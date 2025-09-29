Tko je Tomislav Svetina: Od suradnika Mamića do glavnog tajnika HNS-a i Bobanove mete

Tomislav Svetina, dugogodišnji sportski djelatnik, pravnik i aktualni glavni tajnik Hrvatskog nogometnog saveza, jedna je od najutjecajnijih, ali i najkontroverznijih figura hrvatskog nogometa. Njegova karijera, koja se proteže od odvjetničkih ureda preko Hrvatske lutrije do direktorske fotelje u Dinamu i čelnih pozicija u ZNS-u i HNS-u, isprepletena je uspjesima, političkim manevrima i aferama koje ga prate i danas. Dok on tvrdi da ima čvrstu podršku baze, dolazak Zvonimira Bobana na čelo Dinama pokrenuo je otvoreni sukob koji prijeti uzdrmati njegovu dugogodišnju poziciju u zagrebačkom nogometu.

Zagreb: Nakon tri godine Sammir se vratio u Zagreb i potpisao ugovor s Dinamo | Foto: Petar Glebov/PIXSELL

Uspon u sjeni Zdravka Mamića

Rođen u Zagrebu 1969., Svetina je nakon završenog Pravnog fakulteta gradio odvjetničku karijeru. U sportsku administraciju ulazi značajnije nakon angažmana u upravi Hrvatske lutrije (2005.-2012.), kada 2012. preuzima funkciju glavnog direktora u Dinamu. To razdoblje, koje je trajalo do 2018., često se opisuje kao iznimno uspješno za klub, no neodvojivo je od ere pravomoćnog osuđenika za gospodarski kriminal Zdravka Mamića, aktualnog bjegunca od hrvatskog pravosuđa, čiji je Svetina bio jedan od najbližih i najodanijih suradnika.

Njegova lojalnost došla je do punog izražaja u srpnju 2015., nakon uhićenja braće Mamić. Svetina je tada, kao operativni vođa kluba, preko službenih stranica poručio da se u poslovanju ništa ne mijenja.

- Cijeli klub stoji iza Zorana i Zdravka i vjerujem da će se tvrdnje USKOK-a i DORH-a pokazati neutemeljenima - izjavio je tada, čime je potvrdio status "odanog vojnika" koji će voditi klub u Mamićevoj odsutnosti.

Ironično, samo nekoliko godina kasnije, nakon što je smijenjen u Maksimiru, na izborima za predsjednika Zagrebačkog nogometnog saveza (ZNS) 2018. pobijedit će upravo kandidata kojeg je podržavao Zdravko Mamić.

Zagreb: MAXtv 1. HNL, 27. kolo, Dinamo Zagreb - NK Inter Zapreši?, lože | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Kontroverze i pravni repovi

Svetinina karijera nije prošla bez ozbiljnih afera. Još 2008. nepravomoćno je osuđen zbog prijevare bivših klijenata za 50.000 eura, no kasnije je te optužbe oslobođen. Njegovo se ime također nije moglo pronaći u imeniku Hrvatske odvjetničke komore.

U javnosti se spominjala i njegova uloga odvjetnika nogometnog menadžera Dine Pokrovca, koji je ubijen pod nerazjašnjenim okolnostima. Svetina je kasnije svjedočio u korist Pokrovčeve obitelji u sporu oko transfera Nike Kranjčara. Dodatnu dimenziju njegovom profilu daje i informacija da je u mladosti navodno bio navijač Hajduka, da bi se kasnije, kao direktor Dinama, prometnuo u jednog od najglasnijih kritičara splitskog kluba.

Najnoviji i potencijalno najopasniji pravni problem za Svetinu je njegova upletenost u "aferu SMS". Nacional je objavio kako je Županijski sud vratio na doradu optužnicu protiv Zdravka Mamića i bivših članica uprave Dinama zbog financiranja Franje Varge, uz napomenu da je i Tomislav Svetina odobravao sporne troškove.

