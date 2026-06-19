Evo tko je najbolji dribler do sada na Svjetskom prvenstvu

Često je moderni nogomet na meti kritika kako oskudijeva romanticima i igračima s posebnim 'šlifom' u igri, oni zbog čijih se poteza tribine dižu na noge.

Španjolski reprezentativac Pedri učinio je sve što je mogao kako bi pomogao svojoj momčadi da probije blok protiv Zelenortske Republike, budući da je bio najkreativniji igrač u prvom kolu po broju očekivanih asistencija (1.23).

Foto: Mike Segar

Također je osvojio posjed u posljednjoj trećini terena šest puta, dvostruko češće od bilo kojeg drugog igrača na Svjetskom prvenstvu, analizirao je BBC.

Amad Diallo, strijelac pobjedničkog pogotka za Obalu Bjelokosti, dosad je najbolji dribler na turniru. Unatoč tome što je odigrao samo 34 minute ušavši s klupe, igrač Manchester Uniteda ostvario je najviše uspješnih driblinga i ima najbolji postotak uspješnosti među 32 igrača koji su pokušali pet ili više driblinga.

Realova zvijezda

Vinícius Junior postigao je izjednačujući pogodak za Brazil protiv Maroka, ali iz devet pokušaja na utakmici nije uspio proći svog protivnika driblingom. Nijedan drugi igrač na Svjetskom prvenstvu dosad nije pokušao više od četiri driblinga bez uspjeha.