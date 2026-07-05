Tko je Lovro Chelfi? Srbiji je dao golčinu, igrao je za Kustošiju, a danas je nogometaš Barcelone

U svijetu nogometa, priče o transferima često prate ustaljene puteve, no priča Lovre Chelfija, 18-godišnjeg hrvatskog veznjaka, odstupa od svih pravila. Mladić koji je donedavno igrao u trećem rangu hrvatskog nogometa, postao je novim član jednog od najvećih svjetskih klubova, Barcelone 2025. godine. Njegov prelazak iz zagrebačke Kustošije u redove katalonskog diva privukao je golemu pozornost, ne samo zbog neuobičajene putanje već i zbog talenta koji je Barça odlučila osigurati prije bogatih konkurenata iz engleske Premier lige.

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Neočekivani put: Od Dinama do Kustošije

Lovro Chelfi, rođen 30. siječnja 2007. godine, svoje je nogometno školovanje započeo u Dinamovoj akademiji, jednoj od najcjenjenijih u Europi. Prošao je mlađe uzraste "modrih", no početkom 2024. godine uslijedio je iznenađujući, ali kasnije će se pokazati ključan, korak u karijeri. Kao slobodan igrač prelazi u redove Kustošije, kluba iz zapadnog dijela Zagreba poznatog po razvoju mladih igrača.

Varaždin: Elitno kolo kvalifikacija za Euro U-19, skupina 3, 3. kolo, Francuska - Hrvatska | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Taj se potez pokazao punim pogotkom. U Kustošiji je dobio priliku igrati seniorski nogomet u Drugoj NL, što je za mladića njegovih godina bilo neprocjenjivo iskustvo. Iako je bio jedan od najmlađih u ligi, nije se uplašio izazova. U 21 nastupu za seniorsku momčad zabio je tri gola, a kada se pribroje i nastupi za juniorsku ekipu, sezonu je završio s impresivnih 13 golova u 44 utakmice. Upravo su ga te izvedbe u seniorskoj konkurenciji stavile na radar europskih skauta, koji su u njemu prepoznali igrača spremnog za iskorak.

Barcelona je bila najbrža i najkonkretnija

Iako su interes pokazali i engleski velikani poput Arsenala, Barcelona je djelovala najodlučnije. U ljeto 2025. godine, katalonski klub je finalizirao transfer, osiguravši potpis jednog od najperspektivnijih hrvatskih nogometaša. Posao je strukturiran na zanimljiv način. Prema medijskim izvješćima, Barcelona je za 50 posto igračevih prava platila Kustošiji između 300.000 i 500.000 eura, uz opciju otkupa preostalih 50 posto u iduće dvije godine. Ukupna vrijednost transfera, ovisno o bonusima i Chelfijevom razvoju, mogla bi dosegnuti dva milijuna eura.

Varaždin: Elitno kolo kvalifikacija za Euro U-19 2025./2026., skupina 3, 1. kolo, Hrvatska - Švicarska | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ugovor je potpisan do 2027. godine, a u njega je ugrađena i otkupna klauzula koja navodno premašuje 20 milijuna eura, što jasno pokazuje koliko u Barceloni vjeruju u njegov potencijal. Zanimljivo je da je ovo drugi igrač koji je iz Kustošije prešao u Barcelonu u kratkom roku; prije njega isti je put prošao senegalski branič Mikayil Faye. Oba transfera odradio je agent Andy Bara. Po dolasku u klub, plan je da se Chelfi priključi juniorskoj momčadi (Juvenil A), uz povremeno treniranje i igranje za rezervnu ekipu, Barçu Atlètic, koja se natječe u četvrtom rangu španjolskog nogometa.

Stil igre: Ljevonogi kreativac s vizijom

Stručnjaci Chelfija opisuju kao izrazito talentiranog ljevonogog ofenzivnog veznjaka. Visok je 172 centimetra, a krasi ga sjajna kontrola lopte, pregled igre i taktička zrelost koja nadilazi njegove godine. Njegova primarna pozicija je "desetka", no zbog brzine i vještine može kvalitetno odigrati i na poziciji desnog krila. Španjolski mediji ističu njegovu sposobnost stvaranja prilika i upućivanja preciznog zadnjeg pasa. Posjeduje i dobar udarac, posebno izvan šesnaesterca, a vješt je i u izvođenju prekida. Kao mladi reprezentativac Hrvatske, već je stekao iskustvo igranja na međunarodnoj sceni, nastupajući za U-18 i U-19 selekcije. Njegov put od treće hrvatske lige do La Masije dokaz je da se talent i naporan rad mogu prepoznati i na neočekivanim mjestima.