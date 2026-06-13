Tko je tip koji diže tlak Zlatanu, a Cordena zove 'dr..džijom'? Bio je legenda Panini albuma 1994.

Bio je dugokosi, riđobradi branič čija je Panini sličica u albumu USA 1994. bila jedna od najikonskijih. Danas je Alexi Lalas analitičar televizijske kuće Fox Sports za SP 2026. i našao se u centru pažnje zbog verbalnih duela sa Zlatanom Ibrahimovićem i uvrede upućene britanskom voditelju Jamesu Cordenu koja je u nekoliko sekundi obišla svijet.

Priča o Alexiju Lalasu kao nogometnoj zvijezdi počinje u ljeto 1994. godine. Sjedinjene Američke Države bile su domaćin Svjetskog prvenstva, a nacija, tada još uvijek relativno nezainteresirana za "soccer", tražila je svoje heroje. Pronašla ga je u liku Panayotisa Alexandera "Alexija" Lalasa. Svojom prepoznatljivom pojavom - dugom riđom kosom i kozjom bradicom - Lalas je izgledao više kao rock zvijezda nego kao stoper, što je samo pridonijelo njegovom kultnom statusu. Njegove borbene i strastvene igre u obrani američke reprezentacije, koja je dogurala do osmine finala, učinile su ga jednim od najpopularnijih sportaša u zemlji u tom trenutku.

Nakon tog prvenstva, Lalas je srušio veliku barijeru. Postao je prvi Amerikanac u modernoj eri koji je potpisao za klub iz talijanske Serie A, tada najjače lige na svijetu, zaigravši za Padovu, uz našeg Gorana Vlaovića. Taj je transfer bio monumentalan korak za američki nogomet, dokaz da i igrači iz SAD-a mogu konkurirati na najvišoj europskoj razini. Nakon talijanske avanture, vratio se kući kako bi sudjelovao u pokretanju Major League Soccera (MLS) 1996. godine. Tijekom svoje MLS karijere igrao je za New England Revolution, MetroStars, Kansas City Wizards i na kraju za Los Angeles Galaxy. Upravo je s Galaxyjem ostvario najveće klupske uspjehe, osvojivši Concacaf Champions Cup, Lamar Hunt U.S. Open Cup i konačno, MLS Cup. Za američku reprezentaciju upisao je 96 nastupa, postigao devet golova te bio član olimpijske selekcije 1992. i momčadi na Svjetskom prvenstvu 1998. u Francuskoj.

Nakon što je 2002. godine objesio kopačke o klin, Lalas se nije udaljio od nogometa. Preuzeo je funkciju predsjednika i generalnog menadžera u nekoliko MLS klubova, uključujući San Jose Earthquakes, New York MetroStars (kasnije Red Bulls) i LA Galaxy, pokazujući da svoje znanje može primijeniti i u uredskim poslovima. Ipak, njegova prava druga karijera započela je kada je mikrofon zamijenio za loptu.

Pridružio se ESPN-u kao vodeći studijski analitičar, gdje je godinama gradio reputaciju elokventnog i pronicljivog komentatora. Njegov stil uvijek je bio direktan, bez uljepšavanja, što mu je donijelo i poklonike i kritičare. Godine 2015. prešao je u redove Fox Sportsa, koji je preuzimao prava na prijenose najvećih nogometnih natjecanja, uključujući i Svjetska prvenstva. Tamo je postao glavno lice njihove nogometne redakcije, čovjek čija se analiza čeka prije i poslije svake važne utakmice. Njegova uloga postala je još značajnija s obzirom na to da se Svjetsko prvenstvo 2026. godine vratilo u Sjedinjene Države.

Za Lalasa, prvenstvo 2026. predstavlja krunu karijere, kako igračke tako i medijske. Prisjetio se kako je svoje prvo Svjetsko prvenstvo gledao tek sa 16 godina, 1986., na malom televizoru u predvorju hotela.

​- Prilično je kasno da netko sa 16 godina prvi put gleda Svjetsko prvenstvo, ali to vam samo pokazuje gdje smo tada bili. Kao što se kaže, prešli smo dug put, dušo, i sigurno jesmo - rekao je Lalas.

Fox je za ovu priliku okupio vjerojatno najzvjezdaniju postavu analitičara u povijesti. Uz američke legende poput samog Lalasa, Carli Lloyd, Clinta Dempseyja i Landona Donovana, u studiju sjede i globalne ikone - francuski velikan Thierry Henry i karizmatični Šveđanin Zlatan Ibrahimović. Upravo je ta kombinacija snažnih osobnosti stvorila plodno tlo za televizijske trenutke koji se pamte.

Lalasova spremnost na provokaciju i izravnost došla je do punog izražaja u dva navrata koji su obilježili početak prvenstva.

U jednoj od emisija, dok se govorilo o norveškoj gol-mašini Erlingu Haalandu, Lalas je odlučio "bocnuti" Zlatana Ibrahimovića. Ustvrdio je da bi Haaland, ako odigra sjajno Svjetsko prvenstvo, mogao nadmašiti Ibrahimovića i postati veća legenda. Zlatan nije ostao dužan. Opisao je Haalanda kao jednodimenzionalnog igrača, ubojicu u šesnaestercu, ali ništa više. Zatim je ispalio rečenicu koja je postala viralna.

​- Ako Haaland dobije dvije prilike, zabit će dva gola. Ako ja dobijem dvije prilike, zabit ću tri gola - samouvjereno je poručio Ibrahimović.

Lalas se nije povukao. Kada ga je voditeljica pitala koga bi radije imao u momčadi, bez oklijevanja je odabrao Haalanda, dodatno podižući tenzije u studiju i zabavljajući gledatelje diljem svijeta.

Lalas je zgrozio gledatelje u petak, tijekom prijenosa utakmice SAD-a i Paragvaja. Nakon što je prikazana reklama za novu emisiju britanskog komičara i voditelja Jamesa Cordena, "FIFA World Cup on Fox After Hours", voditeljica Rebecca Lowe upitala ga je za mišljenje. Lalas je reagirao u djeliću sekunde.

​- Kako ga vi zovete? "Full kit wanker", zar ne? - ispalio je Lalas, koristeći opskurni britanski sleng koji sadrži riječ 'wanker' - u prijevodu 'dr..džija'.

Lowe je ostala zapanjena, Thierry Henry je u nevjerici zurio u kameru pitajući: "Je li on to upravo rekao?", dok se Zlatan Ibrahimović samo smješkao. Lalas je nastavio, neometan šokom kolega:

​- Sav je odjeven i spreman za igru.

Za one koji ne znaju, "full kit wanker" je pogrdan izraz u britanskoj nogometnoj kulturi za odraslu osobu koja nosi kompletnu opremu nekog kluba - dres, hlačice i čarape - iako ne igra utakmicu. Corden se u najavi za emisiju pojavio upravo u punoj opremi američke reprezentacije. Voditeljica Lowe, pribravši se, pokušala je spasiti situaciju.

​- U redu, sreća da smo na američkoj televiziji, jer "w-riječ" na britanskoj televiziji... - rekla je, dajući do znanja da bi takav izraz u Velikoj Britaniji izazvao skandal.

Lalasov komentar eksplodirao je na društvenim mrežama, a snimka je pregledana milijune puta.

- Mičite ga s ekrana - jedan je od učestalih komentara na društvenim mrežama.

*uz korištenje AI-ja