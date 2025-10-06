Obavijesti

Sport

Komentari 5
JUNAK GRADSKOG DERBIJA PLUS+

Tko je Senegalac koji je u džep spremio Dinamove napadače? Došao iz treće albanske lige...

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 2 min
Tko je Senegalac koji je u džep spremio Dinamove napadače? Došao iz treće albanske lige...
Zagreb: Dinamo i Lokomotiva sastali se u 9. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Lokomotivin Diop igra sjajno, jedan je od najboljih mladih igrača lige. Protiv Dinama je apsolutno dominirao u svim zračnim dvobojima iako 'modri' tu imaju Belju, Kulenovića, McKennu, Theophilea...

Lokomotiva je najveće iznenađenje HNL-a. Poletna momčad Nikice Jelavića u gradskom je derbiju svladala Dinamo 2-1, bez obzira što im na raspolaganju nije bio ni ponajbolji igrač Jakov-Anton Vasilj. No, "lokosima" nije trebala magija njihovog najkreativnijeg aduta, za pobjedu protiv Dinama zabijali su Stojaković i Pajač (11m).

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
FOTO Ovo je najbolja svjetska bodibilderica. Pogledajte kako je izgledala prije transformacije
ČUDESNA PROMJENA

FOTO Ovo je najbolja svjetska bodibilderica. Pogledajte kako je izgledala prije transformacije

Kanađanka Lauralie Chapados (29) aktualna je vlasnica titule Mr. Olympia za najbolju bodibildericom u kategoriji 'bikini'. To joj je prva titula, a u džep je pospremila 46.000 eura
VIDEO Juventus - Milan 0-0: Milan promašio penal za slavlje u derbiju, Modrić opet čudesan
VELIKI DERBI NA ČIZMI

VIDEO Juventus - Milan 0-0: Milan promašio penal za slavlje u derbiju, Modrić opet čudesan

U prvom dijelu posvetio se obrambenim zadacima. U drugom fantastičnom loptom zakuhao penal pa Leau priredio stopostotnu šansu kao na pladnju. Nije mogao sam, 'rossoneri' iz Torina odlaze s bodom
Jeličić: Zadnja linija Dinama je nekarakteristično loša. A taj bi igrač trebao biti u busu za Split
POHVALIO MLADOG AMERIKANCA

Jeličić: Zadnja linija Dinama je nekarakteristično loša. A taj bi igrač trebao biti u busu za Split

Joško Jeličić bez dlake na jeziku! Čestitao Lokomotivi, kritizirao Dinamovu zadnju liniju i istaknuo Hajdukove promjene kao loše. Pukštas i Robin Gonzalez jedini su, kaže. opravdali ulaznicu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025