Tko je Roko Gabrić (18)? Stasiti stoper debitirao je za Hajduk: 'San svakog splitskog djeteta'

Hajdukova tvornica talenata izbacila je novo ime na veliku scenu. Roko Gabrić, 18-godišnji stoper i kapetan juniora, upisao je prve minute za seniorsku momčad Hajduka i odmah pokazao da se na njega u budućnosti može ozbiljno računati. Njegov debi u pobjedi protiv Varaždina (3-1) na Poljudu, u utakmici punoj preokreta, priča je o ostvarenju sna svakog djeteta iz Splita.

U utakmici 33. kola HNL-a, koja za Hajduk nije imala veći rezultatski imperativ nakon razočaravajućeg proljetnog dijela sezone, trener Gonzalo Garcia odlučio je pružiti priliku mladiću iz vlastitog pogona. Gosti su poveli u 21. minuti, no Hajduk je do kraja poluvremena uspio preokrenuti rezultat na 2-1 golovima Svena Lesjaka (autogol) i Rokasa Pukštasa.

Na početku drugog poluvremena, umjesto iskusnog Zvonimira Šarlije na travnjak je kročio Roko Gabrić. Visoki i stasiti stoper, rođen 2007. godine, tako je pred domaćom publikom upisao prvi službeni nastup za prvu momčad.

- Ovo je ispunjenje sna svakog splitskog djeteta. Jako sam sretan, zahvalio bih svima u klubu za ovaj bitan trenutak za mene. Ovo je samo motivacija za daljnji rad. Iskreno nisam mislio da ću nastupiti, nadao sam se, došla je, nadam se da sam je iskoristio. Trener mi je na poluvremenu rekao da igram svoju igru, kao na treninzima. Ekipi je rekao da preuzmemo posjed, da odigramo kao veći dio ove sezone. Meni je ovo već sve ispunjenje sna. Sve dalje je samo korak više - izjavio je nakon debija Gabrić, koji nije u rodu s bivšim hajdukovcima Tončijem i Dragom.

- Pobjedu u debiju posvetio bih obitelji. Najbolje su mi karakteristike skok i visina (195 cm, op.a.), a najteže mi je čuvati Livaju.

Put do Hajduka

Gabrićev nogometni put započeo je u drugom splitskom klubu, Adriaticu. Tamo je prošao selekcije mlađih i starijih pionira te kadeta, bruseći talent koji nije mogao proći nezapaženo skautima s Poljuda. U ljeto 2024. godine preselio je u redove Hajduka i njegov uspon bio je strelovit. Odmah se nametnuo kao nezamjenjivi član udarne jedanaestorice juniora, a samo godinu dana kasnije dobio je kapetansku traku. Od 13 ligaških utakmica u jednom dijelu sezone, samo je jednom krenuo s klupe, što dovoljno govori o povjerenju koje su mu treneri ukazali.

Dobre igre i liderske sposobnosti nisu promakle ni klupskoj upravi. Krajem prošle godine, Hajduk je s Gabrićem potpisao profesionalni ugovor koji ga za Poljud veže do ljeta 2027. godine. Time je klub jasno dao do znanja da u njemu vidi budućnost svoje obrane i osigurao ostanak jednog od najperspektivnijih igrača.

S visinom od 195 centimetara, Roko Gabrić predstavlja prototip modernog stopera. Dominantan je u zračnim duelima, čvrst u duelima na zemlji, a krase ga i dobra tehnika te mirnoća u igri s loptom. Član je i hrvatske reprezentacije do 19 godina, za koju je već nastupio triput i zabio jedan gol.

Njegov dolazak na scenu nastavlja bogatu tradiciju Hajdukovog stvaranja vrhunskih obrambenih igrača. Poljud je posljednjih godina postao pravi inkubator za stopere koji kasnije ostvaruju velike transfere. Dovoljno se sjetiti Luke Vuškovića, koji je još kao tinejdžer napravio rekordan transfer u Tottenham, Dominika Prpića koji se preselio u Porto, ili Branimira Mlačića kojeg se povezivalo s milanskim Interom. Gabrić je, po svemu sudeći, sljedeći u tom nizu velikih talenata od kojih se očekuje da u budućnosti nose obranu Hajduka.

*uz korištenje AI-ja