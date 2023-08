Tko je novi hrvatski rekorder? Za klub igrale legende HNL-a, a igrač im srušio Kramin rekord

Jeste li ikada vidjeli 30 golova na jednoj utakmici? Ako i jeste, pretpostavljamo da je to bilo na PES-u ili Fifi dok ste igrali na 'beginner'.

Gaj iz Mača je tri godine bio vlasnik najveće pobjede u povijesti hrvatskog kupa. Tada su slavili s čak 20-2 protiv Like '95 iz Korenice, no danas smo dobili novog vlasnika ovog rekorda, a on se zove NK Grobničan.

Društvo iz Primorsko-goranske županije pobijedilo je s 29-1 NK Papuk iz Orahovice. Trpali su kao na traci, češće od nekih rukometnih klubova, već nakon prvih 45 minuta bilo je 12-0 za goste, a u 54. minuti izjednačili su rekord Gaja pa ga i srušili nekoliko minuta kasnije. No, ima i jedna zamka. Seniorska momčad Papuka raspuštena je zbog krize upravljanja pa su protiv Grobničana nastupili seniori koji su čak i uspjeli proći jedno pretkolo.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Dražen Pilčić (33), sin legendarnog ekonoma 'vatrenih' Mladena Pilčića, najbolji je strijelac u povijesti Grobničana s preko 240 golova, a sada se upisao i u povijesti hrvatskog nogometa kao igrač koji je na jednoj službenoj utakmici utrpao čak deset golova. Prethodni rekorder u Kupu bio je Andrej Kramarić koji je prije deset godina u dresu Rijeke Zmaju iz Blata zabio osam golova.

Grobničan, koji je smješten u Mavrincima, osnovan je 1932. godine, a natječe se u Drugoj NL, odnosno trećem rangu hrvatskog nogometa. Najveći utakmica u povijesti kluba bio je susret šesnaestine finala Kupa 2006. godine kada su u Čavlama ugostili Dinamo. Modri su slavili 2-0 pred tri tisuće gledatelja, uz golove legendarnog Eduarda da Silve. Najpoznatiji dvojac koji je ikada zaigrao za klub iz Mavrinaca zasigurno su legendarna braća Sharbini, Anas i Ahmad, koji su došli pred kraj karijere.

Prije tri godine klub je preuzeo predsjednik Damir Batarelo zajedno s dopredsjednikom Danijelom Jurićem, a sportski direktor je Damir Kraljić. Krase ih entuzijazam i energija s kojom su pokrenuli sve, uredili stadion i maksimalno se dali za cijeli klub.