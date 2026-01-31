Obavijesti

VRAĆAM SE, ZAGREBE, TEBI

Tko je supruga ikone Dinama? 'Nije bila ljubav na prvi pogled'

Dominik Livaković se vraća u Dinamo! Nakon neuspjeha u Gironi, omiljeni golman "vatrenih" želi minutažu pred SP. S njim dolazi i obitelj, a sve oči su na supruzi Heleni i njihovoj romantičnoj priči
Povratak Dominika Livakovića u Dinamo odjeknuo je kao jedna od najvećih vijesti zimskog prijelaznog roka. Nakon neuspješne posudbe u španjolskoj Gironi, gdje nije upisao nijedan službeni nastup, omiljeni golman "vatrenih" odlučio se vratiti u poznato okruženje kako bi osigurao minutažu uoči nadolazećeg Svjetskog prvenstva. | Foto: Instagram
Povratak Dominika Livakovića u Dinamo odjeknuo je kao jedna od najvećih vijesti zimskog prijelaznog roka. Nakon neuspješne posudbe u španjolskoj Gironi, gdje nije upisao nijedan službeni nastup, omiljeni golman "vatrenih" odlučio se vratiti u poznato okruženje kako bi osigurao minutažu uoči nadolazećeg Svjetskog prvenstva. | Foto: Instagram