Radilo se o iznosu od 10.797 eura za tehničku opremu koja je završila kod Varge. Iako se Svetina branio da nije znao krajnju namjenu opreme, ostaje mogućnost da i on bude obuhvaćen dorađenom optužnicom. Uz to, Općinsko kazneno državno odvjetništvo potvrdilo je medijima da "provodi izvide" vezane uz prijavu protiv njega, što je Svetina u televizijskom nastupu oštro demantirao, nazivajući te napise "prljavom rabotom" i pokušajem destabilizacije.

Moskva: Tomislav Madžar, Tomislav Svetina i Božo Galić navijali za Vatrene s tribina | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Otvoreni rat s Bobanovim Dinamom

Dolaskom Zvonimira Bobana na čelo Dinama, tinjajuće nezadovoljstvo preraslo je u otvoreni sukob. Nova uprava jasno je dala do znanja da u svojoj blizini ne želi ljude povezane s bivšom Mamićevom garniturom, a Svetina je tu bio istaknuta figura. Dinamo je, uz podršku Rudeša i Kustošije, pokrenuo inicijativu za njegovo svrgavanje s čela ZNS-a.

Vrhunac sukoba dogodio se kada je Izvršni odbor ZNS-a donio odluku o raspisivanju izvanredne izborne skupštine, i to pod točkom dnevnog reda "razno". Oporba je taj potez nazvala bizarnim i netransparentnim, optužujući Svetinu da je isforsirao izbore kako bi preduhitrio konsolidaciju protivnika. Dinamo je najavio bojkot skupštine i poručio da "nema namjeru sudjelovati niti podržava ovakav način rada" te da će, kada se situacija riješi, istaknuti svog kandidata. Svetina je na optužbe odgovorio tvrdnjom da je sve odrađeno po Statutu i da je odluka donesena većinom glasova Izvršnog odbora.

- Transparentnost je uvijek u oku promatrača - izjavio je, dodajući da je izbore sazvao kako bi provjerio ima li i dalje povjerenje članova.

Zagreb: Redovna godišnja skupština GNK Dinama | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Pohvalio se podrškom više od 45 od 60 klubova s pravom glasa, ističući kako je to dokaz da se u ZNS-u radilo dobro.

- I u nekom prethodnom periodu Dinamo nas nije podržavao, ali činjenica je da u Zagrebu postoje 74 kluba - poručio je, umanjujući značaj otpora najvećeg zagrebačkog kluba.

Čvrsta veza s Kustićem i HNS-om

Unatoč problemima u Zagrebu, Svetinina pozicija na nacionalnoj razini čini se stabilnom. Kao dopredsjednik Hrvatskog nogometnog saveza u mandatu od 2017. do 2021., izgradio je čvrst odnos s predsjednikom Marijanom Kustićem. Na Kustićev prijedlog, 2021. je jednoglasno izabran za izvršnog direktora HNS-a, a ta je funkcija 2024. preimenovana u glavnog tajnika radi usklađivanja s Fifom i Uefom.

Kada ga je predsjednik Nadzornog odbora Hajduka Ljubo Pavasović-Visković neposredno nakon imenovanja na skupštini optužio da s Nevenom Šprajcerom pokušava srušiti Kustića, Svetina je to oštro demantirao. Naglasio je da s predsjednikom HNS-a ima "iznimno konstruktivnu i kvalitetnu suradnju" te da Kustić uživa njegovu "snažnu podršku kao najuspješniji predsjednik HNS-a u povijesti". Izvršni odbor HNS-a stao je uz njega i Kustića, poručivši da neće dopustiti "kadroviranje putem medija".

Doha: Dolazak na izvlačenje skupina za Svjetsko prvenstvo | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Tomislav Svetina je desetljećima je uspješno plivao u vodama hrvatskog nogometa. Njegova sposobnost da osigura podršku baze i održi ključne saveze drži ga na vrhu. Ipak, otvoreni sukob s moćnim Dinamom predvođenim Zvonimirom Bobanom, uz pravne sjene koje se nadvijaju nad njim, predstavljaju najveći izazov njegovoj vladavini dosad. Ishod borbe za Zagrebački nogometni savez bit će ključan pokazatelj snage i budućnosti jedne od najdugovječnijih figura domaćeg nogometa.