Tko je supruga ikone Dinama? 'Nije bila ljubav na prvi pogled'

Priča Helene i Dominika započela je posve spontano 2017. godine, kada ih je upoznao zajednički prijatelj. Kako je Helena svojedobno otkrila u jednom od rijetkih intervjua, nije to bila ljubav na prvi pogled. Njihov odnos isprva je bio isključivo prijateljski, no s vremenom su shvatili da ih veže nešto više. Prvi korak napravio je Dominik, a samozatajnu Zagrepčanku osvojio je duhovitošću koja se skrivala iza njegove naizgled povučene prirode. | Foto: Instagram