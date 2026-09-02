Tko je Khalil Fayad, novi igrač Hajduka? U nogomet se zaljubio gledajući Zidaneove kasete...

Khalil Fayad jučer je potpisao za Hajduk do 2029. Montpellier mu nije želio raditi probleme jer ga više nije vidio u užim planovima, a 22-godišnji polivalentni veznjak imao je i konkretne ponude iz Poljske (Widzew) i Španjolske (Almeria). Na kraju je izabrao Poljud i Konferencijsku ligu.

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Fayad je rođen u Montpellieru i u tamošnjoj je akademiji proveo praktički cijelo djetinjstvo. Prvi klub bio mu je AS Saint-Martin, gdje je počeo igrati sa samo pet godina.

U Montpellier je stigao 2010., nakon dvije probne selekcije, a kao dječak osvojio je nagradu koja mu je omogućila da provede dan s prvom momčadi uoči utakmice protiv Bordeauxa u sezoni u kojoj je Montpellier osvojio naslov prvaka. Tad je upoznao i legendarnog napadača Oliviera Girouda.

Podrijetlom je Marokanac, ali prošao je mlađe francuske selekcije, u kojima je dijelio svlačionicu i s Désiréom Douéom, danas zvijezdom PSG-a.

Fayadov otac veliki je obožavatelj Zinedinea Zidanea i upravo je preko njegovih kaseta i snimki Khalil zavolio nogomet. Poslije mu je uzor bio Andrés Iniesta, a Barcelona mu je postala najdraži klub.