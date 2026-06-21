Tko je Mikel Oyarzabal? Junak Španjolske odlučio je finale Eura i riješio probleme u napadu

Berlin, 14. srpnja 2024. Dok se finale Europskog prvenstva između Španjolske i Engleske bližilo iscrpljujućim produžecima, s klupe je ušao čovjek koji nije bio predodređen za naslovnice. U 86. minuti, Mikel Oyarzabal iskoristio je trenutak nepažnje engleske obrane i hladnokrvno poslao loptu u mrežu, donijevši Španjolskoj četvrti naslov prvaka Europe. Bio je to vrhunac karijere za igrača koji ne igra u Real Madridu ili Barceloni, ne privlači pozornost glamurom i ne dominira društvenim mrežama. On je kapetan Real Sociedada, simbol vjernosti i tihi radnik čija je nogometna inteligencija postala ključ uspjeha jedne od najjačih svjetskih reprezentacija.

Kapetan, simbol i legenda San Sebastiána

U modernom nogometu, gdje se transferi događaju svakodnevno, a odanost klubu postaje rijetkost, Mikel Oyarzabal je iznimka. Rođen u Eibaru, Baskiji, pridružio se omladinskoj školi Real Sociedada s 14 godina i nikada nije napustio San Sebastián. Za prvu momčad debitirao je 2015. i otada je postao srce kluba, upisavši više od 400 nastupa i postigavši preko 130 golova. Njegov utjecaj nadišao je statistiku; postao je vođa i kapetan.

Foto: Brett Davis/REUTERS

Njegov status legende zacementiran je u travnju 2021. godine. U odgođenom finalu Kupa kralja za 2020. godinu, u napetom baskijskom derbiju protiv Athletic Bilbaa, Oyarzabal je izveo ključni penal. Mirno je poslao loptu u mrežu i donio Real Sociedadu prvi trofej nakon 34 duge godine. Pet godina kasnije, ponovio je uspjeh, ponovno zabivši u finalu Kupa. No, njegov put nije bio bez prepreka. U ožujku 2022. godine doživio je tešku ozljedu prednjih križnih ligamenata, koja ga je udaljila s terena gotovo devet mjeseci i uskratila mu nastup na Svjetskom prvenstvu u Katru. Klub je snimio dokumentarac o njegovu oporavku, pokazujući bolne terapije i mentalnu borbu.

⁠- Znao sam da je preda mnom dug proces pa sam pokušao pomoći momčadi na drugi način. Čak i kad nisi na terenu, možeš prenijeti sreću i motivaciju - rekao je Oyarzabal.

Njegov povratak bio je filmski. U siječnju 2023., u svom prvom baskijskom derbiju nakon ozljede, ponovno je preuzeo odgovornost i zabio gol iz penala. Nekoliko tjedana kasnije, potpisao je novi ugovor do 2028. godine, čime je poslao jasnu poruku: njegova budućnost pripada Real Sociedadu.

Hibridni napadač koji je preporodio Španjolsku

Dok je Oyarzabal bio izvan terena, Španjolska se mučila na Svjetskom prvenstvu 2022. Momčad je imala posjed lopte, ali nije imala rješenja u napadu. Problem "lažne devetke" postao je očit; nedostajao je igrač koji može povezati igru i istovremeno biti prijetnja u šesnaestercu. Povratkom Oyarzabala pod vodstvom novog izbornika Luisa de la Fuentea, sve se promijenilo.

Foto: Brett Davis/REUTERS

De la Fuente, koji je Oyarzabala vodio u mlađim uzrastima, prepoznao je njegovu jedinstvenu sposobnost. Iako nominalno napadač, Oyarzabal nije klasična "devetka". On je hibridni igrač, "četvrti veznjak" koji se spušta duboko u teren kako bi sudjelovao u izgradnji napada, izvlačeći suparničke braniče i otvarajući prostor krilnim igračima poput Laminea Yamala i Nice Williamsa. Njegova nogometna inteligencija čini španjolski napad nepredvidljivim. Protivničke obrane suočene su s dilemom: pratiti ga u dubinu i ostaviti rupu iza sebe, ili ga pustiti i dopustiti mu da organizira napad. Njegova statistika pod De la Fuenteom je spektakularna: u 32 nastupa upisao je čak 19 golova i osam asistencija.

⁠- Kad me pitaju koji bi igrač u budućnosti mogao biti sjajan trener, kažem Mikel Oyarzabal. On jako dobro razumije nogomet, tumači svaki pokret, čak i u teškim situacijama. Imamo igrača svjetske klase - izjavio je De la Fuente.

Čovjek za velika finala

Iako ga se često opisuje kao nesebičnog timskog igrača, Oyarzabal posjeduje rijetku osobinu - hladnokrvnost u ključnim trenucima. Njegov pobjednički gol protiv Engleske u finalu Eura samo je potvrdio ono što su navijači Real Sociedada već znali. U svojoj karijeri igrao je u pet velikih finala za klub i reprezentaciju, i zabio je gol u svakom od njih.

Dva puta je bio strijelac u finalima Kupa kralja (2020., 2026.), zabio je u finalu Lige nacija protiv Francuske 2021., bio je strijelac u finalu Olimpijskih igara u Tokiju protiv Brazila, a kruna svega bio je gol u finalu Eura 2024. Ta sposobnost da se pojavi kada je najvažnije čini ga nezamjenjivim. On je igrač koji ne mora biti u centru pažnje 85 minuta, ali će u onih preostalih pet riješiti utakmicu. Dok drugi napadači žive od stalnih prilika, Oyarzabal živi za onaj jedan, odlučujući trenutak. U eri superzvijezda, on je dokaz da inteligencija, odanost i mirnoća i dalje mogu donijeti najveće trofeje.

*Uz korištenje AI-ja