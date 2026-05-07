Tko je junior koji će u derbiju čuvati Livaju!? Počeo kao špica, divi se Gvardiolu i Luki Modriću
Mario Kovačević donio je odluku, pronašao partnera Niki Galešiću u velikom derbiju s Hajdukom. I to će biti 19-godišnji Marko Zebić, kapetan juniorske momčadi "modrih". Trener Dinama protiv najvećeg rivala neće imati na raspolaganju ozlijeđenog Scotta McKennu niti kartoniranog Sergija Domingueza, pa je primoran na određene promjene.