Tko je prvi Peruanac u povijesti HNL-a: Tata i stric nogometaši, navijači ga tjerali prijetnjama

Rijeka je u dovela prvog peruanskog nogometaša u povijesti HNL-a. Riječ je o Alfonsu Barcu, 24-godišnjem defenzivnom veznjaku koji na Rujevicu stiže kao slobodan igrač nakon kratke, ali turbulentne epizode u ekvadorskom Emelecu. Barco je potpisao ugovor do lipnja 2028., s opcijom produljenja na još jednu sezonu, a na Kvarner donosi južnoameričku čvrstinu i iskustvo igranja pod pritiskom.

Nogometna krv i europski san

Alfonso Daniel Barco Del Solar rođen je 7. prosinca 2001. u Limi, u obitelji u kojoj je nogomet više od sporta. Njegov otac je Álvaro Barco, bivši profesionalni nogometaš, dok je stric José del Solar, jedna od peruanskih nogometnih legendi. Da sportska priča bude potpuna, majka mu je poznata sportska novinarka Alexandra Del Solar. Odrastanje u takvom okruženju jasno je usmjerilo njegov životni put, a odlazak u Europu bio je logičan korak koji su mu savjetovali i otac i stric.

Karijeru je započeo u omladinskim pogonima Sporting Cristala, a prve seniorske korake napravio je u dresu kluba Universidad San Martín. Već tada je pokazivao potencijal koji ga je odveo do peruanske U-20 reprezentacije, a kasnije i do debija za seniorsku vrstu u prosincu 2025. protiv Bolivije. Put do Europe vodio ga je preko nekih od najzahtjevnijih liga Južne Amerike.

Nakon matičnog Perua, gdje je igrao i za Universitario, otišao je na posudbu u urugvajski Defensor Sporting. Tamo je doživio najuspješnije dane karijere, osvojivši dva naslova pobjednika urugvajskog kupa (Copa AUF Uruguay) 2023. i 2024. Taj uspjeh bio je odskočna daska za prelazak u ekvadorski Emelec, no ta se epizoda pokazala kao pogrešan korak.

"Robusni veznjak" kojeg je Rijeka dugo pratila

Barco je došao kao rješenje za jednu od prioritetnih pozicija u momčadi. S visinom od 188 centimetara, Barco je prototip modernog defenzivnog veznjaka. Sam ističe da su mu glavne kvalitete duga lopta i fizička snaga, a analitičari ga opisuju kao "robusnog veznjaka koji dobro pokriva prostor ispred obrane i čvrst je na lopti". Njegova polivalentnost dodatni je adut, po potrebi može zaigrati i na poziciji stopera.

Rijeka ga je, prema dostupnim informacijama, pratila duže vrijeme, analizirajući ne samo njegove igračke vještine, već i karakter, kako bi se uvjerili da će se moći brzo prilagoditi zahtjevima kluba i novog okruženja. U klubu vlada optimizam da će se, unatoč dolasku s drugog kontinenta, brzo uklopiti u viziju trenera i filozofiju kluba.

Prijetnje navijača i sukob s trenerom

Iako je riječ o talentiranom igraču s pedigreom, Barcovu karijeru prate i kontroverze. Najteže razdoblje proživio je tijekom igranja za Universitario 2023. godine. Njegov prelazak u klub bio je pod povećalom javnosti zbog neuvjerljivih igara i obiteljskih veza, odnosno traga koji je otac ostavio u tom klubu kao igrač.

Tijekom tradicionalnog predstavljanja "Noche Crema" u siječnju 2023. godine, domaći navijači su ga izviždali pri svakom dodiru s loptom. Stvari su eskalirale do te mjere da je počeo primati prijetnje, zbog čega je iz sigurnosnih razloga morao propustiti jednu utakmicu. Taj pritisak na koncu je doveo do njegovog odlaska na posudbu u Urugvaj.

Ništa mirnije nije bilo ni u Ekvadoru. Njegov transfer u Emelec izazvao je interni sukob u klubu. Tadašnji trener, Jorge Célico, javno je izjavio da on nikada nije tražio Barcov dolazak te da je to bila isključivo odluka uprave. Sukob je kulminirao Célicovim odlaskom. Sam Barco je kasnije priznao da je Emelec imao mnogo problema i da je odlazak bio najbolja opcija za njegovu karijeru.

Velika očekivanja na Kvarneru

Unatoč turbulentnoj prošlosti, Barco u Rijeku stiže s velikom motivacijom. U prvim izjavama za klub pokazao je entuzijazam i poštovanje prema novoj sredini.

- Sretan sam što sam ovdje. Rijeka je prošle sezone bila prvak, očekivanja su velika i to me motivira. Razgovarao sam s trenerom i vidim ovo kao veliku priliku za svoju karijeru - poručio je Barco.

Zanimljiv detalj otkrio je po dolasku u trening kamp. Kao dječak pratio je hrvatsku reprezentaciju, a na jednoj od fotografija u klupskim prostorijama odmah je prepoznao Andreja Kramarića, bivšeg napadača Rijeke. To je samo mali pokazatelj da na Rujevicu nije stigao potpuno neupućen.