Tko je junak Istre? Najbrži je u HNL-u, brži čak i od Haalanda te Mbappéa: Obožavam vaš rižoto

Istra je u 28. kolu HNL-a ostvarila povijesnu pobjedu nad Dinamom. Hrvatski prvak pao je na Aldo Drosini 3-0 te pretrpio najteži poraz od Istre ikada.

Junak domaćih u pobjedi bili su Stjepan Lončar i Salim Fago Lawal (22). Prvi je zabio dva gola, drugi ušao pa nakon svega četiri minute stavio točku na "i", a dok kraja susreta imao je još jednu fantastičnu šansu zabiti i drugi, no Ivan Nevistić je odradio posao.

Lawal je u nešto više od 20 minuta na terenu stvorio mnogo problema Dinamovoj obrani, a njegova priča u Istri započela je nešto više od godinu dana ranije.

Kad je tek stigao u Istru, oduševio je na zimskim pripremama. U susretu Arena kupa protiv Gorice početkom 2024. izmjerili su mu brzinu 37,2 kilometra na sat! Koliko je to brzo reći će podatak da je Kylian Mbappé najbrže trčao 36,7 km/h, a Erling Haaland 36,2.

- Ispada da sam brži od spomenutih, ha, ha. U Nigeriji sam puno radio na vježbama eksplozivnosti i na brzini. Nešto je i do genetike. Nisam trenirao atletiku, sve sam naučio na ulici. Znao sam oko struka zavezati konop i vući automobilsku gumu po sat vremena, do iznemoglosti. Pomoglo mi je to sve u nogometnoj karijeri - rekao nam je simpatični Salim, koji je rodom iz Lagosa.

'Uzor mi je Osimhen'

Nigerija je kroz povijest dala nekoliko vrsnih nogometaša poput Finidija Georgea, Nwankwa Kanua, Obafemija Martinsa, Jay-Jaya Okoche... Tko je vaš uzor?

- To su sve stariji igrači koje baš i nisam gledao previše. Od sunarodnjaka su mi uzori Victor Osimhen (Galatasaray) i Victor Boniface (Bayer Leverkusen) - spremno je rekao Lawal.

Otkrio nam je kako je došlo do transfera u Istru.

- Ljudi iz Istre primijetili su me na Viareggio turniru u Italiji. Nisam ranije znao ništa o Hrvatskoj - mladi igrač Istre je bio iskren.

'Najdraži hrvatski nogometaš? Ante Erceg!'

Niste znali da su Luka Modrić, Mateo Kovačić i ostali iz Hrvatske...?

- Za mene su najdraži hrvatski nogometaši Antonio Maurić, Dario Marešić, Mateo Lisica. Dakle, moji suigrači - izvukao se Lawal.

Kakav je život u Lagosu? Turisti kažu da je grad jako opasan, da je obavezno zaključavati se u hotelskim sobama...

- U Nigeriji ima svega, ali ja zaista nikad nisam imao neku po život opasnu situaciju. Hrvatsku i Nigeriju ne može se usporediti. Mentalitet ljudi je različit. Vi ste puno ozbiljniji, posvećeniji poslu. U Nigeriji su ljudi otkačeniji - govori nam Lawal pa nastavlja:

- Zajedničko nam je što obožavamo nogomet i to nam je najvažnija sporedna stvar. Meni čak i najvažnija stvar općenito. Mrzim gubiti. Kad Istra izgubi, ne mogu spavati od muke.

'Imate sjajan rižoto'

Nedostaje li vam nigerijska hrana?

- Jako mi nedostaje jer u Puli nemate gdje pojesti afričku hranu. Ako budete u prilici, od nigerijskih specijaliteta preporučio bih vam ebu i egusi. Od hrvatskih specijaliteta naviše volim rižoto.

Kako provodite slobodno vrijeme?

- Vodim poprilično dosadan život. U slobodno vrijeme volim odmarati, pripremati se za treninge... Ponekad igram PlayStation, najčešće s društvom igram Fifu - zaključio je hitri Nigerijac.