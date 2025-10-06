Lokomotivin Diop igra sjajno, jedan je od najboljih mladih igrača lige. Protiv Dinama je apsolutno dominirao u svim zračnim dvobojima iako 'modri' tu imaju Belju, Kulenovića, McKennu, Theophilea...
Tko je Senegalac koji je u džep spremio Dinamove napadače? Došao iz treće albanske lige...
Lokomotiva je najveće iznenađenje HNL-a. Poletna momčad Nikice Jelavića u gradskom je derbiju svladala Dinamo 2-1, bez obzira što im na raspolaganju nije bio ni ponajbolji igrač Jakov-Anton Vasilj. No, "lokosima" nije trebala magija njihovog najkreativnijeg aduta, za pobjedu protiv Dinama zabijali su Stojaković i Pajač (11m).
