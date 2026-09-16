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IGOR ZLATANOVIĆ

Tko je Srbin koji prijeti Dinamu? On je Beljo izraelske momčadi

Piše Issa Kralj,
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Tko je Srbin koji prijeti Dinamu? On je Beljo izraelske momčadi
Foto: Dusan Milenkovic
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Dinamo otvara Europu protiv Hapoela, a najveća prijetnja je Srbin Igor Zlatanović koji je već tresao mreže i sada juri novu žrtvu

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Dinamo u srijedu navečer kreće u novu europsku sezonu, a prvi protivnik u prvom kolu Europa lige im je izraelski Hapoel Be'er Shava. Riječ je o trenutačno četvrtoplasiranoj momčadi izraelskog prvenstva, a među momčadi im je i srpski napadač Igor Zlatanović (28). 

Zlatanović je u ovoj sezoni skupio sedam nastupa te je jedan od najbitnijih igrača Hapoela. U europskim utakmicama za kvalifikacije Lige prvaka u šest susreta zabio je tri gola, a predvodio ih je i do naslova prvaka Izraela prošle sezone. U play-offu gdje ih je izbacio Sabah kojeg vodi bivši trener Hajduka Valdas Dambrauskas zabio je dva gola u dvije utakmice. 

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Nogometnu karijeru započeo je u beogradskom Partizanu. Najprije je bio član filijale Teleoptik, a u 23 nastupa zabio je devet golova. Probio se u Radniku iz Surdulice. Tamo je u 97 utakmica zabio 29 golova. Prije sedam godina ostvario je transfer u Mallorcu za 1,3 milijuna eura. Međutim, tamo nije igrao nego je bio na posudbama u Numanciji i Castellonu.

Prije pet godina otišao je u Izrael gdje je najprije nastupao za Maccabi Netanyju i postigao veliki uspjeh. S klubom je osvojio izraelski kup, a imao je i impresivne brojke. U 115 nastupa čak je 45 puta zatresao protivničku mrežu. Njegov učinak donio mu je transfer u Hapoel s kojim je postao državni prvak, a na vidjelo je opet došla njegova golgeterska forma jer je u 33 utakmice zabio 14 golova.

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U play-offu kvalifikacija za Ligu prvaka se ozlijedio i morao je prisilno napustiti igru u 35. minuti nakon čega je propustio tri utakmice, ali trener izraelske momčadi Ran Kozuch trebao bi računati na njegov nastup protiv 'modrih' večeras u Bukureštu. 

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