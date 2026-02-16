Tko je Tomislav Svetina: Uspon u HNS-u, rat s Bobanom, kobni sastanak i 'muljanje' u ZNS-u...

Novi skandal potresao je hrvatski nogomet. U centru svega je bivši tajnik HNS-a, Tomislav Svetina, a sada se radi o njegovoj poziciji u zagrebačkom Nogometnom savezu, gdje je predsjednik. Državno odvjetništvo podiglo je optužnicu protiv Svetine zbog zlouporabe položaja i ovlasti. Na teret mu se stavlja da je na nezakonit način izmijenio statut ZNS-a kako bi si osigurao reizbor za predsjednika Saveza.

Zagreb: Nakon tri godine Sammir se vratio u Zagreb i potpisao ugovor s Dinamo | Foto: Petar Glebov/PIXSELL

Što sada slijedi?

Prvo će DORH poslati optužnicu poslati Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu koji ima rok da ga potvrdi od dva do četiri tjedna (u pravilu ga potvrđuje) te onda slijedi suđenje koje može trajati i duži period. Što se tiče njegove funkcije u ZNS-u, razriješiti ga može samo skupština Saveza koja ga je i izabrala. Izvanrednu skupštinu mogu sazvati zagrebački klubovi te im na njoj treba natpolovična većina glasova. U HNS-u na funkciji može ostati dok presuda ne postane pravomoćna, ali moguće je da će otići i prije i to ili dati ostavku ili da mu ju HNS uruči.

Uspon u sjeni Zdravka Mamića

Rođen u Zagrebu 1969., Svetina je nakon završenog Pravnog fakulteta gradio odvjetničku karijeru. U sportsku administraciju ulazi značajnije nakon angažmana u upravi Hrvatske lutrije (2005.-2012.), kada 2012. preuzima funkciju glavnog direktora u Dinamu. To razdoblje, koje je trajalo do 2018., često se opisuje kao iznimno uspješno za klub, no neodvojivo je od ere pravomoćnog osuđenika za gospodarski kriminal Zdravka Mamića, aktualnog bjegunca od hrvatskog pravosuđa, čiji je Svetina bio jedan od najbližih i najodanijih suradnika.

Njegova lojalnost došla je do punog izražaja u srpnju 2015., nakon uhićenja braće Mamić. Svetina je tada, kao operativni vođa kluba, preko službenih stranica poručio da se u poslovanju ništa ne mijenja.

- Cijeli klub stoji iza Zorana i Zdravka i vjerujem da će se tvrdnje USKOK-a i DORH-a pokazati neutemeljenima - izjavio je tada, čime je potvrdio status "odanog vojnika" koji će voditi klub u Mamićevoj odsutnosti.

Ironično, samo nekoliko godina kasnije, nakon što je smijenjen u Maksimiru, na izborima za predsjednika Zagrebačkog nogometnog saveza (ZNS) 2018. pobijedit će upravo kandidata kojeg je podržavao Zdravko Mamić.

Zagreb: MAXtv 1. HNL, 27. kolo, Dinamo Zagreb - NK Inter Zapreši?, lože | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Kontroverze i pravni repovi

Svetinina karijera nije prošla bez ozbiljnih afera. Još 2008. nepravomoćno je osuđen zbog prijevare bivših klijenata za 50.000 eura, no kasnije je te optužbe oslobođen. Njegovo se ime također nije moglo pronaći u imeniku Hrvatske odvjetničke komore.

U javnosti se spominjala i njegova uloga odvjetnika nogometnog menadžera Dine Pokrovca, koji je ubijen pod nerazjašnjenim okolnostima. Svetina je kasnije svjedočio u korist Pokrovčeve obitelji u sporu oko transfera Nike Kranjčara. Dodatnu dimenziju njegovom profilu daje i informacija da je u mladosti navodno bio navijač Hajduka, da bi se kasnije, kao direktor Dinama, prometnuo u jednog od najglasnijih kritičara splitskog kluba.

Najnoviji i potencijalno najopasniji pravni problem za Svetinu je njegova upletenost u "aferu SMS". Nacional je objavio kako je Županijski sud vratio na doradu optužnicu protiv Zdravka Mamića i bivših članica uprave Dinama zbog financiranja Franje Varge, uz napomenu da je i Tomislav Svetina odobravao sporne troškove.

Radilo se o iznosu od 10.797 eura za tehničku opremu koja je završila kod Varge. Iako se Svetina branio da nije znao krajnju namjenu opreme, ostaje mogućnost da i on bude obuhvaćen dorađenom optužnicom. Uz to, Općinsko kazneno državno odvjetništvo potvrdilo je medijima da "provodi izvide" vezane uz prijavu protiv njega, što je Svetina u televizijskom nastupu oštro demantirao, nazivajući te napise "prljavom rabotom" i pokušajem destabilizacije.

Moskva: Tomislav Madžar, Tomislav Svetina i Božo Galić navijali za Vatrene s tribina | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Otvoreni rat s Bobanovim Dinamom

Dolaskom Zvonimira Bobana na čelo Dinama, tinjajuće nezadovoljstvo preraslo je u otvoreni sukob. Nova uprava jasno je dala do znanja da u svojoj blizini ne želi ljude povezane s bivšom Mamićevom garniturom, a Svetina je tu bio istaknuta figura. Dinamo je, uz podršku Rudeša i Kustošije, pokrenuo inicijativu za njegovo svrgavanje s čela ZNS-a.

