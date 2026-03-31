EGEMEN KORKMAZ

Tko je turski izbornik? Igrao je protiv Hrvatske i kao igrač, bio u velikanima, još nema poraz

Piše Ivan Kužela,
Osijek: Hrvatska protiv Turske za plasman na U-21 Europsko prvenstvo

Izbornik turske U-21 reprezentacije Egemen Korkmaz srušio se tijekom utakmice protiv Hrvatske. Ukazana mu je pomoć i pri svijesti je napustio teren u vozilu hitne pomoći. Trenira Tursku od 2025. i ovo je njegova priča

Izbornik U-21 turske Egemen Korkmaz (43) srušio se na utakmici Hrvatske i njegove reprezentacije. Susret je počeo u 17.30 sati u sklopu kvalifikacija za Europsko prvenstvo, a prekinut je u 35. minuti nakon što se njihov izbornik okliznuo i nezgodno udario glavom o tlo. Ukazala mu se liječnička pomoć i pri svijesti je odvezen s Opus arene u vozilu hitne pomoći.

Osijek: Hrvatska protiv Turske za plasman na U-21 Europsko prvenstvo
Hrvatska je odlično krenula u susret i vršili su mini 'vatreni' pritisak na protivnički gol, međutim gosti su sjajno odolijevali napadima sve do 35. minute. Tad je njihov veznjak Demir Tiknaz dobio drugi žuti karton zbog kojeg je Korkmaz podivljao i nesretno završio na travnjaku trenerskog prostora. 

Osijek: Tijekom utakmice s Hrvatskom, turski izbornik Egemen Korkmaz se srušio i odvela ga je Hitna pomoć

Turčin je na klupi U-21 reprezentacije od kraja svibnja 2025. godine. Vodio je ekipu na sedam utakmica, četiri puta pobijedio i tri puta remizirao. Protiv Hrvatske je igrao 9. rujna u prvoj utakmici kvalifikacija i susret je završio 1-1; za mlade 'vatrene' je zabio Martin Šotiček, a za domaće Hamza Güreler.

Osijek: Hrvatska protiv Turske za plasman na U-21 Europsko prvenstvo

To mu je prvi posao na poziciji glavnog trenera; prijašnje je bio pomoćnik Mehmetu Ozdileku u Denizlisporu i Erzurumsporu, a kasnije Abdullahu Avciju u Trabzonsporu. Kao nogometaš igrao je na poziciji stopera većinom u Turskoj; nastupao je za Balikesirspor, Kartalspor, Bursaspor, Trabzonspor, Besiktas, Fenerbahče, švicarski Wil, Basaksehir i Erzurumspor.

Za Tursku je odigrao devet utakmica i dva puta je nastupio protiv Hrvatske 2011. godine u doigravanju za Europsko prvenstvo. Hrvatska je na prvom susretu pobijedila 3-0, a uzvrat je završio bez golova.

Raspored i ljestvica HNL-a. Kad tko igra oko uskrsnih blagdana?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a. Kad tko igra oko uskrsnih blagdana?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
UŽIVO Hrvatska - Turska 0-0: Utakmica će se ipak nastaviti
PRIJENOS IZ OSIJEKA

UŽIVO Hrvatska - Turska 0-0: Utakmica će se ipak nastaviti

U-21 HRVATSKA - TURSKA. U 35. minuti Tiknaz je pocrvenio. Izbornik Korkmaz je burno reagirao, okliznuo se i ostao bez svijesti. Odmah je dobio liječničku pomoć i pri svijesti je napustio teren u vozilu hitne pomoći
FOTO Scene užasa u Osijeku: Turski izbornik pao je usred utakmice, ipak će se nastaviti!
HOROR NA OPUS ARENI

FOTO Scene užasa u Osijeku: Turski izbornik pao je usred utakmice, ipak će se nastaviti!

Dramatičan prekid u Osijeku! Turski izbornik protestirao i pao nakon sudačke odluke. Pretrpio je ozljedu glave, njegovi nogometaši prvotno nisu htjeli nastaviti, no potom su ipak prelomili da se igra

