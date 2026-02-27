Tko je Roko Badžim? Pretrpio je strašnu ozljedu i izjednačio jedan rekord Dražena Petrovića

Naši košarkaši su stopostotni nakon tri kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo! Nakon pobjeda protiv Cipra i Izraela, Hrvatska je u krcatom Draženovu domu srušila svjetskog i europskog prvaka Njemačku (93-88).

Fenomenalan je bio Dario Šarić s 23 koša, Hezonja je zabio dva manje, a potegnuli su i Jaleen Smith te Roko Badžim s 15 koševa. No, prije svega, presudila je naša sjajna kolektivna igra i obrana. Kapetan Šarić bacao se za loptu po parketu, Luka Božić u završnici ukrao nekoliko važnih lopti, a Michael Ružić donio nam energiju i skok u reketu.

Zagreb: Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2027, Hrvatska - Njemačka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Čestitke igračima i stožeru, svi su obavili sjajan posao pripremajući dečke za ovakvu utakmicu. Nismo igrali danas nikakvo finale, ali nadam se da ćemo jednog dana i to ako Bog da. Igrali smo protiv teškog protivnika, veseli me što igrači nisu odustajali i kad je bilo teško. Uvijek su radili onako kako smo se dogovorili. Želim zahvaliti i navijačima koji su napravili nezaboravnu atmosferu. Idemo korak po korak u našoj misiji skupljanja bodova - rekao je u nakon utakmice izbornik Tomislav Mijatović.

Roko Badžim (28) se nadovezao:

- Bila je dobra utakmica za igrati i gledati. Velika pobjeda za nas protiv jedne odlične ekipe, sretni smo i zadovoljni, ali ovo je tek treća utakmica, daleko je Svjetsko prvenstvu u Katru. Slijedi nova utakmica i pripremit ćemo se, idemo po novu pobjedu.

Zagreb: Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2027, Hrvatska - Njemačka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Briljirao je s 15 koševa i prelomio utakmicu u ključnim trenucima. Zabio je 11 koševa u dvije minute.

- Sretan sam što sam doprinio momčadi na taj način. Ovaj put sam bio ja, sljedeći put će netko drugi. Osjećao sam da sam u šuterskoj zoni, uvijek se osjećam, ha-ha. Nekad pogodiš, nekad promašiš. Bitno je imati samopouzdanja i vjerovati u sebe - rekao je Badžim nakon utakmice.

Tko je Roko Badžim?

Badžim je od 2024. član turske Merkezefendije, a igra na poziciji beka šutera. Visok je 197 centimetara, a košarkašku je karijeru započeo u Šibeniku, gdje je i rođen. Od 2017. do 2019. bio je član Petrol Olimpije, a onda je proveo sezonu "pod tornjem", odnosno u Ciboni.

Osvojio je razna odličja s mlađim uzrastima hrvatske košarkaške reprezentacije, a za seniorsku selekciju debitirao je u studenom 2021. protiv Slovenije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Badžim je 2024. pretrpio najgoru ozljedu za jednog košarkaša, puknuće ahilove tetive. Srećom, vratio je formu i opet je važan član hrvatske reprezentacije.

Zagreb: Hrvatska košarkaška reprezentacija poražena je 79:87 od Poljske u sklopu kvalifikacija za EuroBasket 2025. | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Zanimljivo, njegov otac Živko također je bio profesionalni košarkaš, a Roko je 2022. izjednačio jedan rekord Dražena Petrovića. Naime, Zabio je 23 koša za 28 minuta igre i to uz sjajan šut osam od 12. No, što je posebnije, zabio je sedam trica, a takvo nešto je u dresu reprezentacije za rukom pošlo samo Draženu Petroviću (1993. protiv Estonije), Damiru Mulaomeroviću (2000. protiv Slovačke) i Marku Popoviću (2011. protiv Crne Gore). Dojmljivo društvo?

- Nisam znao za to, pa to je ozbiljno društvo. Nemam riječi, ponosan sam na to. Baš si me iznenadio. Da sam uz bok jednom Draženu, koji mi je uzor uz Kobeja Bryanta, baš čudesno - rekao je u starom intervjuu za 24sata.