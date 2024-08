Tko je Željko Sopić? Zagrebački fakin i poeta britkog jezika koji je igrače častio na benzinskima

Iznenada, Rijeka je objavila da Željko Sopić više nije trener momčadi. Vijest je to koja je izazvala čuđenje javnosti, posebno s obzirom na to da klub nije bio u krizi rezultata koja bi nagovijestila da je rastanak blizu. Ni tajming objave nije posve jasan, jer Rijeka u četvrtak igra ključnu utakmicu protiv Elfsborga, koja joj može donijeti osiguranje igranja u Europi.

Tko je Željko Sopić? Kao igrač nosio je dresove Zagreba, Borussije Mönchengladbach, Slaven Belupa, Lokomotive... Po završetku igračke karijere vodio je Rudeš, Dinamo II, Dinamo, Al Ain, Sabah FC te Goricu i Rijeku s kojom je ostvario zapažene rezultate u HNL-u.

- Nisam jedan od onih koji mari za tuđa mišljenja, ja sam starija generacija kojoj je svejedno hoćete li me hvaliti ili ne. Meni je svejedno hoćete li o meni i mojoj momčadi pričati dobro ili loše. I zato se ne zamaram tuđim mišljenjima - opisao je Sopić sebe u intervjuu za 24 sata.

Poeta iz Španskog

Medije je zabavljao svojim javnim istupima, koji spadaju u kategoriju "zagrebačkog fakinstva", a nedavno je otkrio da nije uvijek bio takav frajer i ispričao kako je osvojio suprugu Michelle.

- Igrao sam nogomet u Zagrebu i u slobodno vrijeme s društvom dolazio u kafić Philadelphia u Španskom. I klasika: gledanje, pa da, ne, da, ne... Jesam frajer i sve, ali nisam baš bio napadan prema ženama. Michelle mi se nije samo svidjela na prvi pogled, jednostavno sam znao da je to - to. Konačno smo se upoznali, izišli, a sve ostalo je povijest koja traje 27 godina.

Dok je bio klinac, Sopić je volio gledati Seinfelda i Mućke, a malo je poznato da je bivši trener Rijeke i pjesnik u duši, koji je još u osnovnoj školi pisao zadaćnice prijateljima.

- Lijepo... Znate što je lijepo? Lijepo je kad dobijete dobru ocjenu. Imao sam taj dar, u principu, imam ga i danas, da mogu jednostavno, kako su išle te zadaćnice, napisati po četiri-pet, pa sam ih dijelio po razredu. Znate kako je to, ruka ruku mije, uvijek netko nešto zna, zadaća ovo, ono, nije mi bio nikakav problem.

Igrače častio na benzinskim postajama

Osim literarne umjetnosti, pokazao je i vrhunske sposobnosti u umijeću sarkazma pa je jednom, na pitanje "radi li na pojačanjima," ispalio: - Da, baš dogovaramo Messija i Ronalda.

Nakon važnih pobjeda kojima je Rijeku doveo na korak do titule prošle godine, pročulo se da momčad vodi na benzinske postaje gdje plaća sve što igrači izaberu.

- To napravim kad osjetim da dečki to zaslužuju. Pa i lani sam častio igrače kad su izgubili od Hajduka. U Gorici sam imao stariju momčad, tamo su dečki uzimali Jack Daniel'se i Jägermeistere i po 100 piva, a u Rijeci su mlađi pa uzimaju slatkiše i neke snuseve. Ja ni ne znam što je to - rekao je.

Osebujnog trenera više nećemo gledati u Rijeci, ali tko zna, možda se ukaže prilika za novi angažman u HNL-u.