Tko je pojačanje Reala od 100 milijuna eura? Umirovili mu dres sa 17, a mijenjat će Modrića

Posao je gotov! Jude Bellingham (19) napušta redove Borussije Dortmund i kao veliko pojačanje karijeru nastavlja u Real Madridu. Engleski reprezentativac postao je tek treći tinejdžer (nakon Kyliana Mbappéa i Joaa Felixa) za kojeg je plaćeno više od 100 milijuna eura.

Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW

Točnije, Bellingham će 'kraljeve' koštati minimalno 103 milijuna eura. To je fiksni dio odštete, a u dogovoru Reala i Dortmunda postoje mnoge klauzule, bonusi za performanse i slične pojedinosti koje bi ukupnu vrijednost posla mogle povisiti na čak 133,9 milijuna eura.

- Hvala svima u Borussiji i navijači na posljednje tri godine. Bila mi je čast nositi ovaj dres toliko puta, u velikim i malim trenucima. I dok gledam prema svojoj sljedećoj destinaciji, nikad neću zaboraviti vrijeme koje sam proveo ovdje. Želim vam sve najbolje u budućnosti - oprostio se Bellingham od Borussije.

Foto: Nigel French/PRESS ASSOCIATION

Bellingham je službeno predstavljen i na Santiago Bernabeuu.

- Real Madrid je najveći klub u povijesti i nema puno igrača koji dobiju priliku igrati za ovako veličanstven i povijesni klub. Vrlo sam zahvalan onima koji su me doveli u Madrid. Ne razmišljam o novcu kada donosim ovakve odluke. To mi nije važno. Volim ovaj sport i volim osjećaj kojeg imam u Real Madridu. Za mene je ovo najveći klub na svijetu i htio sam da se sve brzo dogodi. To ne znači da su ostali klubovi loši, ali Real je najveći.

Kaže da ga je Real dobio kada su izaslanici kluba došli do njegove kuće.

- Ne sjećam se kada je to bilo, ali sve je prelomilo kada su mi došli do kuće. Mnogo je toga utjecalo na moju odluku, otac mi je rekao za interes Madrida prije osam ili 10 mjeseci i srce mi je skočilo. Nisam to očekivao. Osjećaj je nevjerojatan.

Uzeo je broj pet, kojeg je nekad nosio Zinedine Zidane.

Foto: Isabel Infantes/PRESS ASSOCIATIO

- Zahvaljujem Jesusu Valleju koji mi je dao pet. Pričao sam sa Zidaneom i on je nevjerojatan čovjek. Stvarno cijenim Zidanea i ono što je ostvario u ovom klubu s brojem pet. To je broj koji me inspirira. Dugo sam nosio broj 22 i u svojem srcu ću nositi broj 22, ali sam oduševljen što ću nositi broj pet. Ovaj dres nosi mnogo odgovornosti. Zidane je igrač kojeg sam oduvijek cijenio i volio. Za mene je on najbolji, želim nastaviti bogatu tradiciju ovog broja - rekao je mladić.

Kao tinejdžer postao legenda

Bellingham je u Borussiji proveo tri godine, a u Dortmund je stigao iz Birminghama, gdje je proveo većinu karijere. Sa samo 16 godina Bellingham je postao ključan igrač Birminghama koji se tada borio za ostanak u drugoj engleskoj ligi.

Birmingham je bio klub njegovog djetinjstva. Napustio ga je u suzama. Transferom u Dortmund Bellingham je spasio Birmingham od bankrota, a njemački prvoligaš za tinejdžera je platio 20 milijuna eura. Bellingham je na terenu pokazao karakteristike vođe. U samo nekoliko mjeseci postao je miljenik navijača. Svojom zrelošću podsjećao je na veterana, a ne na tinejdžera. U čast mu je Birmingham umirovio dres s brojem 22, iako je klub napustio sa 17 godina.

Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

- U nevjerojatno kratkom razdoblju Jude je postao ikona Birminghama. Pokazao je što se može ostvariti napornim radom i predanošću.Bellingham je bio nevjerojatan uzor zbog skromnog, brižnog i susretljivog karaktera. Broj 22 prepoznatljiv je po Judeu i njegovom usponu do prve momčadi Birminghama sa samo 16 godina i 38 dana - tada su rekli iz Birminghama.

Standardni reprezentativac

Ista ga zrelost krasi i danas. Dapače, Bellingham je tako brzo napredovao, da je s 19 godina praktički gotov proizvod u igračkom smislu. Real ga nije kupio zbog potencijala. Bellingham je već igrački stasao, on je veznjak svjetske klase, čemu svjedoči činjenica da je već nastupio 24 puta za seniorsku reprezentaciju Engleske.

Foto: PAUL CHILDS

Žalit će što se nije od Borussije oprostio s titulom njemačkog prvaka. Dortmund je sve imao u svojim rukama, ali porazom u posljednjem kolu predali su titulu Bayernu. Bellingham se tako još jednom oprostio u suzama, ali ne mora se brinuti. S 'kraljevima' će osvojiti brojne trofeje.

U Real dolazi kao novo skupo pojačanje Florentina Pereza. Madridskom klubu potrebni su novi heroji. Iz sezone u sezonu legende se opraštaju od 'kraljeva'. Sada je klub napustio Karim Benzema, a sve upućuje prema tome da bi iduća sezona mogla biti i 'posljednji ples' za Luku Modrića (37) i Tonija Kroosa (33). Bellingham će pokušati popuniti upravo njihove kopačke. Na leđima Modrića i Kroosa Real je osvojio Ligu prvaka pet puta u zadnjih deset godina. Englez će predvoditi novu generaciju Realovih nogometaša.

U njemu vide sadašnjost i budućnost kluba. Španjolski mediji tvrde da Real u Bellinghamu vidi generacijskog igrača, a bit će ključan već u prvoj sezoni. Učit i igrat će pored Modrića i Kroosa, naučiti važne lekcije, a zatim će kao rođeni vođa odvesti Real u novu eru.