula tako dugogodišnju dominaciju Dinama.

Njegove igre privukle su pažnju europskih klubova, a u siječnju 2018. potpisao je za portugalskog velikana Sporting. Transfer je bio vrijedan oko tri milijuna eura, a Portugalci su u njegov ugovor ugradili nevjerojatnu otkupnu klauzulu od čak 60 milijuna eura, što je bio jasan pokazatelj koliko su vjerovali u njega.

Zagreb: Druženje nakon dodjele nagrade SuperSport Hrvatske nogometne lige | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

No, boravak u Lisabonu obilježila je i jedna od najružnijih epizoda u povijesti kluba. U svibnju 2018. godine, Mišić i nekoliko njegovih suigrača fizički su napadnuti od strane pedesetak klupskih navijača u trening-kampu nakon što je momčad ostala bez plasmana u Ligu prvaka. Unatoč traumi, on i ostatak ekipe odlučili su odigrati finale kupa nekoliko dana kasnije.

Nakon Portugala, put ga je odveo na posudbu u grčki PAOK, gdje je ponovno dokazao svoju klasu. I u Solunu je, kao i u Rijeci, osvojio dvostruku krunu, potvrdivši se kao igrač koji donosi trofeje.

Upravo tijekom igranja za PAOK, Mišić se suočio s najtežim izazovom, onim koji nadilazi nogomet. Dijagnosticiran mu je rak testisa, zbog čega je morao pauzirati šest mjeseci. O toj borbi rijetko je govorio u javnosti.

Zagreb: Dinamo i Varaždin sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Njegova snaga i pobjeda u toj životnoj utakmici bile su inspiracija. U Dinamo je stigao u listopadu 2020. godine, prvo na posudbu, da bi zagrebački klub u lipnju 2021. otkupio njegov ugovor. Vrlo brzo postao je nezamjenjivi kotačić u veznom redu "modrih" i jedan od lidera svlačionice, što mu je na kraju donijelo i kapetansku vrpcu.

Zagreb: GNK Dinamo i HNK Vukovar 1991 u drugom kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

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