Tko je Ole Frøystad ? Njegova koreografija i 'Ru Ru Ru' postao je hit, a ideju ima već godinama

Jeste li ih vidjeli kako veslaju pokretnim stepenicama u Bostonu? Ili kako tisuće njih zauzimaju Times Square? Jedno je sigurno: ako ste pratili Svjetsko prvenstvo, niste mogli promašiti "Vikinški veslaj", navijanje koje je postalo neslužbena himna povijesnog uspjeha Norveške. No, za razliku od većine navijačkih pjesama koje nastaju organski na tribinama, ova ima vrlo preciznu priču o postanku, a počela je u jednom baru u Oslu prije samo nekoliko mjeseci.

Sve je počelo od jednog učitelja

Čovjek koji stoji iza fenomena je Ole Frøystad, norveški učitelj koji je danas na društvenim mrežama poznat kao "Mr. Row Row". Dok se Norveška približavala plasmanu na Svjetsko prvenstvo, Frøystad je osjetio dužnost stvoriti navijanje koje će njegovu zemlju staviti na nogometnu mapu. S bilježnicom punom desetak ideja došao je pred Torsteina Hamrana, jednog od vođa navijačke skupine "Oljeberget".

​- Imao sam popis, ali rekao sam im: 'Ovaj je onaj pravi'. Postalo mi je cilj, svojevrsni san, stvoriti epsku pjesmu. Želio sam da bude kratka, laka, moćna, da ima kulturnu pozadinu i da ostvari ogroman utjecaj - ispričao je Frøystad.

Foto: Dylan Martinez

Inspiracija je došla s neočekivanog mjesta: sjećanja na utakmicu kluba Rosenborg od prije desetak godina. Njihovi navijači skandirali su ime kluba u tri dijela: "RO!", "SEN!", "BORG!". Snažan zvuk "RO" urezao mu se u pamćenje. Godinama kasnije, sinulo mu je. "Ro" na norveškom znači "veslaj", a Vikinzi su veslali u bitku.

Na prvu nije uspjelo

Ideja je bila sjajna, ali izvedba je zahtijevala doradu. Navijačka skupina prvi je put isprobala pjesmu na prijateljskoj utakmici protiv Švicarske u ožujku, no reakcije su bile mlake.

Frøystad je znao u čemu je problem: navijači nisu koristili leđa, pa se gubio vizualni efekt. Pred posljednju provjeru uoči prvenstva, protiv Švedske, on i "Oljeberget" krenuli su u akciju. Snimili su video upute s pravilnom tehnikom i objavili ih na društvenim mrežama. Upute su upalile. Nakon utakmice sa Švedskom, Frøystad je na svoj skromni Instagram profil objavio video navijača kako izvode usavršeni "Veslaj". Snimka je eksplodirala. Prije početka prvenstva već je imala 38 milijuna pregleda.

Foto: Carlos Barria

Zanimljivo je da je i sam Frøystad rekao kako nije želio stvoriti "vikinški folklor", nego jednostavan ritual koji će izgledati impresivno na tribinama i povezati navijače i reprezentaciju. Tek je kasnije pokret dobio snažnu simboliku zajedničkog "veslanja u istom smjeru".

Zbog veslanja je podhtavalo i tlo

"Vikinški veslaj" nadišao je stadione. Izvodio se spontano u podzemnim željeznicama, na letovima, pa čak i na PGA Tour golf turniru. Igrači su ga brzo prihvatili, a kapetan Martin Ødegaard nakon pobjeda bi zgrabio bubanj s tribine kako bi poveo momčad i navijače u zajedničko slavlje. Erling Haaland je izjavio da je to "veće od nogometa". Ludilo je zahvatilo Norvešku. U znak podrške, zastupnici su izveli pjesmu u parlamentu. Kraljevska obitelj objavila je video princa Haakona i princa Sverrea Magnusa kako veslaju.

Piloti norveškog ratnog zrakoplovstva snimili su se kako to čine u kokpitima F-35 lovaca. Trend se proširio na vrtiće, bolnice i domove za starije. Kolektivna euforija bila je toliko snažna da su tijekom utakmice nokaut faze seizmolozi u Oslu i Bergenu zabilježili manja podrhtavanja tla uzrokovana sinkroniziranim veslanjem tisuća navijača.

(*uz korištenje AI-ja)