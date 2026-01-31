Tko je supruga ikone Dinama? 'Nije bila ljubav na prvi pogled'

Dominik Livaković se vraća u Dinamo! Nakon neuspjeha u Gironi, omiljeni golman "vatrenih" želi minutažu pred SP. S njim dolazi i obitelj, a sve oči su na supruzi Heleni i njihovoj romantičnoj priči
Povratak Dominika Livakovića u Dinamo odjeknuo je kao jedna od najvećih vijesti zimskog prijelaznog roka. Nakon neuspješne posudbe u španjolskoj Gironi, gdje nije upisao nijedan službeni nastup, omiljeni golman "vatrenih" odlučio se vratiti u poznato okruženje kako bi osigurao minutažu uoči nadolazećeg Svjetskog prvenstva.
| Foto: Instagram
Povratak Dominika Livakovića u Dinamo odjeknuo je kao jedna od najvećih vijesti zimskog prijelaznog roka. Nakon neuspješne posudbe u španjolskoj Gironi, gdje nije upisao nijedan službeni nastup, omiljeni golman "vatrenih" odlučio se vratiti u poznato okruženje kako bi osigurao minutažu uoči nadolazećeg Svjetskog prvenstva. |
Foto: Instagram
Povratak Dominika Livakovića u Dinamo odjeknuo je kao jedna od najvećih vijesti zimskog prijelaznog roka. Nakon neuspješne posudbe u španjolskoj Gironi, gdje nije upisao nijedan službeni nastup, omiljeni golman "vatrenih" odlučio se vratiti u poznato okruženje kako bi osigurao minutažu uoči nadolazećeg Svjetskog prvenstva.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
S njim se u Zagreb vraća i njegova obitelj, supruga Helena te njihovo dvoje djece, sin Joakim i kći Kaja. I dok je Dominikovo lice poznato svakom ljubitelju nogometa, njegova supruga, unatoč velikoj medijskoj pažnji, uspijeva sačuvati privatnost i živjeti daleko od svjetala reflektora.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Priča Helene i Dominika započela je posve spontano 2017. godine, kada ih je upoznao zajednički prijatelj. Kako je Helena svojedobno otkrila u jednom od rijetkih intervjua, nije to bila ljubav na prvi pogled. Njihov odnos isprva je bio isključivo prijateljski, no s vremenom su shvatili da ih veže nešto više. Prvi korak napravio je Dominik, a samozatajnu Zagrepčanku osvojio je duhovitošću koja se skrivala iza njegove naizgled povučene prirode.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Upoznao nas je prijatelj. Iako se sve dogodilo spontano, mogli bismo reći da je prvi korak napravio Dominik. Prvi dojam bio je odličan i brzo smo kliknuli, ali na početku smo bili samo prijatelji pa ne bismo mogli reći da je to bila ljubav na prvi pogled - ispričala je Helena.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Instagram
Njihova veza brzo je postala ozbiljna, a zaruke su uslijedile u proljeće 2021. godine. Oboje po prirodi povučeni, s uskim krugom prijatelja, najviše su uživali u zajedničkim trenucima, šetnjama sa psom Cruzom i čestim odlascima u Dominikov rodni Zadar.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Sudbonosno "da" izrekli su 18. lipnja 2022. u zadarskoj katedrali svete Stošije, na vjenčanju koje su mediji prozvali događajem godine. Glamurozno slavlje za brojne uzvanike, među kojima su bili Luka Modrić, Šime Vrsaljko, Mateo Kovačić i Domagoj Vida, održano je u luksuznom resortu u Petrčanima. Za sjajnu atmosferu bili su zaduženi Petar Grašo i Saša Matić, a mladenci su prvi ples otplesali uz Grašinu pjesmu "Jel' ti reka 'ko".
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Foto Instagram
Helena je zablistala u elegantnoj, minimalističkoj vjenčanici, vjerna svom profinjenom modnom stilu zbog kojeg je često na listama najbolje odjevenih Hrvatica.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Foto Instagram
Iako je magistrirala industrijski dizajn na Tekstilno-tehnološkom fakultetu, a ranije se godinama bavila umjetničkim klizanjem u klubu "Zagrebačke pahuljice", javnosti je najpoznatija postala tijekom Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine. Tada su je domaći i strani mediji zbog nevjerojatne sličnosti prozvali "hrvatskom Meghan Markle", no taj nadimak nikada nije prigrlila, ostajući vjerna svojoj diskretnoj prirodi.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Život sa profesionalnim sportašem nosi brojna odricanja i selidbe, od Zagreba preko Istanbula do kratke epizode u Španjolskoj, no Helena je uvijek bila Dominikova najveća podrška. Obiteljsku sreću upotpunio je dolazak sina Joakima u siječnju 2024. godine, a potom i kćeri Kaje u listopadu 2025.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Instagram
Svega nekoliko dana prije rođenja drugog djeteta Helena je bila na Maksimiru na utakmici protiv Crne Gore i slavila pobjedu u široj odjeći pa nitko nije ni pomislio da se iza toga krije trudnoća.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Obje trudnoće par je uspio sačuvati od očiju javnosti gotovo do samog kraja, potvrđujući koliko im je stalo do privatnosti. U rijetkom intervjuu za Gloria Mini, Helena je otkrila kako doživljava majčinstvo i kakav je Dominik otac.
| Foto: Instagram
Foto Goran Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
- Kada je doma, nastojimo sve raditi zajedno. Kupa ga, premata, igraju se. Jedino ne kuha, ali ga hrani. Funkcioniramo kao tim i to mi jako puno znači jer se ne osjećam kao da je sve na meni - kazala je, dodavši kako se Dominik trudi nadoknaditi svaki trenutak koji zbog nogometnih obveza provede odvojen od obitelji.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram