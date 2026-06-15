Tko je strijelac Tunisa na SP-u? Đalović zbog njegove tučnjave sa suigračem napustio Maribor

Tuniski nogometni reprezentativac Omar Rekik, igrač slovenskog Maribora, upisao se u strijelce na Svjetskom prvenstvu 2026. godine. U utakmici prvog kola skupine F protiv Švedske, Rekik je u 43. minuti glavom smanjio zaostatak svoje momčadi na 2-1. Njegovu karijeru, osim nogometnog talenta, obilježava i kontroverza koja je prije godinu dana potresla slovenski nogomet.

Skandal koji je otjerao trenera nakon samo 16 dana

U rujnu 2025. godine, Radomir Đalović, bivši trener Rijeke s kojom je osvojio dvostruku krunu, preuzeo je klupu Maribora. Krenuo je furiozno, s tri pobjede u tri utakmice, a onda je nakon samo 16 dana napustio Ljudski vrt. Razlog je bio nevjerojatan incident na treningu u kojem je Rekik bio jedan od glavnih aktera.

Tijekom treninga došlo je do fizičkog sukoba između Rekika i suigrača, Ganca Benjamina Tetteha. Prema riječima voditelja nogometnih operacija u Mariboru, Cema Basgula, sve je eskaliralo u nekoliko sekundi nakon jednog oštrijeg starta.

​- Dva igrača, svi znate imena, Tetteh i Rekik, tijekom treninga, normalni potezi. Jedan od igrača mislio je da je intervencija bila pregruba i da bi se mogao ozlijediti. Imao je trenutak bijesa. To se događa svaki dan na nogometnim terenima. Nakon toga su stvari eskalirale. Igrači su se htjeli potući. To je neprihvatljivo - objasnio je Basgul.

Foto: Daniel Becerril

U pokušaju da razdvoji uzavrele suigrače, stradao je trener Đalović. U gužvi je dobio udarac, što je protumačio kao napad na svoj autoritet i veliko nepoštovanje. Iako su se igrači kasnije ispričali i njemu i upravi, Crnogorac je donio čvrstu odluku. Zatražio je raskid ugovora, spakirao stvari i napustio klub. Odluka je šokirala vodstvo kluba, koje je smatralo da se situacija mogla riješiti drugačije.

​- Osobno bih očekivao da će trener riješiti tu stvar. Što god bi rekao i zahtijevao, podržali bismo ga jer trener ne smije dobiti udarac. Niti slučajno. Umjesto da dođe i predstavi svoju stranu, zahtijeva mjere, disciplinski postupak protiv oba igrača, ili da kaže da želi pomesti stvari pod tepih pred važnu utakmicu, on je odlučio otići. Otišao je po liječnički nalaz i poručio da će nas kontaktirati njegov odvjetnik. U trenutku kad smo ga najviše trebali. Jako smo razočarani zbog njegove reakcije - priopćio je Cem Basgul.

Igrači su na kraju financijski kažnjeni najvišom mogućom kaznom, a Đalovićev odlazak ostao je mrlja na početku Rekikove ere u Mariboru.

Put kroz nogometne gigante

Prije dolaska u Sloveniju, Rekik je prošao omladinske škole nekih od najvećih europskih klubova. Rođen u Nizozemskoj, s tuniškim ocem i nizozemskom majkom, nogometni put je gradio u Feyenoordu, Manchester Cityju, PSV-u, Marseilleu i Herthi BSC. Njegov talent prepoznao je i Arsenal, koji ga je doveo u siječnju 2021.

Ipak, u seniorskom nogometu nije se odmah uspio nametnuti. Arsenal ga je slao na posudbe u Spartu Rotterdam i Wigan Athletic, a epizoda u švicarskom Servetteu bila je posebno bizarna jer ga klub greškom nije uspio registrirati za prvenstvene utakmice. Ugovor s "topnicima" sporazumno je raskinuo u kolovozu 2024. i kao slobodan igrač stigao je u Maribor, gdje je po prvi put u karijeri dobio kontinuitet igara.

Foto: Daniel Becerril

Reprezentacija ispred svega

Iako je u mlađim kategorijama nastupao za Nizozemsku, slijedeći stope starijeg i poznatijeg brata Karima Rekika, na seniorskoj razini odlučio se za Tunis. Debitirao je u lipnju 2021. godine u prijateljskoj utakmici protiv Malija. Bio je dio momčadi i na Afričkom kupu nacija 2022.

Njegov potencijal prepoznao je i bivši sportski direktor Maribora Mihael Mikić, koji je još ranije izjavio kako je Rekik igrač stvoren za veliki transfer. Dobre igre na Svjetskom prvenstvu, okrunjene golom, mogle bi te prognoze i ostvariti te Mariboru donijeti rekordnu zaradu. Do sada je rekorder Jan Mlakar, koji je u Brighton otišao za tri milijuna eura. S obzirom na Rekikovu dob i pedigre, taj bi iznos mogao biti i premašen.

Foto: Raquel Cunha

*uz korištenje AI-ja