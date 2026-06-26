Tko je Tori Penso? Suđenjem se počela baviti zbog majke, a u prošlosti je sudila i finale SP-a

Amerikanka Tori Penso probila je brojne barijere i postala jedna od najcjenjenijih nogometnih sutkinja na svijetu. Njezin put, od lokalnih terena na Floridi do finala Svjetskog prvenstva za žene i utakmica muškog Mundijala, ispisao je povijest i postao velika inspiracija. Postala je simbol upornosti i dokaz da spol ne definira autoritet na terenu.

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Počeci na majčin nagovor

Mary Victoria "Tori" Penso (39) u svijet suđenja ušla je sa samo četrnaest godina na prijedlog majke. Umjesto posla u trgovačkom centru, savjetovala joj je da iskoristi vrijeme koje već provodi na nogometnim terenima i zaradi džeparac.

​- Zašto bi radila u šoping centru? Ostani na terenu gdje si ionako stalno - prisjetila se majčinih riječi.

Prihvatila je savjet, a novcem od suđenja kupila je svoj prvi automobil. Iako se u početku suočavala s izazovima, poput roditelja koji su je "naganjali s terena", nije odustala. Prijelomni trenutak dogodio se s osamnaest godina, kada ju je poziv u sudački kamp Olimpijskog razvojnog programa uvjerio da bi suđenje moglo postati njezina profesija.

Foto: VINCENT CARCHIETTA

Probijanje barijera u muškom nogometu

Prije potpune posvećenosti suđenju, Penso je izgradila uspješnu karijeru u marketingu, radeći za divove poput Coca-Cole i Red Bulla te stekavši MBA diplomu. Ipak, zov terena bio je jači, a njezin uspon bio je strelovit. Godine 2020. ušla je u povijest kao prva žena koja je nakon dvadeset godina sudila utakmicu američke profesionalne lige (MLS), a ubrzo je postala i prva žena sa stalnim sudačkim angažmanom u ligi.

​- Ponekad moramo napraviti malu predstavu u prvih petnaestak minuta kako bismo izgradili povjerenje kod trenera i igrača - objasnila je svoj pristup dokazivanju u muškom okruženju.

Foto: VINCENT CARCHIETTA

Vrhunac karijere i obiteljska ravnoteža

Vrhunac karijere dogodio se 2023. godine, kada joj je Fifa povjerila finale Svjetskog prvenstva za žene između Španjolske i Engleske, čime je postala prva Amerikanka kojoj je pripala ta čast. Iza profesionalnog uspjeha stoji ispunjen obiteljski život. Tori je udana za Chrisa Pensu, također dugogodišnjeg MLS suca, s kojim ima tri kćeri.

Međusobno razumijevanje ključ je uspjeha, a rano su usvojili mantru: "Uvijek reci da. Logistiku ćemo riješiti kasnije". To je značilo i duga odsustva, poput njezinih pedeset dana u Australiji tijekom Svjetskog prvenstva. Prije svake važne utakmice, slijedi savjet mentorice koji će pamtiti zauvijek.

​- Uzmi minutu, udahni sve. Budi ponosna na put koji te doveo ovdje. Kad puhneš u zviždaljku, pretvori tu energiju u fokus.

Foto: Dylan Martinez

Inspiracija za nove generacije

Penso je svjesna svoje uloge uzora i čvrsto vjeruje u načelo "vidjeti znači vjerovati".

​- Ako djevojke ne vide nekoga tko izgleda poput njih u određenim ulogama, neće ni pomisliti da je to nešto čime se i one mogu baviti, istaknula je.

Njezin cilj nije samo osobni uspjeh, već otvaranje vrata budućim generacijama sutkinja, kako bi njezina pojava na terenu postala pravilo, a ne iznimka.

Foto: CAEAN COUTO

*uz korištenje AI-ja