Tko je Tihomir Pejin? Prozvali su ga 'Mr. Respect', 25 godina bio sudac pa otišao u zračnu luku...

Kako su 24sata neslužbeno doznala, muškarac pretučen u Osijeku je bivši hrvatski elitni sudac te sadašnji VAR sudac Tihomir Pejin (42). On se 25 godina bavio suđenjem, a prošle godine je postao direktor osječke Zračne luke. Magistrirao je ekonomiju, a karijera mu je bila obilježena nadimkom "Mr. Respect".

Iako je prema pravilima HNS-a mogao suditi još tri godine, Pejin je iznenadio javnost odlukom o povlačenju 2025. godine. Svoju posljednju utakmicu kao glavni arbitar vodio je 16. svibnja 2025. u Puli, na susretu Istra 1961 - Šibenik (3-0). Zanimljivo, i prvu prvoligašku utakmicu sudio je u Puli u rujnu 2010. Tijekom četvrt stoljeća duge karijere, koja je započela u rujnu 2000., skupio je gotovo 1.500 utakmica u raznim ulogama, od čega gotovo 200 u najvišem rangu, uključujući i najveći derbi Dinama i Hajduka.

​- Pamtit ću sudačku karijeru samo po dobrom. U konačnici se pamte samo lijepi trenutci, a oni drugi se nastoje zaboraviti - kratko je poručio.

Velika Gorica: Lokomotiva porazila Goricu 3:0 | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Posao u Zračnoj luci

Jedan od glavnih razloga za prekid sudačke karijere bilo je imenovanje na mjesto direktora Zračne luke Osijek u svibnju, na mandat od šest mjeseci. Pejin, magistar ekonomije, na tu je poziciju došao na prijedlog Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije, a imenovanje je potvrdila Vlada. Zanimljivo je da su sva tri tijela pod kontrolom HDZ-a.

Ovo imenovanje izazvalo je pozornost i jer Pejin nema formalno obrazovanje niti radno iskustvo u avioindustriji. No, njegov poslovni uspon je brz. U siječnju 2022. postao je direktor osječkog Poduzetničkog inkubatora BIOS, a u listopadu prošle godine preuzeo je vođenje tvrtke Vodovod-Montaža, također u gradskom vlasništvu. Njegov dolazak na čelo zračne luke događa se u trenutku pritiska lokalne zajednice za boljim zračnim povezivanjem s Europom.

Dok mu u poslovnom svijetu ide sve bolje, sudačku karijeru pratile su brojne kontroverze. Njegovo ime često je bilo sinonim za sudačke pogreške, a često se povezivao i s tzv. osječkim lobijem koji je, prema tvrdnjama kritičara, godinama imao snažan utjecaj na sudačku organizaciju.

Afera "Mr. Respect"

Nadimak "Mr. Respect" zaradio je u travnju 2017. na utakmici Dinama i Lokomotive. Tadašnji napadač "modrih", El Arbi Hillel Soudani, nakon prekršaja je udario suparničkog igrača. Umjesto da mu pokaže barem žuti karton, koji bi ga eliminirao iz nadolazećeg derbija protiv Hajduka, Pejin je Alžircu samo prstom pokazao na slogan "respect" na rukavu svog dresa.

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Taj potez izazvao je bijes javnosti, a Hajduk je na derbi na Maksimiru istrčao u majicama s natpisom "respect". Afera je dobila i nastavak: disciplinski sudac Saša Pavličić-Bekić naknadno je suspendirao Soudanija, no Komisija za žalbe HNS-a je tu odluku poništila. Ubrzo nakon toga, Pavličić-Bekić je smijenjen, a HNS je promijenio statut kako bi se u budućnosti spriječile takve prijave.

Foto: Screenshot/Arenasport

Pogreške koje su obilježile derbije

To nije bio jedini incident. Jednu od najlošijih sudačkih predstava pružio je u derbiju Dinama i Hajduka u veljači 2018., kada je Hajduk slavio 1-0. Tada je, prema ocjenama stručnjaka, teško oštetio Hajduk dosudivši nepostojeći penal za Dinamo i isključivši braniča Borju Lopeza. Uz to, propustio je sankcionirati očigledan prekršaj Dinamovog igrača za crveni karton, zbog čega je na koncu isključio trenera Hajduka Željka Kopića.

Posljednja veća mrlja dogodila se u veljači 2023. na utakmici Hajduk - Gorica, nakon koje je bio suspendiran čak 13 mjeseci. S liste prvoligaških sudaca maknuo ga je tadašnji šef sudaca Bruno Marić, Pejin je vraćen na terene HNL-a.

Obiteljska tradicija i budućnost u VAR sobi

Ljubav prema suđenju Pejinu je obiteljsko nasljeđe, jer mu je i otac Stjepan bio nogometni sudac. Rođeni Našičanin, koji je odrastao u Donjem Miholjcu i već dva desetljeća živi u Osijeku, karijeru je gradio paralelno sa studijem i poslom, shvativši da bez obrazovanja nema ni ozbiljne karijere. Kao najveći oslonac uvijek je isticao obitelj, suprugu i djecu, a upravo im je želio posvetiti više vremena. Uz obveze u Zračnoj luci, to je presudilo u odluci o kraju suđenja na terenu. U nogometu ipak ostaje, a pred njim je, kako kaže, desetljeće u kojem će kroz VAR sobu moći pomagati mlađim sucima.

*uz korištenje AI-a