Vrhunac sukoba dogodio se kada je Izvršni odbor ZNS-a donio odluku o raspisivanju izvanredne izborne skupštine, i to pod točkom dnevnog reda "razno". Oporba je taj potez nazvala bizarnim i netransparentnim, optužujući Svetinu da je isforsirao izbore kako bi preduhitrio konsolidaciju protivnika. Dinamo je najavio bojkot skupštine i poručio da "nema namjeru sudjelovati niti podržava ovakav način rada" te da će, kada se situacija riješi, istaknuti svog kandidata. Svetina je na optužbe odgovorio tvrdnjom da je sve odrađeno po Statutu i da je odluka donesena većinom glasova Izvršnog odbora.

- Transparentnost je uvijek u oku promatrača - izjavio je, dodajući da je izbore sazvao kako bi provjerio ima li i dalje povjerenje članova.

Zagreb: Redovna godišnja skupština GNK Dinama | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Pohvalio se podrškom više od 45 od 60 klubova s pravom glasa, ističući kako je to dokaz da se u ZNS-u radilo dobro.

- I u nekom prethodnom periodu Dinamo nas nije podržavao, ali činjenica je da u Zagrebu postoje 74 kluba - poručio je, umanjujući značaj otpora najvećeg zagrebačkog kluba.

'Slučajni susret' u hercegovačkom restoranu

Kamen spoticanja bio je ručak u poznatom hercegovačkom restoranu "Udovice" u mjestu Sretnice, nedaleko od Međugorja. Tamo je Tomislav Svetina viđen u društvu bjegunca od hrvatskog pravosuđa, Zdravkom Mamićem. Uz njih su sjedili i Božidar Šikić, predsjednik NK Lokomotive i član Izvršnog odbora HNS-a, te Neven Šprajcer.

Svetina se branio tvrdnjom da se radilo o slučajnom susretu. Objašnjavao je kako je s obitelji i prijateljima, njih desetak, nakon proslave Nove godine u Dubrovniku i posjeta svetištu u Međugorju svratio na ručak.

​- Želim jasno i nedvosmisleno naglasiti kako nema govora o bilo kakvom sastanku ili planiranom dogovoru s Mamićem. Koga ću gdje susresti i mimoići - ja na to ne mogu utjecati. Posebice s obzirom na to da u ovom slučaju sa Zdravkom Mamićem osobno nemam nikakvu vrstu komunikacije i kontakta već godinama - izjavio je tada Svetina.

Prag: VIP tribina tijekom susreta Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Dramaturgija cijelog slučaja dosegnula je vrhunac kada je predsjednik HNS-a Marijan Kustić sazvao sjednicu Izvršnog odbora. Tema je bila samo jedna: sudbina Tomislava Svetine. Pritisak javnosti, ali i unutar same organizacije, bio je golem. Visoki dužnosnici HNS-a, kako se neslužbeno doznaje, nadali su se da će Svetina sam uvidjeti težinu svoje pogreške i podnijeti ostavku, čime bi poštedio Savez daljnjih neugodnosti. Kako se to nije dogodilo, Kustić je dobio gotovo jednoglasnu podršku Izvršnog odbora da donese odluku koja je u najboljem interesu hrvatskog nogometa.

Suočen s činjenicom da mu se sprema smjena, Svetina je povukao vlastiti potez. Samo sat vremena prije početka sjednice, odlučio je sam odstupiti. U službenom priopćenju pokušao je objasniti svoju odluku, naglašavajući zajedništvo kao temelj uspjeha Saveza.

- Kao glavni tajnik, ne želim biti sredstvo kojim se pokušava to jedinstvo narušiti i ukaljati ugled, kako moj tako i HNS-a te sam stoga odlučio podnijeti ostavku na mjesto glavnog tajnika HNS-a. U novonastaloj atmosferi stvorio se veliki pritisak na Savez i zbog toga smatram ovakav potez najodgovornijim prema Savezu, predsjedniku Kustiću i kolegama u Izvršnom odboru - poručio je Svetina.

Doha: Dolazak na izvlačenje skupina za Svjetsko prvenstvo | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Iako je ostavka prihvaćena, priča nije završila potpunim odlaskom Svetine iz HNS-a. Razlog je, prema dobro obaviještenim izvorima, vrlo pragmatične prirode i leži u njegovu ugovoru. Budući da susret s Mamićem ne predstavlja pravni prekršaj koji bi bio temelj za izvanredni otkaz, raskid ugovora sa strane HNS-a aktivirao bi isplatu otpremnine koja se procjenjuje na oko 300 tisuća eura.

Kako bi izbjegli taj financijski teret, u HNS-u su se odlučili za kompromisno rješenje. Svetina je razriješen dužnosti glavnog tajnika, ali mu je, sukladno ugovoru o radu, dodijeljeno drugo radno mjesto. Prema dostupnim informacijama, riječ je o izvršnoj poziciji unutar Odjela općih poslova HNS-a, što je značajno niža operativna funkcija. Ovim potezom, iako je njegov utjecaj ozbiljno poljuljan, Svetina i dalje ostao dio sustava, ali nakon nove afere, upitno je hoće li i koliko dugo još biti dio njega.