Tko je Nik Škafar Žužić? Pulski wunderkind (17) dobio ovacije Drosine, 'dječji vrtić' ima ih još!

Istra 1961 u novu je sezonu ušla s novom strategijom. Igrački kadar Puljana napustili su iskusni prvotimci poput Stjepana Lončara, Smaila Prevljaka, Marcela Heistera, Josipa Radoševića, Lea Štulca..., na Aldo Drosini su se okrenuli mladim snagama. Španjolski stručnjak Javier Cabello stigao je u Pulu kako bi od mladih talenata stvorio prvoligaške igrače, a Istra je na otvaranju HNL-a na svom terenu izgubila (3-2) od Lokomotive.

POGLEDAJTE GOLOVE: Istra - Lokomotiva 2-3

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Ipak, taj je poraz donio dosta razloga za zadovoljstvo na Aldo Drosinu, mlade Istrine snage pokazale su zrelost, pružile jako kvalitetnu partiju, pa na kraju nes(p)retno izgubile. Brojni gledatelji tako su ove subote mogli uživati u minutama 17-godišnjih dragulja Nika Škafara Žižića i Matije Kablara, 19-godišnjeg Renea Hrvatina, 20-godišnjih Nike Šepića i Gustava Albarracina, 21-godišnjeg Samulia Miettinena, tu je bio 22-godišnji Hamza Jaganjac, s klupe su ušli Dukan Ahmeti (18) i Antonio Maurić (22).

I ta mladost, ti klinci, odigrali su - fenomenalno. Na ponos cijele Istre. Vidjelo se to i prilikom izlaska Škafara Žužića, kojemu je VAR u prvom dijelu poništio gol za vodstvo. Dapače, bio je to (uvjerljivo) najmlađi početni sastav nekog hrvatskog prvoligaša u posljednjem desetljeću. Cabellove trupe imale su u prosjeku tek - 20,9 godina! Dojmljivo, zar ne?

Usporedbe radi, prošlosezonski rekord o najmlađih početnih 11 drži Osijek, Tomislav Radotić je u zadnjem kolu HNL-a na teren poslao momčad s prosjekom od 22,4 godine. Puljani su to debelo nadmašili. I da, Cabello je zbog viroze netom prije utakmice ostao bez još jednog sigurnog startera, 18-godišnjeg Raula Kumara.

Foto: NK Istra 1961

Tko je Nik Škafar Žužić?

Rođen je 3. lipnja 2009. u Postojni u Sloveniji, što je detalj koji je već aktivirao i slovenski nogometni savez u nadi da bi ga mogli privoljeti da u budućnosti zaigra za njih. Otac Predrag je Hrvat, a majka Vesna Slovenka. No Nik je prošao sve mlađe uzraste hrvatske reprezentacije i čini se da je njegova budućnost čvrsto vezana uz "vatrene". Nogometni put započeo je u matičnom NK Novigradu, gdje je rano pokazao izniman talent. To nije promaklo skautima Rijeke, pa je kao dječak preselio na Rujevicu. Ipak, punu afirmaciju doživljava dolaskom u Pulu.

U ljeto 2023., Istra 1961 prepoznala je njegov potencijal i dovela ga u školu nogometa. Ubrzo je, u srpnju iste godine, u prisustvu roditelja, potpisao dugoročni stipendijski ugovor, što je bio jasan znak da klub na njemu gradi budućnost. Opisuju ga kao tehnički superiornog veznjaka, iako u reprezentaciji briljira na poziciji lijevog krila, koji je izuzetno moćan u igri jedan na jedan i sposoban individualnim potezom riješiti utakmicu. Njegov strelovit razvoj potvrda je kvalitetnog rada u pulskoj nogometnoj akademiji. Zabljesnuo je na nedavnom Europskom prvenstvu U-17, gdje je zabio dva gola u pobjedi nad Estonijom 3-1 i dobio savršenu desetku Sofascorea.

Ono što Škafara Žužića izdvaja od mnogih vršnjaka jest činjenica da je već sa 16 godina zakoračio u seniorski nogomet. Kao ulazni kadet, ne samo da je igrao za starije godište kadeta, već je nastupio i za juniore Istre u nacionalnoj ligi. Kulminacija je stigla kada ga je trener prve momčadi, tadašnji strateg Oriol Riera, a kasnije i Krešimir Režić, počeo priključivati treninzima seniora. Dobio je i prve minute u HNL-u, poput onih u derbiju protiv Rijeke, kada je u 83. minuti ušao u igru i odmah pokazao da se ne boji izazova, odigravši sjajan potez prema suigraču Roziću. Ove je sezone odigrao četiri utakmice u HNL-u.

HNS će ove sezone u svibnju nagraditi klub koji će tijekom godine davati najviše prilika mladim domaćim igračima. Čini se kako su Puljani ozbiljno krenuli po milijun eura. Ali, ako Škafar Žužić, Kumar, Lorber, Hrvatin i društvo nastave ovako, milijuni će stići i od inozemnih klubova.