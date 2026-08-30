Tko je trener koji je od Hrgovića stvorio Rockyja? Vodio je ikonu, a tvrdi: Ovo mi je kruna karijere

Mnogi analitičari reći će kako se ključna prekretnica u karijeri Filipa Hrgovića zove Abel Sanchez (77). Ugledni meksičko-američki trener, poznat po stvaranju legendarnog Genadija Golovkina, preuzeo je hrvatskog teškaša prije otprilike dvije godine i revitalizirao njegov put prema vrhu, a sada zajedno s Hrgovićem slavi naslov svjetskog prvaka. U svojoj poznatoj dvorani The Summit Gym u Kaliforniji, Sanchez je Hrgovića pripremio za meč života i napad na svjetsku titulu, a "El Animal" je u devet rundi izdržao nalete Britanca i pobijedio nokautom te postao svjetski prvak po IBF verziji.

Put od gradilišta do boksačke dvorane na vrhu svijeta

Rođen u Tijuani, Sanchez se kao dječak s obitelji preselio u Sjedinjene Države. Njegov životni put bio je daleko od boksačkog ringa; godinama je radio kao građevinski poduzetnik, vještina koja ga je, kako sam kaže, naučila upravljati različitim osobnostima i manipulirati psihom na pozitivan način. Ta znanja kasnije su se pokazala neprocjenjivima u radu s nepredvidivim karakterima profesionalnih boraca. Njegov mentor bio je legendarni Emanuel Steward.

Ipak, put do statusa elitnog trenera bio je trnovit. Sanchez je 2001. godine doživio srčani udar uzrokovan stresom i na neko vrijeme se potpuno povukao iz boksa. No, strast je bila jača. Vratio se i dovršio svoj san: izgradnju trening kampa "The Summit" u Big Bearu u Kaliforniji. Smješten na visokoj nadmorskoj visini, kamp je postao meka za vrhunske borce, a sve je krenulo kada ga je Oscar De La Hoya unajmio za pripreme za meč s Mannyjem Pacquiaom.

Filozofija "meksičkog stila" i stvaranje GGG-a

Sanchezova trenerska filozofija temelji se na sustavu koji je razvijao više od četrdeset godina, a rezultat je prepoznatljiv, agresivan stil borbe njegovih pulena. Najbolji primjer je Genadij "GGG" Golovkin. Prije dolaska u Big Bear, Kazahstanac je bio strateški kontra-udarač. Sanchez ga je transformirao, usadivši mu tradicionalni "meksički stil" - neprestani pritisak i lomljenje protivnika. Rezultat je bio jedan od najvećih nokautera svih vremena, borac koji je pod Sanchezovim vodstvom imao niz od 23 uzastopna nokauta.

​- Imao sam priliku raditi s mnogo mladih ljudi koji su mi dali priliku da ih oblikujem. Oblikujem ih prema određenom stilu jer, ako ste primijetili, svi moji borci boksaju na sličan način - objasnio je Sanchez. Taj isti pristup, temeljen na brutalnoj disciplini i neumoljivom tempu, primijenio je i na Filipu Hrgoviću.

"Hrgović u sebi nosi inat koji ga razlikuje od drugih"

Kada je Filip Hrgović stigao u Big Bear, Sanchez je u njemu prepoznao nešto posebno. Nije to bila samo fizička snaga, već i mentalna čvrstina proizašla iz osjećaja podcijenjenosti.

​- On u sebi nosi inat zbog toga. Već je jedan od najdiscipliniranijih boraca koje sam ikada imao, rame uz rame s Genadijem Golovkinom, ali mislim da je razlika između njega i GGG-a upravo taj inat - rekao je Sanchez za The Ring Magazin.

​- Nikada nije dobio priznanja ni poštovanje koje zaslužuje, ali nikada nije prestao gurati. Dolazi iz zemlje s oko 3,5 milijuna ljudi. Da je iz SAD-a, Meksika ili čak Ujedinjenog Kraljevstva, dobio bi daleko više prilika. Taj se osjećaj najbolje očituje u njegovoj nevjerojatnoj disciplini.

Disciplina je svetinja u Sanchezovom kampu, gdje se metode opisuju kao "staromodne, gotovo vojničke". Hrgović se u potpunosti predao tom sustavu.

​- Filip sve to radi. I dalje trči kilometre, i dalje odrađuje sprinteve. Radi sve vježbe u dvorani koje ste vidjeli da je Gennadij radio. Filip je sada poput vođe u dvorani i ako on to radi, svi ostali pokušavaju trčati s njim. Za trenera je to sjajna stvar.

Sam Hrgović potvrdio je da je pod Sanchezom odradio najbolji trening kamp u posljednjih šest godina, bez ozljeda i problema koji su ga ranije pratili.

Triple G reunited with his former coach Abel Sanchez and promoter Tom Loeffler while in Egypt 🤝



📸 @TomLoeffler1 pic.twitter.com/E4UOMSM7av — Source of Boxing (@Sourceofboxing) May 25, 2026

Kruna karijere

Za 77-godišnjeg Sancheza, koji je u karijeri osvojio sve što se moglo osvojiti i 2015. bio proglašen trenerom godine, meč Hrgovića za svjetsku titulu predstavljao je više od još jedne velike borbe. Bio je to lov na jedini trofej koji mu je nedostajao.

​- Nikada nisam imao prvaka u teškoj kategoriji, tako da bi to bila velika stvar - priznao je Sanchez s osmijehom, a sada to i ostvario.

​- Osvajanje te titule bilo bi poput krune moje karijere, jer svi osjećaju da su teškaši... oni su posebni. Rekord Triple-G-a mi je nešto vrlo posebno, pobjeda Terryja Norrisa nad Rayom Leonardom mi je vrlo posebna, ali imati svjetskog prvaka u teškoj kategoriji bilo bi također nešto posebno. Pobjeda bi stajala uz sve to - rekao je Sanchez prije borbe i dodao:

- Filip je u formi kakvoj želi biti. Prvi put izlazi iz kampa bez ijedne ozljede i stanje uma mu je točno kakvo treba biti. Dolazimo kao autsajderi, Filip je netko tko ovdje ne bi trebao pobijediti, ali sve ćemo iznenaditi. Itauma? Proglasili ste ga sljedećom velikom zvijezdom, ali ima 14 pobjeda protiv 14 biranih protivnika. Sada mu dolazi Hrgović pa da vidimo. Također, nezreo je.

Njegovo povjerenje u Hrgovića bilo je apsolutno, vjerujući da je hrvatski borac stigao do točke u kojoj je spreman osvojiti svjetski naslov i odvesti svog protivnika "tamo gdje nikada prije nije bio".

- Gledali smo fenomenalnu boru teškaša. Moses je sjajan mladi borac koji će imati sjajnu karijeru nakon ovoga. Meč je za njega otišao predaleko, pogotovo protiv ovakvog tipa kao što je Hrgović. Znali smo da će Filip izdržati sve što Moses pošalje na njega, izmoriti ga i upravo to se i dogodilo. To je i bila taktika. Znali smo da ovdje ne bismo pobijedili na odluku. Zato je plan bio da ga se što više izmori i nadati se da će doći do trenutka kakav se i dogodio u devetoj rundi - rekao je Sanchez za Ring Magazine nakon borbe.

*uz korištenje AI-a

