Izbornik turske U-21 reprezentacije Egemen Korkmaz srušio se tijekom utakmice protiv Hrvatske. Ukazana mu je pomoć i pri svijesti je napustio teren u vozilu hitne pomoći. Trenira Tursku od 2025. i ovo je njegova priča
Tko je turski izbornik? Igrao je protiv Hrvatske i kao igrač, bio u velikanima, još nema poraz
Izbornik U-21 turske Egemen Korkmaz (43) srušio se na utakmici Hrvatske i njegove reprezentacije. Susret je počeo u 17.30 sati u sklopu kvalifikacija za Europsko prvenstvo, a prekinut je u 35. minuti nakon što se njihov izbornik okliznuo i nezgodno udario glavom o tlo. Ukazala mu se liječnička pomoć i pri svijesti je odvezen s Opus arene u vozilu hitne pomoći.
Hrvatska je odlično krenula u susret i vršili su mini 'vatreni' pritisak na protivnički gol, međutim gosti su sjajno odolijevali napadima sve do 35. minute. Tad je njihov veznjak Demir Tiknaz dobio drugi žuti karton zbog kojeg je Korkmaz podivljao i nesretno završio na travnjaku trenerskog prostora.
Turčin je na klupi U-21 reprezentacije od kraja svibnja 2025. godine. Vodio je ekipu na sedam utakmica, četiri puta pobijedio i tri puta remizirao. Protiv Hrvatske je igrao 9. rujna u prvoj utakmici kvalifikacija i susret je završio 1-1; za mlade 'vatrene' je zabio Martin Šotiček, a za domaće Hamza Güreler.
To mu je prvi posao na poziciji glavnog trenera; prijašnje je bio pomoćnik Mehmetu Ozdileku u Denizlisporu i Erzurumsporu, a kasnije Abdullahu Avciju u Trabzonsporu. Kao nogometaš igrao je na poziciji stopera većinom u Turskoj; nastupao je za Balikesirspor, Kartalspor, Bursaspor, Trabzonspor, Besiktas, Fenerbahče, švicarski Wil, Basaksehir i Erzurumspor.
Za Tursku je odigrao devet utakmica i dva puta je nastupio protiv Hrvatske 2011. godine u doigravanju za Europsko prvenstvo. Hrvatska je na prvom susretu pobijedila 3-0, a uzvrat je završio bez golova.
