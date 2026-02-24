Tko je Tomislav Radotić? Bio je pomoćnik Coppitelliju, Rožmanu i Sopiću. Sad mora spasiti Osijek

Nakon niza katastrofalnih rezultata i samo jedne pobjede u trinaest utakmica, Željko Sopić više nije trener Osijeka. Odluka je bila očekivana, a klupu posljednje momčadi prvenstva preuzima čovjek koji klub poznaje u dušu - dosadašnji pomoćnik Tomislav Radotić. Pred 44-godišnjim Osječaninom je jasan, ali nimalo lak zadatak: probuditi momčad, stabilizirati rezultate i osigurati ostanak u najvišem rangu hrvatskog nogometa.

Vatreno krštenje u derbiju začelja

Radotić neće imati nimalo vremena za prilagodbu ili upoznavanje s momčadi koju ionako poznaje do posljednjeg detalja. Već ga za vikend čeka najvažnija utakmica sezone, takozvani "derbi začelja" protiv Vukovara (subota, 15 sati). Osijek na posljednjem mjestu zaostaje tri boda upravo za Vukovarom, stoga je pobjeda na Opus Areni imperativ. Bit će to debi pod golemim pritiskom za novog trenera, od kojeg se očekuje da odmah pokrene "bijelo-plave" i izvuče ih iz opasne zone. Uprava kluba vjeruje da je upravo on, kao domaći čovjek i dugogodišnji djelatnik, rješenje koje može prodrmati svlačionicu, a zanimljivo je da je i dio navijača već ranije zazivao njegovo ime kao potencijalnog glavnog trenera.

Dugo je u klubu

Imenovanje Tomislava Radotića bio je, čini se, logičan potez kluba. U klubu je od 2021. godine, a u tom je razdoblju prošao gotovo sve stepenice. Bio je dio stručnog stožera kao pomoćnik Federicu Coppitelliju, Simonu Rožmanu i na kraju Željku Sopiću, zbog čega ima potpun uvid u stanje i odnose u svlačionici. Upravo je to bio ključni argument za njegovo imenovanje jer mu period adaptacije neće biti potreban. Privremeno je vodio treninge i nakon smjene Coppitellija, pripremajući momčad za polufinale Kupa protiv Slavena Belupa, pa mu uloga prvog čovjeka struke nije potpuna nepoznanica.

Od druge momčadi do Cibalije i natrag

Prije nego što se priključio stožeru prve momčadi, Radotić je stjecao iskustvo kao glavni trener. Vodio je drugu momčad Osijeka s ciljem razvoja mladih igrača, a okušao se i u juniorskom pogonu. Najzapaženiji samostalni posao odradio je na klupi vinkovačke Cibalije u sezoni 2022/2023. S Vinkovčanima je u 33 utakmice tadašnje Prve NL osvojio 54 boda, ostvarivši 13 pobjeda, 14 remija i samo šest poraza, što je bilo dovoljno za treće mjesto na ljestvici. Nakon sezone u Vinkovcima, vratio se u Osijek i preuzeo juniorsku momčad, da bi nedugo zatim bio priključen radu sa seniorima.

Borbena igračka karijera po slavonskim travnjacima

Kao igrač, Radotić je bio poznat kao beskompromisan borac, a igrao je na pozicijama desnog beka i zadnjeg veznog. Iako je ponikao u Osijekovoj školi nogometa, za seniorsku momčad kluba iz Gradskog vrta odigrao je tek jednu sezonu, upisavši 18 nastupa. Puno dublji trag ostavio je u Cibaliji, za koju je igrao šest godina i skupio 143 nastupa, a igrao je i za RNK Split te niz slavonskih klubova poput Grafičar Vodovoda, Belišća i Metalca.