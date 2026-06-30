Tko je Orlando Gill? Prodavao je dresove i kopačke za bolesnog sina, a prvotno je bio napadač

Orlando Gill ime je koje je Paragvaj upisao u nogometnu vječnost. U dramatičnoj večeri na Svjetskom prvenstvu, 26-godišnji golman postao je nacionalni heroj, čovjek koji je svojim rukama zaustavio moćnu Njemačku i odveo svoju zemlju u osminu finala.

Ipak, iza bljeska reflektora i slavlja krije se nevjerojatna životna priča o borbi, siromaštvu i žrtvi koja nadilazi granice sporta. Put ovog diva od 199 centimetara bio je sve samo ne lagan, a njegova priča dokaz je da se i iz najdubljeg ponora može stići do zvijezda.

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Život iskovan u odricanju

Samo nekoliko godina prije nego što će postati junak nacije, Gill je vodio najtežu bitku svog života, daleko od nogometnih terena. Nakon rođenja sina Lautara Daniela, koji je imao ozbiljnih zdravstvenih problema, mlada obitelj našla se na rubu egzistencije. Bolnički računi, režije i osnovni troškovi života bili su prevelik teret. Kako bi prehranio obitelj, Orlando je bio prisiljen na očajnički potez: prodavao je sve što je imao. Kopačke, majice, trenirke, doslovno sve čega se mogao odreći kako bi osigurao novac za sina.

Foto: Winslow Townson

U tom je razdoblju prodao čak i dres paragvajske U-20 reprezentacije s Južnoameričkog prvenstva 2019., jedinu uspomenu na ostvarenje dječačkog sna. Dirljivu priču o njihovoj borbi godinama kasnije na društvenim mrežama podijelila je njegova supruga i životna partnerica Melissa.

​- Kada se Lauti rodio, nismo imali ništa. Orlando je prodavao odjeću svog starog kluba. Naš sin borio se za život, ali njegov otac je uvijek bio tu. Nije bilo lako i nikada neće biti, ali s ljubavlju i žrtvom sve je moguće. Nadam se da cijeli svijet zna kakvo veliko srce imaš.

Foto: Peter Cziborra

Od napadača do vratarske ikone

Njegov nogometni put započeo je u rodnom gradu San Lorenzu. Zanimljivo, gorostasni Gill u mlađim danima nije bio golman, već napadač. Bio je najviši u momčadi, a jedan od trenera postavio mu je ultimatum: "Ili ćeš na gol, ili na klupu". Ta odluka promijenila mu je život i karijeru.

Foto: PAUL RUTHERFORD

Nakon početaka u paragvajskim klubovima Club 13 de Junio i CS San Lorenzo, krajem 2023. godine uslijedio je ključni korak – posudba u argentinskog velikana San Lorenzo de Almagro. Iako je prvotno bio dio rezervne momčadi, svojim se radom i strpljenjem izborio za status prvog golmana i u siječnju 2025. potpisao ugovor do 2027. godine, postavši jedan od stupova momčadi iz Buenos Airesa.

Triler u Foxboroughu i rođenje legende

Vrhunac karijere stigao je 29. lipnja 2026. na stadionu Gillette u Foxboroughu. U napetoj utakmici osmine finala Svjetskog prvenstva, Paragvaj se hrabro suprotstavio favoriziranoj Njemačkoj. Julio Enciso je u 43. minuti glavom doveo Paragvaj u vodstvo, no Kai Havertz je na isti način izjednačio u 54. minuti. Utakmica je otišla u produžetke, gdje je drama dosegla vrhunac. Jonathanu Tahu je u 101. minuti poništen pogodak nakon intervencije VAR-a zbog prekršaja na Gillu, što je Paragvajce ostavilo u igri. Nakon 120 minuta iscrpljujuće borbe, rezultat je ostao 1-1, a o pobjedniku su odlučivali penali.

Foto: Winslow Townson

Tada je na scenu stupio Orlando Gill. Odmah u prvoj seriji pročitao je namjeru Kaija Havertza i fantastično obranio njegov udarac. Kasnije je zaustavio i pokušaj Antona Waldemadea. Iako je Manuel Neuer obranio jedan udarac Paragvajcima, a Antonio Sanabria promašio okvir gola, sudbina je bila na strani južnoamerikanaca. U šestoj seriji, njemački branič Jonathan Tah poslao je loptu visoko preko gola, a José Canale je hladnokrvno realizirao svoj penal za konačnih 4-3 i erupciju oduševljenja. Paragvaj je bio u osmini finala, a Orlando Gill postao je besmrtni heroj svoje domovine.

Foto: PAUL RUTHERFORD

*uz korištenje AI-ja