Tko je Teo Barišić? Sin ragbijaša i Miškovo otkriće za 400.000 €

U nedjeljnom derbiju HNL-a Rijeke i Dinama (0-0), u kojem su dominirale obrane, Teo Barišić (21), dečko koji je školu Olympique Lyona zamijenio Rujevicom, bio je jedan od najboljih pojedinaca na terenu.

- Pun pogodak Rijeke, sigurno će napredovati. Ima pozitivnu energiju, ne boji se preuzeti rizik i može biti velik dobitak - rekao je trener Samir Toplak.

Pokretanje videa... 00:10 Rijeka - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Statistika je otkrila ono što je oko vidjelo: osvojio je sedam od devet duela, nijedanput ga nisu predriblali i s tri uspješna driblinga zaustavio je dinamovce. Prototip je modernog braniča, a prilagodba na novu sredinu za njega ne postoji.

​- Za mene je lako što se toga tiče. Znam igrati nogomet, ne treba ni pričati o nekom vremenu za adaptaciju. Ili ga znaš i boriš se ili mijenjaš zanimanje - izjavio je nakon debija.

Rođen u Viriatu, gradiću 70-ak kilometara od Lyona, Teo je dijete hrvatskih roditelja, Pere i Draženke, koji su podrijetlom iz Zenice. Odrastao je u sportskoj obitelji u kojoj je otac bio ragbijaš, no on se zaljubio u nogomet gledajući Messija, Ronalda i Modrića. Put ga je, logično, odveo u Lyonovu akademiju. Tamo je proveo devet godina, bio kapetan B momčadi i na kraju postao jubilarni 600. igrač koji je debitirao za prvu momčad francuskog diva. Iako je mogao birati između tri reprezentacije, dvojbe nije bilo. Ključan je bio poziv Stipe Pletikose u ime HNS-a.

Statistika Tea Barišića

Foto: Sofascore za 24sata

​- Odlučio sam igrati za Hrvatsku jer je srce reklo svoje, želim braniti boje zemlje koju volim - objasnio je Barišić, koji je danas standardni član U-21 reprezentacije pod vodstvom Ivice Olića.

Unatoč talentu i ugovoru s Lyonom do 2028., trener Paulo Fonseca nije ozbiljno računao na njega. Damir Mišković je reagirao. Doveo ga je za samo 500.000 eura, uz postotak od buduće prodaje koji je pripao Lyonu.

​- Dolazak u Rijeku bio je najbolji mogući potez. Znao sam vrlo dobro kakav je Rijeka klub, dugo smo već u kontaktu. Rijeka i ja odlična smo kombinacija - samouvjereno je izjavio.

Njegov stil igre najbolje opisuju njegove vlastite riječi.

- Trčat ću i boriti se kao pas za ovaj dres i ovaj grad.

To se i vidi na terenu. Agresivan je, brz i polivalentan. Na pitanje o usporedbama s Joškom Gvardiolom, skromno odgovara:

​- On je vrhunski svjetski igrač, ali ne volim usporedbe.

Sanja, naravno, i A reprezentaciju. No korak po korak, u Rijeku je donio mentalitet igrača koji zna koliko se treba boriti za uspjeh i ne boji se izazova.

100.000 eura vrijedi Teo Barišić prema stranici Transfermarkt

67 nastupa imao je za B momčad Lyona, 18 za juniore, dva za seniore